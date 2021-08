Karkun elokuun kurssit peruttu

Aluehallintovirasto on tehnyt Pirkanmaalla päätöksen kokoontumisen rajoittamisesta pahentuneesta koronatilanteesta johtuen. Tartuntatautilääkärin määräyksen johdosta Karkun evankelisen opiston tulevat elokuun viikonloppukurssit on peruttu. Tämä koskee Sleyn työntekijäpäiviä, Lähettipäiviä, Raamattu- ja lähetysteologisia päiviä sekä Kesänkaatajaisia. Myös tulevan viikonlopun melontakurssi on peruttu.

Päätös ei koske koululinjoja ja muita pitkiä linjoja, vaan lukuvuosi pystytään aloittamaan normaalisti Karkussa. Lukio ja uusi opistovuosi alkavat 16.8., aikuisten perusopetus ja kotoutumiskoulutus 23.8. ja raamattukurssi 30.8. Erälinjan koulutus on jo käynnissä.