Kengänkokoja ja uusi koulujärjestelmä

Marja Ochieng

lähettikirje 2/2023

Orpotyön toimistossa on ollut paljon touhua koko alkuvuoden ajan. Yhdellä kokouskerralla kenttätyöntekijät toivat mukanaan tiedon lasten kengänkoista. Olemme oppineet vuosien aikana, että varminta oikean kengänkoon saamiseksi on piirtää lapsen jalkapohjan kuva paperille ja tästä sitten kenkätukussa katsovat oikean kengänkoon. Diakonissa Mary oli leikannut pahvista valmiiksi jokaisen lapsen jalkapohjan kuvan ja hän järjesti näitä toimistossa valmiiksi. Kaikki peruskoululaiset saavat uudet koulukengät tämän vuoden aikana tiimin kiertäessä tapaamassa lapsia ja huoltajia alueittain. Lisäksi heille annetaan rahaa uuden koulupuvun hankkimiseen. Lukion ensimmäisen luokan tänä vuonna aloitti yhdeksän hankkeemme nuorta. He kävivät myös tammikuun lopulla hakemassa paljon tavaroita, jotta voivat päästä kouluun mukaan. Koulussa jokaisella nuorella tulee olla monenlaisia koulutarvikkeita ja ilman näitä ei voi opiskella. Kahdeksan nuorta aloitti ammattikoulussa ja myös he saivat tavaroita arkeaan helpottamaan. Etsin uusia tukijoita näille nuorille, jotka aloittivat opinnot lukiossa ja ammattikoulussa. Kulut nousevat huomattavasti tässä vaiheessa ja siksi jo olemassa olevan kummin lisäksi tarvitsemme lisätukijoita kulujen kattamiseen. Tunnetko sinä jonkun, joka voisi olla tukemassa kenialaista nuorta elämässä?

Viime kirjeessäni kerroin Kenian koulujärjestelmän muutoksesta. Tänä vuonna ensimmäiset nuoret siirtyivät uuden järjestelmän mukaiseen junior secondary (yläaste) kouluun. Alkuvuosi on ollut hyvin hämmentävää aikaa liittyen tähän uudistukseen. Valtio ilmoitti, että koulunkäynti on ilmaista, mutta kävi ilmi, että junior secondary on yhtä kallis, ellei kalliimpi kuin lukion käynti päiväkoulussa. Monenlaisia maksuja lasten tuli maksaa, mm. lokerikkomaksu, oma pulpetti, aloitusmaksu jne. Koulupukuja oli hyvin erihintaisia, yleisin hinta oli noin 60 euroa mutta joissain kouluissa puku tuli maksamaan yli 100 euroa. Peruskoululaisen koulupuvun saa ostettu kympillä. Hankkeemme kautta aloitti 22 nuorta junior secondaryssä.

Vuosittain järjestämme orpotyöntiimin koulutuspäivät. Nyt saimme kokoontua yhteen reiluksi kahdeksi päiväksi. Ohjelmassa oli mm. hartauksia, opetusta evankelioinnista, uudesta koulujärjestelmästä sekä valokuvauksesta. Yhden iltapäivän ajan osallistuimme tiimimme kehittämiseen erilaisten leikkien ja kilpailujen kautta. Oli hyvä viettää aikaa yhdessä ja pohtia työhömme liittyviä asioita.

Olemme vuosittain pystyneet rakentamaan savimajoja sellaisille hankkeemme nuorille, joiden oma koti on ollut huonossa kunnossa tai jolla ei ole ollut omaa kotia. Rakentaminen tehdään yhdessä perheen ja paikallisen seurakunnan kanssa niin, että he hankkivat rakentamiseen tarvittavat puumateriaalit ja työvoiman. Paikallinen pastori on mukana päivässä ja hän siunaa uuden kodin. Orpotyöntoimiston kautta on ostettu kattopellit, kattopeltinaulat, puuovi ja puuikkuna. Olemme maksaneet myös päärakennusmiehen työpalkkion. Haluaisitko olla rakentamassa savimajan kenialaiselle nuorelle? Keräykseen voi osallistua Taivaallinen lahja sivuston kautta haluamallaan summalla https://www.taivaallinenlahja.fi/rakenna-savimaja-orvoille .

Olen valmistautumassa kotimaankaudelle. Tulen vierailemaan seuraavissa seurakunnissa: 11.4. Huittinen, 12.4. Lahti Laune, 13.4. Joutjärvi, 24–26.4 Savonlinna, 2.5. Lumijoki, 9.5. Rauma, 10–11.5. Saarijärvi, 12.5. Äänekoski, 17-18.5. Tampereen eteläinen srk, 19.5. Tampere Luther-talo, 22.5. Hyvinkää, 23.5. Kerava, 24-25.5. Riihimäki, 29.5. Köyliö, 30.5. Forssa, 31.5. Turun Katariinan srk, 7.6. Ylistaro, 8.-10.6. Korpilahti, 14.6. Mynämäki, 15.6. Lohja, 20-21.6. Iisalmi, Evankeliumijuhlat Toholammilla 30.6 – 2.7. Toivottavasti tavataan jossain tilaisuudessa! Ajokilometrejä ja erilaisia tilaisuuksia on tiedossa melko paljon. Kiitos, jos muistat kotimaankauden vierailuja rukouksissasi. Yhteistyökirkkomme Keniassa on kutsunut minut jatkamaan työtä ja Sleyn hallitus on myöntänyt minulle uuden kahden vuoden työkauden. Tarkoituksenani on palata takaisin Keniaan elokuussa.

Siunausta paaston aikaan!



”Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme” Kol. 3:17

Rukous- ja kiitosaiheita:

• Kuivuudesta kärsivät alueet Keniassa

• Selkeyttä uuteen koulujärjestelmään

• Kotimaankauden seurakuntavierailut ja heinäkuun kesäloma

• Kiitetään kaikista Kenian työalan tukijoista

• Yhteistyökirkkomme ELCK ja hankkeiden johtokunnat

• Lapset, huoltajat ja työntekijät, myös hankkeista valmistuneet nuoret ja heidän perheensä, nuorten työllistyminen