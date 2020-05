KOTONA

Ken Takakin lähettikirje 2/2020 (kevät 2020)

KORONA JA INTERNET-LÄHETYSTYÖ

Tänä keväänä olemme eläneet koronaepidemian aiheuttaman sekavan tilanteen keskellä. Perheemme on pysynyt toistaiseksi terveenä. Lukiolainen poikamme on ollut etäopetuksessa ja minä ja vaimoni Anna-Kaisa olemme tehneet työtä aika usein kotona. Tässäkin tilanteessa internetlähetystyö on mennyt eteenpäin, koska tätä työtä voi tehdä missä vain jos nettiyhteys on saatavilla. Tosin nettiyhteys on välillä hidastunut.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Luterilaisena ajattelen, että ehtoollisjumalanpalvelus on uskonelämämme keskus kuten Augsburgin tunnustus opettaa: ”Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen (lat. ”per verbum et sacramenta tamquam per instrumenta”) lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Toisin sanoen Jumala vanhurskauttaa Kristuksen tähden eikä meidän ansiomme tähden ne, jotka uskovat, että heidät Kristuksen tähden otetaan armoon, jotta me uskon kautta saisimme luvatun Hengen (Gal. 3).” (V Kirkon virka). Moni meistä on joutunut elämään ehtoollispaastossa. Mutta kriisitilanteessakin Jumala hoitaa ja ruokkii meitä Sanallansa, joka on tärkein armonväline. Internet-lähetystyön merkitys on kasvanut viime aikoina. Olemme osallistuneet sanajumalanpalveluksiin internetin välityksellä. Sleyn jumalanpalvelukset ovat verkossa: https://www.sley.fi/verkossa/jumalanpalveluksetverkossa/

KÄÄNNÖSTYÖ

Työni on siis jatkunut. Käännän ja lähetän sähköpostitse lyhyitä tekstejä hartauskirjasta ”Voimattomalle Voimaa”. Eräs lukija sanoi minulle, että hän jaksaa lukea sähköpostiviestini koska se on lyhyt. Blogeissani julkaisen pitempia käänöstekstejäni sekä Tokion Suomi-kirkon Hiroaki Yoshimuran saarnoja. Korjasin Lutherin hartauskirjan ”Matkaevästä”- käännöstäni laajempaa käyttöä varten (noin yksi neljäsosa on käännetty japaniksi). Käänsin editoiden Erkki Koskenniemen raamattuopetuksia Bible Toolboxia varten. Hänen opetuksensa ”Oppi esikuvista – mitä on typologinen raamatunselitys?” on jo ilmestynyt Bible Toolboxissa monella eri kielellä. Joten minäkin käänsin sen japaniksi. Työtoverini Tiina Latva-Raskun mukaan teksti on saanut paljon tykkäyksiä sosiaalisessa mediassa. Tekstin aihe koskee Raamatun tulkintatapoja. On esitetty monta eri tapaa tulkita Raamattua: esim. kirjaimellista ja ei-kirjaimellista. On hyvä pitäytyä sellaiseen tulkintaan, joka nousee Raamatusta itsestään.

Opetus ”Kristitty ja Vanha Testamentti” liittyy edelliseen tekstiin: ”Merkittävä tapa jolla ensimmäiset kristityt lukivat Vanhaa testamenttia on ns. typologinen raamatunselitys. Kreikan sana typos tarkoittaa esikuvaa ja typologia siis oppia esikuvista. Ymmärrämme sen helposti: Jokainen joka tekee vaatteen, käyttää kaavoja ja jokainen joka rakentaa talon, käyttää piirustuksia. Tässä lukutavassa Vanha testamentti sisältää kaavan, Uusi testamentti valmiin taideteoksen.”

Opetus ”Kodin hartauselämä” antaa konkreettsia vinkkejä siitä, miten pysyä kotonakin Jumalan sanan oppilaina. Esimerkiksi aamukiireissä on hyvä aloittaa uusi päivä Isä meidän-rukouksella. Minusta tuntuu siltä, että Vapahtajamme tiivisti maailman parhaan rukouksensa niin lyhyeen muotoon, että kiireisimmätkin ihmiset ehtisivät rukoilla päivittäin välttämättömät asiat oikealla sanalla. Koronaepidemian aikana kotihartauden merkitys on entistäkin suurempi: ”Illalla on iltarukouksen aika. Se on hyvin tärkeä: Ennen kuin nukahdamme, me jätämme turvallisin mielin itsemme ja kaiken mitä meillä on Jumalan hyvään varjelukseen. Sillä tavalla on hyvä levätä ja hyvä nousta uuteen päivään. Ilta on myös aikaa, jolloin tunnustetaan Jumalalle kaikki pahat teot ja uskotaan ne Jeesuksen Kristuksen takia anteeksi. Silloin on myös aika pyytää anteeksi omilta perheenjäseniltä, ettei mennä riitaisina nukkumaan. Aurinko ei saa laskea vihan ylitse. Kaikki synnit anteeksi; niin me saamme ne Jumalalta ja niin tahdomme pyytää ja antaa anteeksi myös omaistemme kohdalla.”

Opetus ”Keitä ovat pakanat?” selittää syvää kuilua juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä Raamatun maailmassa. Jumala ratkaisi tämänkin ongelman Poikansa rinstinkuolemalla ja ylösnousemuksella: ”Railo juutalaisten ja pakanoiden välillä ja sen silloittuminen Kristuksessa on tärkeä evankeliumien taustalla oleva tekijä. Vielä enemmän tämä näkökulma opettaa ymmärtämään Roomalaiskirjettä, Galatalaiskirjettä, Efesolaiskirjettä … Se opettaa näkemään Raamatun kokonaisuutena luomiskertomuksesta Ilmestyskirjan viimeiseen lukuun. Kristuksen työ loksahduttaa Raamatun suuret palaset paikoilleen. Samalla se antaa valtavan tehtävän, joka on edelleen kesken: Evankeliumi kuuluu jokaiselle luodulle, minulle, mutta myös kaikille kansoille!”

Minun ja Sleyn muiden lähettien aikasemmat kirjeet ovat luettavissa: https://mediakirjasto.sley.fi/

Toivotan teille kaikille siunattua ja iloista kevättä. Onneksi meillä on ”Turvattu Tie”.

Lähetysterveisin, Ken Takaki(高木賢)

KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA

– Koronaepidemiasta yleisesti kärsivät ihmiset saisivat apunsa ja turvautuisivat Vapahtajaan.

– Pyydämme esirukousta käännöstyöni ja perheemme puolesta: vaimoni Anna-Kaisa (Sleyn Aasian

aluekoordinaattori) ja lapset Akira, Maria ja Joshia.

– Sleyn rukouskalenteri vuodelle 2020 https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri_2020

– Kiitämme esirukouksista ja taloudellisesta tuesta Sleyn internet-lähetystyölle.

Kenin työn taloudellinen tuki: https://www.taivaallinenlahja.fi/ken-takaki

Työni tukeminen on nyt tullut mahdolliseksi myös MobilePaylla: numero 60091. Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Ken Takakin työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Ken Takakin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228. Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645.

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.

