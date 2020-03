Karkussa rakennustyöt alkoivat maanantaina – osallistu sinäkin

Karkun opiston uuden majoitusrakennuksen rakennustyöt ovat virallisesti alkaneet maanantaina 30. tammikuuta. Majoitusrakennus lisää opiston kapasitettia kahdellakymmenellä vuodepaikalla. Työmaalla pidettiin aloituskokous tänäänpuoleltapäivin.

– Ensimmäiseksi puretaan tällä viikolla vanha jätekatos pois ja kaadetaan liian lähellä olevat puut. Torstaina merkitään rakennuksen rajat ja siitä työt lähtevät etenemään. Tavoitteenamme on saada talo juhannukseen mennessä vesikattoon, Karkun evankelisen opiston rehtori Marja Koskenniemi kertoo.

Uusi majoitusrakennus mahdollistaa opiston toiminnan kehittämisen ja laadukkaan majoittumisen pitkälle tulevaisuuteen. Uusi majoitusrakennus nousee opiston pihapiiriin osapuilleen päärakennusta vastapäätä pienen puistokon toiselle laidalle. Samalla suunnalla sijaitsee opiston lämpökeskus. Karkun opiston vararehtori Matti Rusama ennakoi rakennustöiden kestävän noin vuoden verran.

– Siitä tulee nykyaikainen ja laadukas rakennus, jossa on kymmenen asukashuonetta, joissa kussakin on kaksi sänkyä. Huoneissa on omat WC:t ja suihkut. Suurinosa huoneista on väliovella yhdistettävissä suuremmaksi kokonaisuudeksi, joten uusi majoitusrakennuksemme tulee sopimaan hyvin myös perhemajoitukseen, Rusama jatkaa.

– Kiitämme Taivaan Isää siitä, että vihdoin olemme tässä pisteessä ja pyydämme siunausta hankkeellemme, rehtori Marja Koskenniemi päättää.

Lähde nyt mukaan tekemään yhdessä Karkun evankelisen opiston historiaa ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Osallistu kevätkeräykseen, olet mukana rakentamassa uutta majoitusrakennusta Karkkuun. www.taivaallinenlahja.fi/kevatkerays-2020