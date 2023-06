Keikkuva kevät

Kirsi Vimparin lähettikirje 2/2023

Kotimaankaudelta palattua on sukeltaminen Viron elämään ja asioihin sujunut pääosin hyvin. Jokaisella työalalla, niin lasten, nuorten kuin opiskelijoiden kanssa on ollut niin hyviä kuin haastavia hetkiä. Suurimpia haasteita tuli nuorisotyön puolella, kun juuri ennen kevään päätapahtumaa Paavalissa (Õhus on rahu) sairastuin rajuun angiinaan, ja jouduin jäämään sieltä kokonaan pois. Toki ilman minua pärjäsivät tapahtumassa hyvin, mutta itselle jää tilanne hyvin vaillinaiseksi, ja oma etukäteen annettu työpanos ikään kuin nollautuu. Mutta nämä ovat osa elämää ja varsinkin lähetyselämää, monesta tehdystä työstä ja asiasta ei kukaan ihminen koskaan edes tiedä, saati siitä saa positiivista palautetta. Moni muukin asia on tänä keväänä tuntunut erityisen hankalalta tai on takunnut, ja sellaisissa vaiheissa pienemmätkin takaiskut saavat helposti suhteettoman suuren painoarvon.

Mutta kevään positiivisiin asioihin ilman muuta yhtenä huippuhetkenä kuuluu opiskelijatyön huhtikuun loppu. Kerroin siitä lyhyesti myös kenttämme ajankohtaisvideossa (löydettävissä Sleyn Kolmella manteella Facebook-sivulta ( https://www.facebook.com/kolmellamantereella ). Helsingin OPKOsta (Opiskelija- ja koululaislähetys) on tuettu Tarton työntekijämme Elsan palkkausta tämän reilun parin vuoden ajan, ja nyt heiltä saapui mukaan Opiskelijaviikon tapahtumaamme kuuden opiskelijan reipas porukka.

Jalkauduimme kaupungille kolmeksi päiväksi kohtaamaan opiskelijoita, ja kutsumaan heitä keskiviikkoillan tapahtumaan. Sinne saimme brittivieraan, tutustuin Luke Cawleyyn kansainvälisten yhteyksien kautta. Saimmekin vajaan viikon aikana käydä hienoa prosessia niin suomalaisten opiskelijoiden kuin meidän muutaman paikallisen opiskelijan kanssa, ja opiskelijaviikon tapahtumasta sukeutui melko kansainvälinen reilun parinkymmenen hengen tilanne sitten loppujen lopuksi.

Tarton opiskelijatyöntekijämme Elsa teki hartiavoimin hommia, ja samoin ison panoksen antoi kolleegani Liisa Rossi, jonka pyysin auttelemaan aktiolaisten ohjelman kanssa. Liisa, kuten minäkin, on ollut itse aikanaan aktiossa, sekä meillä on runsaasti järjestelykokemusta tämäntyyppisistä asioista, ja olikin hieno jättää iso osa palapelistä hyviin ja luotettaviin käsiin. Suuri kiitos

tätäkin kautta OPKOn väelle! Oli ilo käydä pieni matka yhdessä, saammekin muistaa rukouksin kaikkia niitä noin kolmeasataa kohdattua opiskelijaa, joille jaettiin karkki ja mukaan liitetty raamatunkohta ja opiskelijailtojen tiedot.

Kutsuimme tällä kertaa tapahtumaan matalalla kynnyksellä erityisesti niitä, joilla oli mielessä jotain kysymyksiä kristinuskon suhteen tai suoraan Jumalalle. Paikalle tulijat olivat suurin osa jo kristittyjä, ja ainoa paikalle tullut ei-kristitty oli Tartossa turistina tuolla viikolla ollut japanilainen nuori nainen. Hän oli kuullut tapahtumasta virolaiselta ystävältään, joka ei päässyt tapahtumaan mukaan. Ulkomailla ollessa on monesti helpompi mennä hengellisiin tilaisuuksiin ja tilanteisiin mukaan, ja saamme yhdessä muistaa niin häntä, kuin kaikkia muitakin kohdattuja opiskelijoita. Ihmeellisiä teitä pitkin Jumala joskus meitä kutsuu ja johdattaa luokseen!

