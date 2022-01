Jumalan rakkaus kantaa

”Herra ilmestyi minulle, hän tuli kaukaa ja sanoi: — Minä olen sinua aina rakastanut, Israel, siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Minä rakennan sinut uudelleen, taas sinä nouset, neitsyt Israel. Jälleen sinä koristaudut juhlaan, otat käteesi rummun, lähdet karkeloon toisten iloitsevien kanssa!” (Jeremia 31:3-4).

Nämä Vanhan testamentin profeetan sanat kirjoitettiin, kun kansa eli pimeää aikaa. Pidän niitä edelleen Jumalan lupauksena, vaikka vuosi 2022 näyttää olevan jälleen covid- 19 -pandemian kyllästämä vuosi. Auttakoon Jumala meitä siitä selviämisessä.

Koronavirus näyttää lähes ikuiselta, mutta Jumalan voittamaton rakkaus on ainoa asia, joka todella on ikuinen. Sen vuoksi panen toivoni Jumalaan ja häneen hyvän suunnitelmaansa tavoittaa eksyneet. Olemme kestäneet ja ylläpitäneet ja edelleen ylläpidämme vallitsevia pandemiarajoituksia. Jumalan armo on pitänyt meidät turvassa menneen viiden vuoden maahanmuuttajatyön aikana täällä Helsingin Luther-kirkolla.

Kulunut vuosi 2021 on ollut täynnä haasteita koronaviruksen vuoksi, vaikka sama tilanne on kaikkialla maailmassa ja vaikuttaa jokaiseen ihmiseen tavalla tai toisella. Pastorina ja tämän työn lähetystyöntekijänä olen rakastanut osallistua ja johtaa viikoittaisia raamattuopetuksiamme joka tiistai ja keskiviikko. Olen rakastanut kuulla sunnuntaisin jumalanpalveluksissamme seurakuntalaisiltamme inspiroivia puheita uskon puolesta. On ollut todella ihmeellistä seistä seurakunnan edessä ja Jumalan sijassa julistaa synninpäästö seurakuntalaistemme synneistä.

Menneenä jouluna pystyimme järjestämään erityisen joululounaan kaikille osallistujille. Meitä oli yhteensä 56 henkilöä. Pidin huolta siitä, että jokainen jäsenemme jakaa ruoastaan niin, ettei kenenkään tarvitsisi olla ilman. Niinpä he ehdottivat heti keräävänsä yhdessä kolehdin, sillä 56 henkilön ruokkiminen ei ole kovin helppoa. Jumalan armosta saimme oman kolehtimme lisäksi pastori Jari Rankisen välityksellä Helsingin Pyhän Sydämen Kappelin väeltä 200 euron lahjoituksen, jonka myötä saimme riittävät varat kerättyä. Olemme edelleen hyvin kiitollisia tästä ystävällisestä avusta. Vietimme yhteensä yli viisi tuntia syöden ja seurustellen, sillä aika ei ollut meille ongelma.

Joulukuussa 2021 ja nyt tammikuussa olemme saaneet nauttia yhä edelleen Jumalan armosta niin, että kolme arabiankielistä seurakuntalaistamme on saanut sinä aikana turvapaikan Suomesta. Tämä on myös sytyttänyt uudelleen toivon niille, jotka ovat hakeneet omaansa jo kuuden vuoden ajan. Jumala on myös antanut joukkoomme saapua uusia ihmisiä. Jatkamme raamattuopetuksissa edelleen Pyhän Raamatun lukemista kukin omalla äidinkielellään. Vapaaehtoistiimimme jatkaa yhteisömme tukemista kukin omalla paikallaan. Heitä ovat pyhäkouluopettajat, videokuvaajat ja miksaajat, raamatunlukijat ja kirkkokahvien järjestäjät. Tämä apu on suunnattoman tärkeää, sillä jumalanpalvelus ei voi olla yhden ihmisen esitys, vaan jokainen meistä osallistuu yhteiseen messuun tavalla tai toisella.

Kiitoksia rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne menneenä vuonna. Olkaa ystvällisiä ja kulkekaa kanssamme tänäkin vuonna 2022. Jeesuksessa Kristuksessa pysyn hänen ja teidän palvelijana.