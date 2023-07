Jumala varjelee kaikki lähetystyön askeleet

Päivi ja Hiraoki Yoshimuran lähettikirje 3 / 20.6.2023

Sadekauden terveiset Tokiosta

Kulunut kevät ja tämän kuun alussa alkanut sadekausi on ollut sateinen ja aurinkoiset päivät ovat olleet harvassa. Lisäksi taifuuni on pariin otteeseen tuonut rankkasateita, mikä on poikkeuksellista tähän aikaan. Rankkasateet ovat aiheuttaneet vahinkoja varsinkin eteläisessä Japanissa. Viikkoja kestävä pilvisyys, sadekauden kosteus ja kuumuus koettelee jaksamista. Olemme kuitenkin saaneet olla terveinä, vaikka monia ”pöpöjä” on runsaasti liikkeellä.

Terveys ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja sen arvo korostuu varsinkin sairastelun myötä. Huhtikuussa Päivi joutui pieneen kasvojen alueen leikkaukseen. Ennen toimenpidettä asia painoi mieltä. Monet muistivat ja kantoivat asiaa rukouksin, mistä suuri kiitollisuus. Toimenpide ja toipuminen sujui hyvin. Monella tapaa saimme kokea tässä Jumalan hyvää johdatusta.

Kuulumisia Suomi-kirkon toiminnasta

Toiminta Suomi-kirkolla on jatkunut hyvin vakiintuneesti jumalanpalveluksiin ja piiritoimintaan keskittyen. Seurakuntaan liittyi uusi jäsen ja hänen siunaamistilaisuus oli pari viikkoa sitten. Tällä kertaa seurakuntaan liittynyt jäsen oli suomalainen opiskelija Eerik. Hän on opiskellut reilun vuoden vaihto-opiskelijana kirkon lähellä olevassa Wasedan yliopistossa. Heti Japaniin saavuttuaan, hän etsi kirkkoa ja alkoi käydä Suomi-kirkon jumalanpalveluksissa. Jumalanpalveluksiin osallistuminen oli kuulunut hänen elämään jo Suomessa. Suomi-kirkon seurakunta on ottanut hänet hyvin vastaan. On ollut mukava ja virkistävää saada seurakuntaan nuori, jonka kautta toivomme nuorten osallistumisen lisääntyvän. Siunaamistilaisuudessa Eerik piti hienon todistuspuheen kertoen tiestään tunnustavaksi kristityksi eri vaiheiden kautta. Hänen vanhempansa olivat juuri matkalla Japanissa ja pääsivät mukaan ja todistamaan tätä hetkeä.

Muutama viikko sitten jumalanpalvelukseen tuli uusi iäkkäämpi kristitty rouva. Hän on Japanin ev. lut. kirkon jäsen, mutta kirkossa käynti oli jäänyt puolison sairauden vuoksi. Nyt leskenä hän on ollut mukana jumalanpalveluksissa ja on luvannut jatkaa käyntiä. Uuden osallistujan mukaantulo on aina seurakuntaa piristävä ja aktivoiva asia. Toivomme hänen juurtumistaan Suomi-kirkkoon.

Kahvilapäivä

Viime lauantaina järjestimme jälleen kahvilapäivän. Tällä kertaa tapahtumassa oli myös ohjelmaa. Palkkiotoimisena lähettinä toimiva Miki Ozawa esitti kantelemusiikkia. Hän on kääntänyt japaniksi monia Pekka Simojen lauluja. Tapahtumassa hänellä oli tarkoitus myös laulaa, mutta flunssa oli harmillisesti vienyt äänen. Tapahtumaan tuli mukavasti väkeä alkamisajasta loppuun saakka, myös Hiroakin veli. Keittiössä riitti touhua munkkien paistamisen merkeissä. Ne kävivät kupaksi niin paikan päällä kuin kotiin vietäväksi. Tapahtuman yksi tärkeä tavoite oli kutsua kirkolle ihmisiä, kohdata ja keskustella heidän kanssaan sekä antaa mahdollisuus tulla kirkolle hiljentymään kaiken kiireen keskellä. Kantelemusiikki ja Poukkien tekemä kesävideo auttoivat hiljentymään.



Kohtaaminen junassa ja lähetystyön uusia kohteita nyky-Japanissa Päivillä oli mielenkiintoinen kohtaaminen aamujunassa. Eräs 80-vuotias rouva alkoi avoimesti kysellä kotimaasta. Rouva kertoi menevänsä rukouspiiriin. Kerroin olevani kristillisen kirkon lähetystyöntekijä. Rouva kertoi taustastaan ollen jo yli 60 vuotta kristittynä. Kasteen hän sai jo kouluaikana. Rouvalla oli ihmeellinen ”lähetyslaukku” mukanaan. Sieltä hän kaivoi pari paperiarkkia. Toisessa oli perinteisessä kalligrafiatyylissä kirjoitettu Raamatun lause ja toisessa Uskontunnustus. Paperit olivat kuluneita. Niistä näkyi, että ne olivat olleet paljon käytössä. Rouva halusi antaa ne muistoksi. Hän kertoi, että eräs vanhus luki tästä uskontunnustusta vuosi kaudet kunnes viimein 90 vuotiaana hänet kastettiin.

Japanissa vanhusten osuus väestöstä lisääntyy hurjaa vauhtia. Viime vuonna yli 65-vuotiaiden osuus oli 29,8 %. Lähetystyössä tämä näkökulma on hyvä pitää mielessä. Seurakunnassa on tärkeää huomioida vanhukset, kutsua heitä mukaan ja ottaa heidät lämpimästi vastaan. On suuri aarre kohdata evankelioiva iäkkäämpi, joka voi kulkea monen vanhuksen rinnalla. Koskaan emme tiedä mikä on oikea ikä ja aika kasteelle. Se on aina Jumalan työ.

