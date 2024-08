Kaksi tavallista kättä

Maikki Ochiengin lähettikirje 5

1.8.2024

Lämpimät terveiset jälleen Kisumusta. Tänä vuonna vietin kesälomani jo kesäkuussa ja heinäkuussa olin töissä. Lähetin työtehtäviin kuuluu kyllä hyvin monenlaisia asioita. Kisumun kodin pihapiirissä meillä on aina ollut tärkeät vahtikoirat, joista toinen jouduttiin valitettavasti lopettamaan. Nopealla aikataululla ennen kesälomaani piti löytää uusi vahtikoira vanhan 13-vuotiaan vahtikoiran kaveriksi. Päätimme ottaa kaksi pentua, veljekset joiden nimiksi annettiin Luppa ja Tassu. Pentujen kotiutumiseen liittyviä asioita yritin hoitaa ennen lomani alkua, sillä vietin lomani poissa Kisumun kodin pihapiiristä. Mukavasti koirat ovat kotiutuneet tähän pihaan ja porttivahtimme on kouluttanut heistä itselleen hyvät työtoverit huolehtimaan pihan turvallisuudesta.

Opettajia, ompelijoita, sähköasentajia, sairaanhoitajia

Näitä ja monen muun ammatin edustajia kokoontui heinäkuun viimeisenä lauantaina viettämään orpotyön alumnien (työmuoden kautta valmistunut nuori) yhteistä juhlapäivää. Tämä oli kolmas kerta, kun olemme kutsuneet alumnit vuosittaiseen tapaamiseen. Tätä ennen kokoonnuimme jo muutaman kerran aikaisempina vuosina suunnittelemaan tätä toimintaa parin opiskelijan kanssa. Tänä vuonna paikalle oli saapunut 68 alumnia. Oli hienoa valmistella yhdessä suunnittelutoimikunnan kanssa tätä juhlapäivää. Yksi nuorista vastasi paikan koristelusta, yksi ruokalistasta, kaksi juontotehtävistä, yksi leipoi juhlakakun ja muutama auttoi juhlatilan järjestelystä. Yksi yhteistyökirkkomme piispoista, Moses Okoyo avasi juhlapäivän hartaudella. Johtokunnan puheenjohtaja käytti oman puheenvuoronsa ja tämän jälkeen alumnit ottivat vastuun päivän ohjelmasta. Me työntekijät hoidimme käytännön järjestelyjä juhlapäivän aikana. Omana tehtävänäni oli tutustumisleikin lisäksi valmistella askartelu, jonka halukkaat saivat tehdä. Tänä vuonna jokainen sai suunnitella itselleen avaimenperän, jossa osina olivat risti ja erilaiset helmet.

Oli rohkaisevaa nähdä, miten alumnit järjestäytyivät tänä vuonna niin, että he valitsivat keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. He olivat myös keränneet keskuudestaan varoja niille lapsille, jotka ovat tällä hetkellä orpotyön tukemina. Tämä oli jotain aivan uutta. He olivat keränneet vähän yli 200 euroa, mikä on suuri rahasumma näiltä nuorilta. Rukouksiin kaikki alumnit ja tämä toiminta.

Olemme jokainen saaneet erilaisia lahjoja, jotka voimme antaa käyttöön yhteiseksi hyväksi. Tästä nuoret käyttivät puheenvuoroja ja motivoivat toinen toistaan jakamaan lahjojaan eteenpäin. Tähän liittyen olinkin juuri muutamia päiviä ennen kuunnellut Pekka Simojen laulun Kaksi tavallista kättä.

“Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää, kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää? Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen, niillä taivasmatka alkaa, joka aamu uudelleen”

Lämmin kiitos siitä, että olet ojantanut kätesi ja kuljet kanssamme orpolapsityössä mukana. Tuellasi on suuri merkitys niin monen kenialaisen lapsen elämään.

Siunausta kesäpäiviin!

Maikki Ochieng