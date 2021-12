Jumalan varassa

Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan. (Psalmi 16:1)

Pian on päättymässä vuosi 2021. Rukoilen että voitte kaikki hyvin ja olette terveitä. Kiitän Jumalaa

niistä päivistä, joina olemme saaneet olla yhdessä tänä vuonna. Perheemme on voinut hyvin. Vaikka

viime aikoina on ollut flunssaa liikkeellä, olemme kaikki jo toipuneet siitä hyvin.

”Uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan Luther-kirkon kansainvälinen seurakunta on julistanut Jeesuksen

Kristuksen evankeliumia sanassa ja sakramenteissa.” Yhdessä Kristuksen seurakuntana olemme

tarjonneet jäsenillemme ja yhteisöllemme ympäristön rukoukseen, Jumalan ylistämiseen, Raamatun

opiskeluun sekä toistemme kohtaamiseen. Viikoittaisissa raamattupiireissä olemme saaneet

hengellistä ravintoa ja vahvistumista, sekä samalla lepoa ja lohtua. Olemme saaneet palvella, jatkaa

eteenpäin Kristuksen todistajina ja palvella lähimmäisiämme omien kykyjemme ja rukoustemme

mukaan.

On joulukuu 2021 ja sydämeni on raskas kaikkien niiden asioiden vuoksi, joita olemme joutuneet kestämään viime kuukausina. Edelleen joudumme kohtaamaan koronaviruksen tuomat rajoitukset ja sairastumiset. Vaikka suuri osa on Suomessa ottanut kaksi rokotetta, jäljellä on vielä merkittävä määrä ihmisiä, jotka vastustavat tätä rokotetta. Koronavirus on vienyt jo monelta hengen. Vain ottamalla rokotteet, käyttämällä maskia ja seuraamalla muita suosituksia voit olla turvassa tältä sairaudelta. Rukoilen, että Jumala yhä edelleenkin varjelisi meitä ja pitäisi meidät turvassa. Jumalan rakkaus ei koskaan petä, vaikka aikamme on epävarma.

Jumalan armosta pyhäkoulutoimintamme on saanut elpyä. Ystävämme Lauri ja Paula Heikkilä ovat

tästä työstä vastuussa ja nöyrästi pyydän myös muita osallistumaan vapaaehtoisina. Emmehän halua uuvuttaa näitä kahta. Meillä on nyt yli 10 uskollista pyhäkoululaista, vaikka osa ei ole tullut sitten pandemian alettua vuonna 2020. Lasten tuominen mukaan jumalanpalvelukseen on luonnollinen paradoksi. Jos otamme Jeesuksen sanat vakavasti, uskomme vaatii meitä kutsumaan lapsia keskuuteemme niin kuin kutsuisimme itse Jeesuksen.

Meillä kansainvälisessä seurakunnassa on monia kiitoksen aiheita, erityisesti se, että olemme

kaikesta huolimatta saaneet viettää jumalanpalvelusta joka sunnuntai. Jumala on pitänyt huolta

välttämättömistä elämän tarpeista ja antanut niitä runsain määrin, sillä hänen rakkaudellaan ei ole

rajaa. Meillä on ruoka, perhe, ystävät ja katto pään päällä. Olen todella kiitollinen jokaisesta teistä ja

kiitän ja kunnioitan Jumalaa siitä. Kiitoksia rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne. Olkaa ystävällisiä ja jatkakaa tämän työn kannattamista rukouksissanne. Rukoilkaa myös, että ne monet, joilla turvapaikanhaku on vielä kesken, saisivat pian kuulla hyviä uutisia turvapaikan saamisesta.

Siunatkoon Jumala sinua joka päivä ja olkoon sinulle laupias suuressa rakkaudessaan, jonka vuoksi hän lähetti maailmaan myös oman poikansa. Raamattupiirimme kokoontuu ristin juurella, missä saamme aina muistutuksen siitä, että Jeesus on uskomme keskus.

Siunattua adventinaikaa sinulle!