Kevään opiskelijaillat tulivat toissa päivänä (24.5.) päätökseen. Tartossa on jostain syystä tänä keväänä hirveä määrä hyttysiä, ja vitsailimmekin, että jos tästä tilanteesta kirjoittaa jonnekin, voi kertoa meitä olleen paikalla erittäin runsain joukoin. Saimme kiittää Elsaa reilun kahden vuoden työpanoksesta, hän siirtyy seuraaviin kuvioihin. Jos Jumala suo, saamme uuden pääsihteerin Elerin aloittamaan syyskuun alusta, ja hän ottaa hoitaakseen myös Tarton opiskelijatoiminnan. Tämä on iso rukousaihe, tein juuri tänään tukianomuksen IFESin perherahastoon, koska opiskelijajärjestömme EEÜÜ ei vielä pysty maksamaan tarvittavaa palkkasummaa itse, vaan tarvitsemme ulkopuolista tukea tämän mahdollistamiseksi.

Tulin lauantaina takaisin Viroon Saksasta, jossa olin noin viikon verran, ensin IFESin Euroopan pääsihteerien tapaamisessa Bischofsheimissa viisi päivää, ja loput ystävän luona vierailulla Darmstadissa. Kansainvälisen opiskelijajärjestön kautta olen saanut näiden muutamien vuosien aikana todella hyvän tuen työhöni opiskelijajärjestön pääsihteerinä, ja vaikka on hieno päästä antamaan työ eteenpäin, tulen varmasti kaipaamaan tätä ystävä- ja työkaveripiiriä kovasti. Pääsihteerien tapaaminen koostuu niin koulutuksesta, virkistyksestä kuin yhteisestä jakamisesta ja rukouksesta, ja tälläkin kertaa oli erittäin hyvä ja hoitava päästä jakamaan niin omia asioita, haasteita, iloja ja taakkoja, kuin päästä tekemään sitä toisten osalta.

Aion jatkaa vielä jossain määrin opiskelijatyössä siirtovaiheen ajan, että saamme kaiken hyödyn irti niin minun panoksestani kuin tiimivaiheesta Elerin kanssa.

Bischofsheimiin paikalle pääsivät lähes kaikki pääsihteerit 43:sta eri maasta. Erityisen ajasta tekivät osaltaan myös ukrainalaiset kollegamme, jotka oli kutsuttu mukaan niin jakamaan kanssamme ajankohtaisia asioita, kuin myös lepohetkeksi heille kaiken keskellä. Istuimme muutaman ruokailun aikana vierekkäin ja pääsin hieman tutustumaan heihin, ja onhan se vaikeaa ajatellakin, miten he elävät sotatilanteen keskellä kaikkine vaikutuksineen ja lieveilmiöineen. Mutta saimme kuulla myös siitä hyvästä, jota Jumala on antanut ja antaa kaiken keskelle Ukrainassa. Tämä pariskunta on minulle ensimmäiset ukrainalaiset, joiden kanssa olen saanut jutella hieman pidempään ja tutustua, ja tämä muistuttaakin rukoilemaan taas useammin Ukrainan tilanteen puolesta.

Loppupuolelle vielä lyhyesti taloudesta. Lähetystyön mahdollistava rahallinen osuus tulee myös minunkin osaltani niin seurakuntien nimikkosopimuksista (talousarviomäärärahat ja muu tuki) sekä yksittäisten tukijoiden, yleensä lähetysrenkaan jäsenten lahjoituksista. Nämä ovat osaltaan mahdollistaneet minunkin elämäni lähetystyöntekijänä kaikki nämä vuodet, kiitos teille tukijoille ja kanssakulkijoille! Kokonaisuutena lähetysrenkaani on ollut joka vuosi joko tasapainossa tai plussan puolella mahdollistaen Viron kentän talouden tasapainottamista, ja nyt jatkossa saamme seurata tarkemmin tilannetta lähetysrenkaan osalta.

