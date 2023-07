Jumalan kämmenellä

Vanhasten lähettikirje 16.6.2023 – 2/2023

Viime viikot ovat olleet pientä vuoristorataa täällä meillä. Vaimoni Florence tuli tänne Keniaan toukokuun puolivälissä anomaan turistiviisumia. Itse jäin Ugandaan lasten kanssa pakkaamaan ja sanomaan jäähyväisiä. Toukokuun lopussa kirkon väkeä tuli Guluun Etelä-Sudanista ja pakolaisleireiltä sanomaan näkemiin ja rukoilemaan matkamme puolesta. Tuon saman päivän iltana 30. toukokuuta sain viestin Keniasta että vaimolleni ei myönnetä viisumia Suomeen. Tämä pisti vähän nuolta lyttyyn koska lennot oli varattu suomeen Teemun päiväksi 1. kesäkuuta. Tilanteet siis muuttui ja nyt olemme Kisumussa Keniassa koko porukka. Täytyy myöntää siis että pientä säätöä tuli tähän loppumetreille ja välillä keittänyt meikäläisellä yli tätä ihmetellessä – koemme kuitenkin että joku tarkoitus tällä koukkauksella on – Saimme haettua Florencelle oleskelulupaa ja se tuli ihmeellisesti ”expressinä” niin että lennot varattu ja tarkoitus siirtyä Suomeen 28. kesäkuuta.

Tilanne Sudanissa ja erityisesti Khartumissa on ollut vaikea viime viikot. ELCSS-S kirkon Sudanin rovastikunnan seurakuntia on joutunut taistelujen keskelle. Lähetyksenä pystyimme lähettämään kirkolle hieman avustusta ruokaan ja lääkkeisiin taistelujen alettua. RUKOILLAAN.

Pastori James Odradri Sudanista kirjoittaa:

Dear Pauli,

Greetings from Renk (11.6.2023)

We have evacuated from Khartoum now in Renk with

all the members in my house. The UNHCR and other

organizations are here but there is nothing. People

are starving. They are not giving food. Things are

terrible here. It is a long way to Juba. We were

registered but no planes to carry us to Juba.

We thank you for the support you sent us to

Khartoum.

Thank, Pastor James Odradri

TYÖ JATKUU – Lähetit

UGANDA, ETELÄ-SUDAN JA SUDAN / ELCSS-S

Paula ja Lauri Heikkilä asuvat vielä Helsingissä, mutta odottavat innolla lähtöä Ugandaan Etelä-Sudanin ja Sudanin kirkon työhön. Lähetystyö on ollut heidän unelmansa, ja nyt Jumala on kutsunut heidät tähän työhön. Koulutukseltaan he ovat sosionomi – kirkon nuorisotyönohjaajia, ja Paula on tehnyt viime vuodet työtä maahan muuttaneiden naisten kanssa. Lauri puolestaan opiskelee teologiaa tehden samalla nuorisotyötä mahdollisuuksien mukaan.

Anna ja Taisto Sokka ovat teologipariskunta, jotka Etelä-Sudanin kirkko on kutsunut tekemään raamattukoulutustyötä pakolaisleireillä. Taisto toimii myös pappina seurakuntatyössä, ja Anna on mukana kirkon viestintään liittyvissä projekteissa. Sokat saapuivat Ugandaan 2022 alussa ja ovat kielikoulun jälkeen aloittaneet evankelistakoulutusta ja naistyötä sekä pitäneet seminaareja nuorille. Työ on vielä alussa, ja siihen tarvitaan tukea ja esirukoilijoita.

Voisitko ajatella tukevasi jatkossa Sokkien ja Heikkilöiden työtä Etelä-Sudanin ja Sudanin Luterilaisen kirkon työyhteydessä?

Ota yhteyttä: anu.laine(at)sley.fi

”Hän sanoi heille: Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” (Luuk. 10:2)