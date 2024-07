Jumalan armon rikkaus japanilaisille

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 3/2024

4.7.2024

Terveiset Turusta!

Saavuimme Suomeen kaksi viikkoa sitten ja olemme vähitellen pääsemässä Suomen aikarytmiin. Näin aikainen paluu Suomen kesään 14 vuoden jälkeen on ollut virkistävää varsinkin kuuman ja kostean Tokion jälkeen. Juuri kaksi viikkoa ennen paluutamme sairastuimme kaikki koronaan. Essai sairasti taudin onneksi lievänä, mutta me vanhemmat saimme kovat oireet. Samalla oli huoli selviämisestä lähtöön aikataulun mukaisesti, koska jäljellä oli paljon tehtäviä ja järjesteltäviä asioita, jotta voimme jättää seurakunnan lähes kolmeksi kuukaudeksi. Ihmeellisesti kaikki asiat järjestyivät yllättävän hyvin. Monet rukoilevat puolestamme ja Jumalan antaman voiman avulla selvisimme, eikä aikataulua tarvinnut muuttaa. Kiitos kaikille muistamisista!

Suomeen saavuttuamme on ollut monenlaisia järjesteltäviä asioita, jotta jokapäiväinen elämä saadaan taas pyörimään. Osallistuimme myös Oulaisten evankeliumijuhliin viime viikonlopulla. Samalla matkalla saimme käydä katsomassa Päivin isää kuntoutuspaikassa ja viettää aikaa Etelä-Pohjanmaan kotonakin.

Suomi-kirkon toiminnasta

Kevät Suomi-kirkolla oli kiireistä aikaa. Jumalanpalveluksien lisäksi kaikki piirit pyörivät kesäkuun alkuun saakka. Piireissä on riittänyt kävijöitä, joista osa osallistuu useaan piiriin. Jotkut piiriläiset ovat käyneet Suomi-kirkolla usean vuoden ajan. Heille kirkko on tullut paikaksi, jossa he viihtyvät ja saavat kohdata toisia. Käsityöpiirin aikataulu on klo 10–13, mutta osallistujilla ei ole kiire pois, vaan suuri osa jää keskustelemaan vielä pariksi, kolmeksi tunniksi. Osallistujat ovat oppineet, että Suomi-kirkon toimintaan kuuluu myös hengellinen osuus. Kahvihetken rukousta ja puheosuutta odotetaan.

Viime vuoden joulukuussa eräs äiti ala-asteikäisen tyttärensä kanssa osallistui avoimeen kahvilapäivään. Jonkun ajan kuluttua äidiltä tuli viesti, jossa hän tiedusteli, voisiko hän osallistua seuraaviin käsityö- ja ruokapiireihin. Tämän jälkeen äiti on ollut mukana näissä jokaisessa piirissä, ja tytärkin on päässyt mukaan ruokapiiriin. Perhe on isän työn kautta asunut ulkomailla. Lasten asettuminen Japanin koulusysteemiin on tuonut haastetta, mikä tuo ymmärrettävästi äidille huolta. Äiti on iloinnut, että hän on löytänyt Suomi-kirkon asuinalueen läheisyydestä. Hän pääsee irtautumaan kodin tehtävistä ja kohtaamaan toisia. Toivomme ja rukoilemme, että yhteys äidin ja perheen kanssa syvenee ja tie jumalanpalvelukseen avautuisi.

Pidimme vielä yhden avoimen kahvilapäivän ennen kesää kesäkuun alussa. Tapahtumaa ennen oli kaksi leipomispäivää. Ilahduttavaa oli, että juuri em. äiti halusi tulla mukaan auttamaan leipomisessa. Hän osallistui molempiin päiviin, jolloin oli hyvä mahdollisuus tutustua enemmän. Tällä kertaa tapahtumaa mainostimme kevättapahtumana, jossa laulamme yhdessä Suvi-virttä sekä suomeksi että japaniksi. Mukana oli myös ammatillinen kahvin keittäjä. Kahvin valmistus oli kuin taidetta, jossa valmistus alkoi kahvipapujen jauhamisesta. Hyvä aromi levisi ympäristöön ja houkutteli kahvin nauttimiseen.

Kahvilapäivä oli onnistunut. Väkeä oli mukavasti koko päivän ja jotkut ensi kertaa kirkolla. Suvi-virren laulaminenkin sujui hyvin. Hiroaki piti puheen luonnon kauneudesta alkaen Matt. 6:n pohjalta Jumalan huolenpidosta. Eräs osallistuja kirjoitti omalla fb-sivullaan tähän tapaan. ”Kesäkuun ensimmäisenä lauantaina kuuntelin ”Don´t worry Baby” laulua ja sitten lähdin Suomi-kirkon kahvilapäivään, ja seillä pappi puhui hartauspuheessa samasta aiheesta Jeesuksen opettamana. Älä huolehdi.” Tämä oli hänelle iloinen ”yhteensattuma”.