Tälle vuodelle meille kaikille läheteille on asetettu tavoitteet, mihin suunnataan lähetysrenkaan tuottojen osalta. Kiitos kaikesta tuesta tähän mennessä! Kesä on yleensä lahjoitusten osalta haastavaa aikaa, ja katsomme yhdessä tilannetta missä mennään seuraavan kerran elokuussa. Jos tulee lisäkysymyksiä tai tarkennuksia lahjoitusten osalta, niitä voi kysyä vaikka minulta, tai lähetysosastolta Laineen Anu kertoo (anu.laine(at)sley.fi) myös mielellään.

Pekka Simojoki oli tällä viikolla konsertoimassa Tarton Paavalin kirkossa. Simojoen valtavasta tuotannosta on minunkin elämääni vaikuttanut moni laulu ja virsi, ja oli hieno päästä niin kuulemaan kuin laulamaan välillä mukana. Lauluista on monia käännetty myös viroksi, ja erityisesti nuorten kanssa niitä on veivattu samaan tahtiin kuin Suomenkin puolella.

Erityiseksi tuon illan teki minulle se, että jostain syystä juuri sinä iltana sain laulaa pitkään ja hyvällä äänellä. Äänihuulihalvaukseni on tuottanut tänä vuonna erityisesti haasteita, varsinkin nyt allergia-aikaan, mutta kuin lahjana Taivaasta sain yhden illan laulaa sydämeni kyllyydestä. Ehkä nämä ovat tarpeellisia Taivashetkiä, mitä meille välillä annetaan, että jaksaa taas ja saa olla sen tietyn hetken erityisen hyvässä ja lämpimässä hoidossa.

Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertaisesi! Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme. Minä haluan kertoa teoistasi — niitä on enemmän kuin voin luetella. Ps. 40:1b-5

Tälle viikolle on ohjelmassa vielä sunnuntaille Kambjan pyhäkoulu, poikkeamme perinteisestä virolaisesta rytmistä emmekä vielä lopettaneet äitienpäivänä kevätkautta, vaan jätimme päätöksen toukokuun loppuun. Lisäksi on useita kirjoitteluhommia ja useita langanpäitä kevään päätteeksi, mutta monia niistä olen tässä jo saanutkin solmia, kuten vähän syksyn valmisteluita niin nuoriso- kuin opiskelijatyön osalta. Mutta niihin sukellellaan seuraavassa kirjeessä lisää. Ole siunattu ja Jumalan hyvässä hoidossa tänä kesäkautena!

Kiitos- ja rukousaiheita

• Kiitos kevätkaudesta lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyössä. Rukoillaan, että kylvötyö tuottaa aikanaan satoa.

• Rukoillaan kesän leirien, niiden valmisteluiden ja varsinaisten leiriaikojen puolesta.

• Rukoillaan, että Paavalin seurakuntaan löytyisi uusi nuorisotyöntekijä.

• Rukoillaan opiskelijatyön uuden vaiheen puolesta, että uusi pääsihteeri Eleri pääsisi aloittamaan työt syyskuun alussa ja kaikki siihen tarvittava järjestyisi.

• Rukoilemme Kirsin kesäkuun alkuun suunnitellun leikkauksen puolesta, ja rukoilemme hyvää toipumista.

• Kiitos johdatuksesta, jokapäiväisestä leivästä, tarvittavista voimista ja levosta. Rukoillaan myös tarvittavaa terveyttä.

• Rukoilemme rauhaa Ukrainaan, ja Jumalan apua kaikkeen tarvittavaan.