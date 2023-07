Kesäkeräys 2023: Auta pakolaisleirien naisia

Hei! Antamiasi tietoja käsitellään meillä luotettavasti. Me emme anna niitä kenenkään ulkopuolisen käyttöön ja säilytämme niitä aina turvallisesti. Me Sleystä saatamme olla sinuun yhteydessä, jos se sinulle sopii. Voit lukea lisää Sleyn tietosuojaselosteesta. Poliisihallitus on antanut meille rahankeräysluvan RA/2021/1127.

Etelä-Sudanista sotaa ja levot­to­muuksia paenneet ihmiset elävät Ugandan suurilla pakolaisleirillä köyhyydessä ja nälänhädän koettelemina. Suurin osa pakolaisista on naisia ja lapsia. Monet naisista ovat lukutaidottomia ja vailla mitään koulutusta.

He saavat leireillä kuukausittaista ruoka-apua muutaman kilon maissia kuukaudessa, joka ei kuitenkaan riitä perheen elättämiseksi, eivätkä he saa omistaa maata Ugandassa. Hyvän viljelysmaan vuokraaminen on kallista, joten naisten on pakko huolehtia yhtä aikaa perheestään ja tehdä töitä, jotta perhe voisi selvitä aina seuraavaan kuukauteen. Sleyn lähetit työskentelevät näiden naisten parissa Ugandan pakolaisleireillä Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelisluterilaisen kirkon kanssa.

Tukemalla naisten koulutusta ja pienyrittä­jyyttä voidaan pakolaisperheiden asemaa kohentaa merkittävästi ja auttaa heidän toimeentuloaan. Pakolaisleireillä naisille tarjotaan koulutusta muun muassa saippuan tekoon, siipikarjan kasvatukseen ja leipomotuotteiden valmistamiseen. Yrittäjyyden kautta myös naisen asema yhteiskunnassa ja seurakunnassa voi vahvistua.

Kutsumme sinut nyt osallistumaan Sleyn kesäkeräyksessä 2023 näiden naisten ja heidän perheidensä auttamiseen. Lahjoitetuilla varoilla järjestetään naisille pienyrittäjyyskoulutusta Bidibidin, Palorinyan, Lamwo-Palabekin ja Kiryandongon pakolaisleireillä. Auta nyt, kiitos lahjastasi!