Suomi-kirkon seurakunnassakin iäkkäiden ihmisten osuus on kasvanut. Toinen selkeä ryhmä on yksin elävät naiset ja miehet. Tämäkin on nyky-japanilaisen yhteiskunnan ilmiö. Piireihin tulevista suuri osa kuuluu tähän ryhmään. Heihin suunnattava evankeliointityö tulee yhä tärkeämmäksi.

Neuvotteluja yhteistyöstä

Toukokuun lopulla lähetysjohtaja Ville Auvinen saapui lyhyelle työmatkalle Japaniin neuvottelemaan yhteistyökirkon Japanin evankelisluterilaisen kirkon JELC:n kanssa yhteistyön uudelleen järjestelyistä.

Sley ja JELC ovat jo vuosikaudet käyneet teologisia keskusteluja pelastuksen keskeisistä kysymyksistä. Sley pitää kiinni siitä, että on vain yksi tie pelastukseen eli Jeesus, joka sovitti meidän syntimme ristillä ja avasi tien taivaaseen ylösnousemuksellansa. Kuitenkin JELC on tullut yhä pidättyväisemmäksi puhtaan evankeliumin julistuksen suhteen ja myöntyväisemmäksi toisia uskontoja kohtaan autuuskysymyksessä.

Lähetysjohtajan täällä ollessa käytiin neuvottelut hyvässä yhteisymmärryksessä ja sovittiin keskeisistä asioista. Keskustelujen tuloksena päädyttiin siihen, että Sley tekee yhteistyötä kirkon kanssa, jolla on sama näkymä pelastus- ja autuuskysymyksessä. Sley ei enää lähetä lähettejä JELC:n työyhteyteen, yhteydenpito Sleyn perustamiin seurakuntiin ja Sleyn projektilähetys voi jatkua myös näissä seurakunnissa. JELC kiittää n. 60 vuotta jatkuneesta yhteistyöstä. Jäämme rukoilemaan toinen toistemme puolesta.

Sley on aloittanut tunnustelut uudesta japanilaisesta yhteistyökumppanista. Prosessi on vielä alkuvaiheessa. Tähän pyydämme Jumalan johdatusta. Päätös yhteistyön uudelleen järjestelystä vaikuttaa Suomi-kirkon tulevaisuuteen, koska seurakunta on yksi JELC:n seurakunnista. Suomi-kirkon seurakuntalaisten on päätettävä jäävätkö he JELC:n yhteyteen vai lähtevätkö he Sleyn mukana pois JELC:stä ja liittyvät uuteen yhteistyökirkkoon kun asia on edennyt niin pitkälle. Sley on kuitenkin ilmoittanut olevansa valmis ottamaan Suomi-kirkon vastuulleen. Päätöksen tekee seurakuntalaiset. Syyskuussa järjestetään ylimääräinen seurakunnan kokous jossa asia päätetään. Tähän pyydämme myös viisautta ja johdatusta. Rukoilemme, että jokainen seurakuntalainen jää seurakuntayhteyteen, missä se sitten onkin. Kaikesta huolimatta lähetystyö Japanissa jatkuu ja kaikki lähetit jatkavat työtään, vaikka puitteet muuttuvat.

Alppimaisemissa

Kevätaika on ollut monella tavalla voimia kuluttavaa aikaa. Suuret päätökset vievät paljon henkisiä voimavaroja. Essain vointi ei ole ollut parhaimmillaan ja se on myös vaikuttanut jaksamiseen. Onneksi tilanne hänen kohdallaan on helpottunut.

Heinäkuussa alkava kesäloma on odotettu. Vielä muutama viikko olemme työssä ja sitten palaamme Suomeen viettämään lomaa. Tällä kertaa emme vieraile nimikkoseurakunnissamme. Kesäajan jumalanpalvelukset hoitaa Lutheran Brethrenin kirkon pastori Taguchi. Olemme kiitollisia, että voimme jättää seurakunnan hänen hoidettavakseen kesän ajaksi.

Teimme pienen irtioton arjesta ja lähdimme Japanin Alppimaisemiin Hakubaan pariksi päiväksi. Siellä kevään uusi vihreys oli kauneimmillaan, sammakot kurnuttelivat riisipelloilla, linnut ja kasakkaat visertelivät vuoristossa, vuoristopurot solisivat, valkovuokot kukkivat. Teimme pieniä vuoristokävelyjä ja kohtasimme hienon lumilaakson. Ihmettelimme Luojan kätten työtä. Nähty ja koettu luonto on antanut voimaa arkiseen elämään.



”Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Hän varjelee kakki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.” Ps 121: 1-8

Siunattua ja virkistävää kesäaikaa!



Rukous- ja kiitosaiheita:

 Kiitos tämänhetkisestä terveydestä, huolenpidosta. Rukoilemme terveyden

puolesta.

 Kiitetään seurakuntaan tulleista uusista

 Kiitetään pitkästä yhteistyöstä JELC:n kanssa, rukoilemme kirkon

tulevaisuuden puolesta

 Pyydetään johdatusta tulevaan Suomi-kirkon seurakunnan kokoukseen

 Siunaa tuleva kesäaika; kakkia seurakuntalaisia ja pastori Taguchia

perheineen

 Pyydetään johdatusta kaikkiin tuleviin neuvotteluihin

 Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimysmahdollisuuden puolesta

 Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa ja Essain

terveyden puolesta

 Rukoilemme rauhaa maailmaan