Minulla on sinulle lohdullinen viesti: Jumalalla on kaikki langat käsissään. Tämän totuuden saamme lukea esimerkiksi Jobin kirjan 19. luvusta: ”Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.” (Job. 19: 25.)

Jobin kirja kuvaa todelliseen elämänkriisiin joutuneen miehen uskon taistelua. Job oli menestynyt mies, jolta vietiin kaikki. Meni lapset, meni terveys, meni sukulaiset, meni ystävät ja meni omaisuus.

Elämänkriisi vei Jobin uskon kriisiin. Miksi Jumala sallii kaiken pahan tapahtua? hän kyseli. Eikä ihme: ei kukaan meistä taitaisi niiltä kysymyksiltä vastaavassa tilanteessa välttyä. Mutta kaiken ahdistuksen, kivun ja kysymysten keskellä Job kääntyi sittenkin Jumalan puoleen, kuten tekstistämme käy ilmi: ”Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän lausuu viimeisen sanan maan päällä.”

Nuo hänen sanansa sisältävät kolme tärkeää näkökulmaa uskoon. Ensinnäkin hän sanoi: minä tiedän. Saat kristittynä sanoa samoin. Miksi? Siksi, että Jumalan sana ei erehdy. Raamatun oppi ja lupaukset pitävät. Siksi sinäkin saat olla uskossasi varma ja sanoa: minä tiedän.

Ja mitä Job tiesi? – Että hänen Lunastajansa elää. Tämä on toinen tekstistämme löytyvä näkökulma uskoon. Job tiesi, että Jumala elää. Näin saat sinäkin sanoa. Sinun Jumalasi, sinun Lunastajasi Jeesus Kristus elää. Hän kärsi ja kuoli ristillä sinunkin syntiesi tähden tuoden sinulle anteeksiantamuksen – mutta hauta ei voinut pidättää häntä, vaan hän on ylösnoussut ja elää! Turvaa häneen. Usko kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jeesuksen tähden. Silloin olet matkalla taivaaseen.

Ja luota Jobin tavoin, että Jumalalla on sinunkin elämäsi langat käsissään. Tämä on kolmas näkökulma, jota tekstimme äärellä tarkastelemme. Job sanoi tietävänsä Lunastajansa sanovan viimeisen sanan maan päällä. Se tarkoittaa juuri sitä, että Jumalalla on kaikki langat käsissään. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Job sai nähdä tämän. Lopulta hän nöyrtyi Herransa edessä ja katui kapinointiaan. Ja kun katuvainen Job rukoili, Jumala käänsi hänen kohtalonsa (Job. 42: 10). Hän sai veljensä, sisarensa ja ystävänsä takaisin; hänelle siunaantui lapsia, ja hänen toimeentulonsa oli turvattu. Job sai avun.

Koronavirusepidemia on osoittanut, kuinka hauras ihmiselämä on ja kuinka haavoittuvainen yhteiskuntamme on. Sinunkin elämässäsi saattaa olla sairautta, epävarmuutta ja vaikeuksia. Tulevaisuus ehkä pelottaa. Muista silloin, että sinun Lunastajasi elää ja sanoo viimeisen sanan. Kanna kaikki asiasi hänen sydämelleen. Tunnusta aivan päivittäin oma syntisyytesi ja ymmärtämättömyytesi ja turvaa Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta – näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui. Hän pitää sinusta huolen.

Ei Hän kaikkia haasteitasi ota pois, elämmehän synnin rikkomassa maailmassa. Ei saanut Jobkaan takaisin kuolleita lapsiaan. Mutta Jumala sanoo viimeisen sanan sinunkin elämässäsi. Kun turvaat Herraasi, hän kulkee kanssasi ja vie sinut kaikkien vaikeuksien läpi taivaan lepoon.

Näillä sanoilla haluan vahvistaa uskoasi ja toivoasi poikkeuksellisen haastavassa tilanteessamme.

Siunausta toivottaen,