KEO saa hallintojohtajan 

Marjo Anttoora on valittu Karkun evankelisen opiston hallintojohtajan tehtävään. Asianajaja ja varatuomari Anttoora on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja teologian maisteri.

Hallintojohtajan tehtävä on uusi toimi Karkun evankelisessa opistossa. Aiemmin rehtorin työparina on työskennellyt vararehtori. Vararehtori Matti Rusaman aloittaessa rehtorin toimessa hallintojohtaja Anttoora ryhtyy työskentelemään hänen kanssaan. Vararehtorin toimea ei enää täytetä.

– Olen jo jonkin aikaa ajatellut, että asianajajan työ ei ole se toimi, josta jään eläkkeelle. Koen, että minut johdatettiin Karkun evankelisen opiston hallintojohtajan tehtävään ja minun oli aika tarttua saamaani kutsuun, Anttoora kertoo.

Työssään hallintojohtaja tukee rehtoria erinäisissä johdollisissa tehtävissä.

– Työni tulee olemaan rehtorin johtamisen tukemista ja hänelle tulevien päätösten valmistelua. Hoidan yhteyksiä opetushallintoon, pohdin varainhankintaa ja tuen henkilöstöjohtamista. Vaikka titteli on johtaja, koen tehtävän olevan suurelta osin johtamisen tukemista, Marjo Anttoora kuvaa.

Karkun evankelinen opisto on Anttooralle tuttu ympäristö lapsuudesta saakka. Lisäksi hän on aiemmin toiminut opiston johtokunnassa sekä hoitanut johtokunnan puheenjohtajan tehtävää. Anttoora on asianajajan ja varatuomarin työssään tehnyt myös työtä maahanmuuttajakristittyjen oikeuksien parissa.

– Sisäoppilaitosmuotoinen yhteisöllisyys ja vapaan sivistystyön tarjoamat eväät arkeen kiehtovat minua tulevassa työssäni. Kristillisessä kansanopistotoiminnassa olemme nimenomaan niiden asioiden äärellä, jotka antavat voimia koko elämään, Anttoora summaa odotuksiaan tulevasta työstään.