Kenttäkierroksen kohtaamisia

Maikki Ochiengin lähettikirje 4/2024

6.5.2024

Terveiset jälleen Kisumusta. Olettekin varmaan kuulleet uutisista, että Keniaa koettelee äärimmäiset sääolosuhteet. Sateita on tullut liikaa ja monin paikoin on tulvia. Koulujen piti aloittaa vuoden toinen lukukausi huhtikuun lopulla, mutta sitä on jouduttu siirtämään eteenpäin. Monet koulut toimivat evakkopaikkoina ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa tulvien vuoksi. Rukouksiin tämä asia.

Orpotyön huhtikuu oli täynnä kohtaamisia, sillä kiersimme tapaamassa orpolapsityön piirissä olevat lapset ja heidän huoltajansa alueittain. Vierailimme kahdessatoista kirkossa ja onnistuimme tapaamaan suurimman osan tukemistamme lapsista ja nuorista. Yllä olevassa kuvassa saan olla ojentamassa lahjaa eräällä nuorelle, tämä lahja oli hyvästä koulumenestyksestä lukion loppukokeista. Saan katsoa tätä pitkää nuorta miestä ylöspäin nykyään. Ensimmäisen kerran kohdatessamme, hän oli pieni peruskoulun alaluokalla oleva poika. Olen todella kiitollinen siitä, että olen saanut palvella orpolapsityössä jo pian 17 vuoden ajan ja nähdä, miten työ on saanut olla koskettamassa niin monen elämää.

Aurinkoenergiaa

Alkuhartauden jälkeen saimme kierroksen aikana jakaa peruskoululaisille aurinkokennon kautta latautuvia lamppu-radioita. Nämä auttavat lapsia kotiläksyjä tehdessä, sillä pimeä tulee Keniassa joka ilta läpi vuoden noin seitsemältä. Saimme jakaa kaikille paikalla olleille kristillisiä kirjoja, jotka olimme saaneet lahjoituksena Lutheran Heritage foundationilta. He tuottavat hyvää kristillistä kirjallisuutta monella kielellä ja niinpä saimme jakaa kirjoja alueittain englanniksi, swahiliksi, luoksi ja kahdella eri luhya kielellä. Oli ilo saada jakaa näitä materiaaleja kohtaamillemme ihmisille.

Iloja ja huolia

Kierroksen aikana jokaisella halukkaalla oli mahdollisuus käydä keskusteluja tiimimme kanssa henkilökohtaisesti. Monet käyttivätkin tämän mahdollisuuden hyväksi. Valitettavasti kuulimme myös monia ongelmia, joita nuoremme kohtaavat elämässään. Monella on terveydellisiä haasteita tai vaikeuksia kotioloissa. Jotkut nuoret joutuvat tekemään liikaa kotitöitä ja heille ei jää aikaa opiskeluille. Muutamat huoltajat eivät anna lapsille taskurahaa sisäoppilaitokseen mukaan ja näin he eivät voi ostaa välttämättömiä asioita. Yhtä nuorta miestä huolettaa vuoden kuluttua oleva ammattiin valmistuminen, sillä hänellä ei ole kotia mihin mennä valmistumisensa jälkeen.

Rukoukset kantaa

Kaikki nämä ilot ja haasteet saamme jättää rukouksissa Jumalalla. Hän on luvannut kuulla meitä ja auttaa. Luotamme siihen, että löydämme pienen palan maata, johon saamme rakentaa tälle nuorelle miehelle kodin. Myös lasten terveydenhoitoasioihin selvittelemme ratkaisua. Tällä sivulla muutamia kuvia kierroksen kohtaamisista (alkuperäinen kirje kuvineen löytyy täältä: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/05/marja-ochiengin-lahettikirje-toukokuu-2024).

Siunauksena toinen toisillemme

Kenttäkierroksen jälkeen sain skannailla pinon kummilasten kirjoittamia kirjeitä kummeille. Yksi kahdeksasluokkalainen nuori tyttö kirjoitti tukijalleen, että hänen haaveensa on aikuisena auttaa kaltaisiaan nuoria, sillä Jumalan siunaukset tavoittavat meidät ihmisiltä ihmisille.

Lämmin kiitos siitä, että olet ollut mahdollistamassa orpolapsityön tekemisen Keniassa. Tukesi on merkittävä asia, ei ainoastaan näiden nuorten elämässä vaan myös heidän perheidensä ja tulevaisuudessa kohtaamiensa ihmisten elämässä!

Oikein hyvää kesää sinulle!

“Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut

kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran

huoneessa päivieni loppuun asti” Ps. 23:6

Rukousaiheita

-Ratkaisuja nuorten haasteellisiin elämäntilanteisiin

-Tulvatilanne Keniassa

-Hankkeiden lapset, huoltajat ja työntekijät

-Lisävastuut työtoverin ollessa kotimaankaudella

-Työ ja vapaa-aika, varjelus liikenteessä

-Kiitetään kaikista Kenian työalan tukijoista

-Sleyn työ niin kotimaassa kuin ulkomailla

-Yhteistyökirkkomme ELCK ja hankkeiden johtokunnat