Katse tulevaan

Lokakuun lopulla saimme pitkään odotetun vieraan Suomesta. Lähetysjohtaja Ville Auvisen matka Keniaan lykkääntyi koronan vuoksi yli vuodella. Hienoa oli, että nyt tuo matka onnistui ja kaikki sujui

matkan aikana hyvin. Villen kanssa osallistuin palaveriin yhteistyökirkkomme kanssa. Kokouksessa oli mukana kirkon pääsihteeri Benjamin Lemosi ja arkkipiispa Joseph Ochola. Kokoustimme seitsemän tunnin ajan ja saimme puhuttua monista tärkeistä asioista mm. yhteistyösopimuksesta sekä työmuodoista, joissa lähetit ovat mukana. Muistetaan rukouksissa kaikkea työtä, jota yhteistyökirkko Elck tekee. Tämän palaverin jälkeen suuntasimme kohti Naivashan kaupunkia, jossa oli syksyn lähettienkokous. Valmistelimme yhdessä lähettitoverieni kanssa ensi vuoden budjettiehdotuksen.

Kokousohjelmaan kuului iltakävely läheiseen eläinpuistoon. Siellä ihastelimme kaunista Kenian luontoa. Kokouspäivät aloitimme aamuhartaudella ja päätimme iltahartauteen. Kokous päättyi sunnuntaina suomenkieliseen jumalanpalvelukseen, miten hienoa on osallistua jumalanpalvelukseen omalla äidinkielellään.

Olen jatkanut pyöräilyharrastustani. Ostin polkupyörän tänä keväänä ja sillä on tullut pyöräiltyä melko paljon Kisumun lähimaastoissa. Pyöräilimme lähettitoverini kanssa lähettienkokouksen jälkeen eräässä luonnonpuistossa, jossa saimme ihastella kaunista maisemaa ja monenlaisia eläimiä. Pyöräily on antanut minulle virkistäviä hetkiä vapaapäiviin. Urheiluun liittyen minulla on muutamia unelmia, joita toivon, että voisin toteuttaa. Pyöräily luonnonpuistossa oli yksi haaveeni ja olen kiitollinen, että sen toteutus onnistui.

Olemme suunnitelleet orpotyön kierrosta monta kertaa ja olemme joutuneet koronatilanteen vuoksi perumaan aina nämä tapaamiset. Koronatilanne maskinkäyttöinen on edelleen melkoinen ja rokotuskattavuus on alle 10 %. Nyt marraskuun alussa saimme kuitenkin toteutettua tämän kiertueen niin, että lähdimme kahdella autolla eri suuntiin lähettitoverini kanssa. Samana päivänä kokoonnuimme siis kahdella eri paikkakunnalla. Olimme odottaneet näitä kohtaamisia paljon. Tapaamisten aluksi paikallinen evankelista tai pappi piti alkuhartauden. Tämän jälkeen diakonissa kertoi omat terveisensä ja sitten minä sain myös muistuttaa paikalla olevia siitä, mikä on tärkeintä

tässä maailmassa. Tavarat ja asiat katoavat, mutta Jumala pysyy kanssamme aina ja saamme

kulkea elämämme Hänen kanssaan kohti Taivaan kotia. Tapaamisissa lapset saivat uudet

koulukengät. Koulupukuraha heille oli maksettu jo aikaisemmin.

Matongon orpokodin haasteellinen tilanne on mietityttänyt meitä pitkään. Kenian valtio on

tehnyt päätöksen, että he eivät myönnä orpokodeille enää toimintalupia ja tällaisena orpokoti

ei voi siis enää jatkua tulevaisuudessa. Olemme tehneet yhteistyötä valtion kanssa ja toimimme

valtiolta saamamme ohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä kirkon kanssa. Kodissa on nyt viisi

pientä lasta edelleen. Muistakaa rukouksin näitä lapsia ja kaikkea mitä tulevaisuus tuo

tullessaan tähän tilanteeseen liittyen. Kenian valtio on kehittänyt järjestelmiään viimeisten

vuosien aikana hyvin paljon ja välillä on hankalaa pysyä kaikissa muutoksissa mukana. Kenia

ei ole valtion järjestelmiltään samanlainen kuin tänne tullessani 14 vuotta sitten. Lähes

kaikki järjestelmät ovat nykyään nettipohjaisia, maksut suoritetaan nettipankin tai mobiilipankin

kautta, käteistä ei käsitellä virastoissa ollenkaan ja asioita ei hoideta enää manuaalisesti. Tämä on aiheuttanut meille paljon päänvaivaa monilla työaloilla ja lähetyksen asioihin liittyen. Haluamme toimia lain edessä oikein mutta joskus on vaikeata tietää, miten asiat täällä hoituvat, kun ohjeistuksia on niin monenlaisia. Haluan jättää kaikki nämäkin asiat teidän rukouksiinne.

Tahdon toivottaa sinulle levollista adventin aikaa! Kiitos, että olet kulkenut kanssani tämän kuluneen vuoden ajan!