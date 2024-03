Ken Takakin lähettikirje 28.2.2024

1/2024

Kiitos kaikesta tuesta!

Olen Suomessa asuva japanilainen ja maalikkoteologi. Sley tarjoaa helppotajuisia ja luotettavia raamattuopetuksia. Ne sopivat erinomaisesti kaikille kristinuskosta kiinnostuneille. Hyödynnän niitä japaninkielisessä internet-lähetystyössä. Suuri osa käännöksistäni julkaistaan Sleyn ylläpitämän ”Bible Toolbox” -nimisen monikielisen raamattuopetussivuston

kautta (https://www.bibletoolbox.net/ja). Olen saanut tehdä lähetystyötä Sleyn keskustoimistossa yli 17 vuotta (osa-aikaisesti ja nykyään etätyöntekijänä). Kiitos tästä Jumalalle ja myös teille kaikille tukijoille! Työni tavoitteena on ”mainostaa” japanilaisille luterilaista vaihtoehtoa, joka julistaa lain ja evankeliumin kautta armollista Jumalaa. Olen kokenut tätä työtä mielekkäänä ja tehnyt hyvällä mielin yhdessä Japanin-lähetyksen ystävien, esirukoilijoitteni ja työtovereitteni kanssa. On ihana asia, että saamme luottaa täysin siihen, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa (Jesaja 55:11)!

Blogit

Olen jakanut opetus- ja rukoustekstejä ylläpitämieni kolmen blogin kautta. Blogieni päivityksestä olen tiedottanut myös sähköpostiryhmälleni. Alla on v. 2023 tilastotiedot (suluissa on v. 2022 vastaavat tiedot).

– ”Luterilainen opetus”, jossa julkaisin Sleyn opettajien kääntämiäni raamattuluentoja:

julkaisukerta: 32 (33), kävijämäärä: 8,13 t (7,29 t)

– “Luterilainen rukous”, jossa julkaisin hartauskirjan ”Voimattomalle Voimaa” tekstejä:

julkaisukerta: 29 (18), kävijämäärä: 3,77 t (1,07 t)

– ”Luterilainen saarna”, jossa julkaisin Sleyn Japanin-lähetti Hiroaki Yoshimuran saarnoja:

julkaisukerta: 26 (44), kävijämäärä: 4,25 t (0,98 t)

Toisen Pietarin kirjeen selityksen japaninnos on Bible Toolboxissa

Olen kääntänyt editoiden japaniksi Sleyn pastori Pasi Hujasen luennot toisesta Pietarin kirjeestä. Uuden testamentin kaikkien kirjeiden selitykset ovat nyt japaniksi luettavina Bible Toolboxissa. Alla on otteita Pasin opetuksesta:

– ”Usko ei ole koskaan vain ajatusrakennelma tai filosofia, vaan se on elämää (jae 1:8). Joka ei halua seurata Jeesusta, on unohtanut, mihin hänet on kastettu (jae 1:9). Jo tuohon aikaan oli niitä, jotka halusivat saada parhaat palat sekä maailmasta että uskosta. Joka yrittää tuollaista, saa huomata, ettei saa lopulta kumpaakaan.”

– ”Tätä jaksoa (1:3-11) voisi luonnehtia: ”Tulkaa sellaisiksi, mitä jo olette!” Kristityistä tulee täydellisiä, mutta vasta taivaassa. Täällä ajassa jatkuu taistelu syntiä vastaan.”

– ”Jakeessa 1:19 todetaan, että maailma on pimeyden vallassa, mutta Jumalan Sanan valonvoi valaista kristittyjen vaelluksen (Ps 119:105). Koin-tähti (jae 1:20) eli Venus-planeetta on merkki siitä, että aurinko on nousemassa ja yö päättymässä.”

– ”Raamattu on kokonaan inhimillinen ja kokonaan jumalallinen, niitä sekoittamatta tai erottamatta. Se, ettei Raamatusta voi erottaa inhimillistä ja jumalallista ainesta toisistaan, johtaa siihen, ettei pelkän inhimillisen järjen avulla ole mahdollista ymmärtää Raamattua oikein. Järjen avulla saadaan selville paljon tietoa tekstistä, mutta ei Sanan syvintä olemusta: Jumalan ilmoitusta, sanomaa kaikille ajoille. Koko Raamattu todistaa Kristuksesta. Kristus on Raamatun punainen lanka.”

Kiitos- ja esirukousaiheita

– Kiitos esirukouksistanne internet-lähetystyöni ja perheeni puolesta.

– Kiitos kannatusrenkaani jäsenille ja lähettikirjeeni lukijoille.

– Rauhaa ja varjelusta sairaille, väsyneille, ahdistuneille ja sodan keskellä eläville.

– Terveyteni puolesta: mm. yli vuoden jatkunut kipu isossa varpaassa.

– Käännöstyöni lukijoitten puolesta. Eräs entinen lukijani otti pitkästä aikaa minuun yhteyttä. Hän haluaa saada uudestaan minulta japaninkielisiä hengellisiä tekstejä sähköpostitse. Hän

on ollut esirukouslistallani. Iloitsin yllättyneenä tästä yhteydenotosta ja keskustelin hänen kanssaan uskonasioista.

Siunattua paastonaikaa!