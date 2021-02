Karkun evankelisen opiston uusi majoitusrakennus on valmis

Karkun evankelisen opiston uusi majoitusrakennus on valmistunut, ja se otetaan virallisesti käyttöön torstaina 25.2.2021. Investointi on opistolle merkittävä, ja se mahdollistaa katsomisen pitkälle tulevaisuuteen.

– Meillä on moderneille majoitustiloille kova tarve. Vaikka olemme vuosien varrella remontoineet, kokonaan uutta majoitustilaa on rakennettu tätä ennen viimeksi 1970-luvulla, sanoo opiston rehtori Marja Koskenniemi.

Uuden majoitusrakennuksen rakentaminen alkoi noin vuosi sitten. Projekti on toteutettu pirkanmaalaisin voimin. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Kimmo Linnovaara, ja rakennustöistä on vastannut Pohjola Talotuotanto Oy Akaasta.

Majoitusrakennuksessa on 10 kahden hengen huonetta, joista jokaisessa on oma wc, suihku ja laajakaistayhteys. Osa huoneista on yhdistettävissä perhehuoneiksi ja kaksi huoneista on esteettömiä ja inva-wc:lla varustettuja.

– Moni yöpyjä arvostaa laadukkuutta ja nykyaikaisuutta, ja tavoitteemme on uudistaa majoitustilojamme lisää tulevina vuosina, Koskenniemi toteaa.

UUSI MAJOITUSRAKENNUS SIUNATAAN TO 25.2. KLO 10

Majoitusrakennuksen käyttöönottoa voi seurata opiston YouTube-kanavalla to 25.2. klo 10 lähtien. Käyttöönottojuhlassa julkaistaan rakennuksen nimi ja siinä puhuvat työnjohtaja Sami Laakso, rehtori Marja Koskenniemi sekä opiston vararehtori Matti Rusama. Tämän jälkeen katselija pääsee kurkistamaan uusiin tiloihin, ja verkkolähetyksen lopuksi uusi majoitusrakennus siunataan käyttöönsä.

– Torstai on opistollemme juhlapäivä, ja toivomme mahdollisimman monen kokoontuvan yhteiseen hetkeen verkon välityksellä, Koskenniemi sanoo.

Uusi rakennus pääsee heti käyttöön, sillä opiston viikkotoiminta pyörii koronasta huolimatta lähes normaalisti. Lyhytkurssien järjestäminen on tällä hetkellä kuitenkin tauolla.

– Odotamme vilkasta kesää ja sitä, että korona hellittää ja viikonloppukurssimme voivat taas jatkua täysipainosesti. Uusi majoitusrakennus pääsee silloin kovaan käyttöön, Koskenniemi toteaa.

Voit antaa tukesi Karkun opiston hyväksi osoitteessa: https://www.taivaallinenlahja.fi/karkun-evankelinen-opisto