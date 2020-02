Tervetuloa juhlimaan Kenian lähetyksen 50-vuotista taivalta!

Evankeliumiyhdistys järjestää toukokuun puolivälissä viikonloppuseminaarin Kenian lähetystyön merkeissä. Viikonloppu on erityisesti suunnattu entisille lähetystyöntekijöille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki Kenian lähetystyöstä kiinnostuneet.

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti Sleyn työhön Keniassa. Luennoilla kuullaan niin Keniasta työkenttänä, Matongon seminaarin toiminnasta, sairaanhoitotyöstä kuin orpolapsienkin auttamisesta Kenian vaativissa oloissa.

Kurssi on puhututtanut suuresti jo etukäteen sosiaalisessa mediassa Sleyn lähetysjohtajana ja lähetystyössämme Keniassa toimineen rovasti Tuula Sääksen nostettua sen esille. Tahdon kiittää Tuula Sääksen panosta Kenian työn historiassa. Hänen työnsä Keniassa on ollut merkittävä vaihe Evankeliumiyhdistyksen työssä kenialaisten parissa. Hän on ollut mukana aloittamassa esimerkiksi meille tänäkin päivänä tärkeätä työtä Matongon teologisessa seminaarissa. Sitä ei mahdollisen virkakysymyskeskustelun pidä himmentää.

Lähde mukaan!