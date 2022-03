Kaksi työtehtävää avoinna haettavaksi

Raamattukoulutuksen koordinaattori

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys hakee työntekijää Sleyn raamattukoulutuksen koordinaattorin tehtävään

Kotimaantyön painopisteinä ovat messuyhteisöt ja yhteistyö seurakuntien kanssa, sanomauskollinen Raamatun opettaminen, innostava tapa tavoittaa uusia ihmisiä sekä työ nuorempien ikäluokkien parissa. Haemme työntekijää, jonka koulutus, taidot ja työnäky vastaavat näitä painopisteitä.

Työtehtävän keskeisin sisältö:

Karkussa pidettävän raamattukurssin johtaminen ja opettajana toimiminen (kevät 3kk + syksy 3kk)

Opiston toiminnassa ja mahdollisuuksien mukaan Satakunnan alueella tapahtuva nuorisotyö, rippikoulutyö ja nuorten leirit

Sleyn raamattukoulutuksen koordinointi ja materiaalin tuottaminen

Sleyn verkkoraamattukoulutuksen koordinointi ja osin materiaalin tuottaminen

Odotamme valmiutta osoittaa vahvaa ja laajaa teologista kapasiteettia tarpeen vaatiessa. Toivomme valmiutta reagoida ja vastata sopivia kanavia käyttäen ajankohtaisiin teologisiin kysymyksiin. Työtehtävä soveltuu teologille.

Tehtävä on vaativa ja edellyttää ahkeruutta sekä lujuutta. Odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä sekä sitoutumista Jumalan sanaan ja luterilaiseen tunnustukseen. Odotamme tuntemusta evankelisesta liikkeestämme ja eteenpäin katsovaa asennetta ja rohkeutta.

Sleyn raamattukoulutuksesta vastaavalla henkilöllä on ollut hyvin merkittävä rooli ympäri Suomea olevien työntekijöiden kuin työmme ystävienkin raamattukoulutuksesta. Odotamme, että näin on myös jatkossa. Haluamme tehtävään valittavalta henkilöltä valmiutta sitoutua pitkäksi aikaa rakentamaan raamattukoulutustamme.

Merkittävä osa työstä tapahtuu Karkun evankelisen opistolla, joka on Sleyn kurssi- ja koulutuskeskus. Odotamme sitoutumista osaksi niin Sleyn kotimaantyön kuin Karkun evankelisen opiston työyhteisöä.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Työtehtävät alkavat sopimuksen mukaan elokuussa 2022.

Hakemusten sekä ansioluetteloiden on oltava perillä viimeistään sunnuntaina 3.4.2022 sähköpostitse osoitteessa juhana.tarvainen@sley.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen sähköposti: juhana.tarvainen@sley.fi tai 050 323 5484

Aasian-työn aluekoordinaattori ja Hämeenlinnan messuyhteisön pastori

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kokopäivätoimista työntekijää, jonka työsuhteesta 60 % kohdistuu lähetysosastolle (Aasian-työn aluekoordinaattori) ja 40 % kotimaantyöhön (Hämeenlinnan messuyhteisön pastori). Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta Aasiassa tehtävästä lähetystyöstä sekä pappisvirkaa. Tehtävä täytetään 1.8.2022. alkaen. Tehtävän palkkaus on kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) mukainen. Tehtävästä voi tiedustella lähetysosaston osalta lähetysjohtaja Ville Auviselta (044 0456778) ja kotimaantyön osalta kotimaantyön johtaja Juhana Tarvaiselta (050 3235484).

Vapaamuotoinen hakemus ja CV on toimitettava 3.4.2022 mennessä osoitteeseen: ville.auvinen@sley.fi.