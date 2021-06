Onko kaikki juuri nyt hyvin? Korona-aikana useampi on menettänyt läheisensä, ihmiset ovat menettäneet työnsä, riskiryhmäläiset ovat joutuneet eristäytymään toisistaan, puhumattakaan ravintoloitsijoiden tai tapahtuma-alan ahdingosta. Entä ilman lomapäiviä yötä myöten työskentelevät hoitajat ja päivystävät lääkärit? Sen väittäminen, että kaikki on hyvin, on tässä tilanteessa raju väite. Joku voisi ajatella suorastaan loukkaava. Miten voi väittää, että kaikki on hyvin; varsinkin nyt, kun elämme koko maailmaa koskettavan pandemian kourissa.

On selitetty, että pandemia on jumalallinen väliintulo, että ihmiset kääntyisivät pahoilta teiltään. Näin näyttää ainakin uskovan yhdysvaltalaistutkimuksessa yli 80 % vastaajista (Pew Research Center). Toinen taas katsoo asiaa biologian näkökulmasta: virusten ilmestyminen maailmaan on luonnon oma tapa ratkaista maapallon ylikansoittuminen ja resurssien liikakäyttö. Oli asiasta mitä mieltä tahansa, tuskin kukaan väittää koronapandemian lisänneen hyvinvointia tässä ajassa.

Jos myönnytään siihen, että kaikki ei näytä olevan hyvin nyt, voidaanko sitten katsoa eteenpäin. Kun tästä selvitään, asiat alkavat mennä parempaan suuntaan. Nähdään sitten ystäviä, halataan isovanhempia ja käydään kulttuurialan tapahtumissa; riemullisia jälleennäkemisiä ja suuria tunteita, päästään pitkästä aikaa rakkaiden asioiden ja ihmisten pariin. Pitäisikö väite sittenkin muuttaa muotoon ”Kaikki tulee olemaan hyvin”? Kun vain vielä vähän jaksetaan tsempata… Mutta voiko näinkään kuitenkaan väittää? Mistä löytää rahaa elämiseen, kun korona-aika vei satojen työpaikat? Entä jos eristäytymisen aika on repinyt perheen rikki ja hajalle? Miten lähteä rakentamaan riitojen, irtisanomisten ja leikkausten murjomaa yhteiskuntaa? Entä jos korona ajasta käteen jääkin vain katkeruus monista menetyksistä? Onko silloin kaikki hyvin?

Uskallan väittää, että on. Kaikki on hyvin nyt, ja kaikki tulee olemaan hyvin. Kristittynä uskon, että väite ei ole riippuvainen tämän elämän ongelmista. Kristittynä uskon ja luotan siihen, että tämä elämä ei ole kaikki. Uskon siihen, että taivas on auki kaikille, jotka tahtovat ottaa Jeesuksen vastaan ja uskoa häneen pelastajana. Kristittynä saan uskoa, että kaikki on hyvin kerran taivaassa, jossa ei ole sairautta, murhetta, valitusta tai vaivaa. Samalla saan uskoa, että kaikki on hyvin jo nyt, kun tiedän, että kaikkein tärkein asia on hyvin. Jeesus on ristillä minunkin syntini sovittanut. Minut on armahdettu ja pelastettu. Saan myös luottaa siihen, että asiat, jotka ovat meille vaikeita tässä ajassa, eivät ole Jumalalle mahdottomia. Hän hoitaa, lohduttaa ja kantaa vaikeimmissakin ajoissa eteenpäin. Kaikki on hyvin.

”Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti” (2. Kor. 4:18).