Inkerin kirkon työ

Toukokuun alussa Hiroakilla oli Inkerin kirkon Kelton pappisseminaarin luentotehtävä. Tällä kertaa yht. 12 tunnin luentosarja (tammikuussa 16 tuntia) aiheesta: Synoptiset Evankeliumit. Tässä aiheessa on yleensä tapana käsitellä Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumien syntymistä kirjallisuus- ja lähdekritiikin näkökulmasta eli ”kuka käytti kenen kirjoittamaa”, mutta Hiroaki halusi korostaa suullisen tradition näkökulmaa, jotta opiskelijat eivät sokaistuisi liberaalieksegetiikalle. Hiroakille oli iloinen yllätys, että opiskelijat olivat jo käyneet muissa tunneissa tämän näkökulman läpi.

Suomi-kirkon kesä

Suomi-kirkon kesäaika sujuu tänäkin vuonna Luterilaisen veljeskunnan (Lutheran Brethren) kirkon pastori Taguchin johdolla. Hänen saarnansa ovat tunnustuksellisen luterilaisia ja selkeitä. Seurakunnan jumalanpalveluksiin osallistuvalla pastori Kimuralla on saarnavuoro kerran kuukaudessa.

Seurakuntalaiset ovat aktiivisesti mukana hoitamassa seurakunnan käytännön tehtäviä. Toivomme ja rukoilemme, että kaikki sujuisi hyvin ja mikäli mahdollista uusiakin ihmisiä voisi tulla jumalanpalvelukseen.

Evankeliumijuhla Oulaisissa

Viime viikonlopun valtakunnallinen evankeliumijuhla Oulaisissa oli kaikin puolin onnistunut. Oulainen oli Päivin entinen kotikaupunki ja meidän nimikkoseurakuntamme. Oulaisten seurakunta on tukenut työtämme pitkään jo yli 20 vuotta. Ensin Päivin työtä sinkkulähettinä ja sitten perheemme työtä alusta alkaen, mikä jatkuu vielä. Olemme suuresti kiitollisia Oulaisten pitkäjänteisestä Japanin työn tukemisesta!

Oulaisissa Päivi sai kohdata monia oulaistelaisia monen vuoden jälkeen. Lisäksi tapasimme monia tuttuja ja ystäviä, joita yleensä tapamme juhlilla. Tämän vuoden teemana oli ” Sinut myös on armahdettu”. Koskettavaa ja puhuttelevaa oli nähdä juhlakentän täydeltä väkeä lauantain riemumessussa. Messu kokosi kaiken ikäisiä ja erityisesti ilahduttavaa oli nähdä paljon nuoria ja lapsiperheitä.

Hiroakilla ja Päivillä oli myös lyhyt puheosuus lauantaina juhlakentällä. Puhe on kuunneltavissa https://www.youtube.com/watch?v=pyBHE8mABco

Sunnuntaina meidät siunattiin uudelle työkaudelle kuuden muun lähetin kanssa. Siunattuina saamme varustuksen tehtävään Jumalalta. Hän on meidät lähetystyöhön kutsunut ja antaa siihen tarvittavat voimat. Siunaus ei poista elämässä eteen tulevia vaikeuksia, mutta ne saa kohdata yhdessä Jumalan kanssa. Hän on meidän kanssamme joka päivä niin iloissa kuin koettelemuksissakin.

Elokuussa kiertelemme nimikkoseurakunnissamme. Toivomme, että saamme kohdata monia työmme tukijoita. Kiitos työmme tukemisesta niin rukouksin kuin taloudellisesti! Olemme niistä kiitollisia.

Toivotamme sinulle virkistävää ja levollista kesäaikaa!

Rukousaiheet:

•Kiitetään onnistuneesta Oulaisten evankeliumijuhlista

•Kiitetään kaikista kevätajan tapahtumista ja niissä kohdatuista ihmisistä

•Kiitetään, että kesäaikana Suomi-kirkossa saadaan kokoontua jumalanpalveluksiin

•Johdata jumalanpalvelukseen uusia ja siunaa seurakuntalaisia

•Siunaa kesäaikaamme ja anna sen tuoda lepoa ja virkistystä

•Siunaa nimikkoseurakuntavierailut, varjele matkoilla

•Rukoilemme Sleyn tulevaisuuden puolesta, johdata uusia lähettejä kentälle

•Johdata neuvotteluja mahdollisen yhteistyökirkon kanssa

•Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannalle Suomessa ja Essaille Japanissa sekä rukoilemme Päivin isän toipumista