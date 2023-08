Kesän jälkeen – Kisumun kulmilta!

Virpi Otienon lähettikirje 4/2023

21.8.2023

Terveisiä jälleen Kisumusta! Kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä syksyyn siellä koti-Suomessa. Täällä Keniassa puolestaan ollaan siirtymässä kylmästä vuodenajasta kohti pienten sateiden aikaa. Pidin tänä vuonna kesälomani poikkeuksellisesti jo kesäkuussa, jolloin Suomessakin päästiin kenialaisiin hellelukemiin. Hienoa oli osallistua useisiin juhliin, ja viettää aikaa läheisten ja ystävien kanssa. Heinä-elokuu onkin sitten kulunut pääasiassa töiden merkeissä.

Matongossa uusi lukuvuosi alkaa ensi viikolla. Opetusmateriaalien päivittäminen sekä valmistautuminen viikoittaisiin tunteihin on ollut tärkeässä osassa näiden kuukausien tehtävälistalla. Kävin koululla kuitenkin jo heinäkuussa, jolloin järjestettiin uuden kappelirakennuksen rakennustöiden siunaustilaisuus. Englanniksi tilaisuuden nimi on groundbreaking ceremony. Käytännössä juhlaan liittyneessä liturgiassa yhteistyökirkkomme arkkipiispa siunasi alkavat rakennustyöt tekemällä lapiolla ristimerkin maahan. Hän myös kaivoi ensimmäisen kuopan työmaakoneen ohjaimissa. Ennen tätä loppuhuipennusta oli kenialaiseen tapaan esitelty hankkeessa mukana olevia tahoja, ja eri ryhmien edustajat saivat sanoa muutaman sanan hankkeesta. Mielenkiintoista oli osallistua tällaiseen tilaisuuteen, jolle Suomessa ei ymmärtääkseni ole vastinetta.

Kenialaisia ovat järkyttäneet keväällä paljastuneet uskonnollisen kultin jäsenten joukkokuolemat ja – hautaukset Kenian rannikolla. Keniassa, jossa kristittyjä on yli 80 %, on valitettavasti joukossa myös erilaisia harhaoppeja ja -opettajia, jotka lupaavat vastauksia ihmisten puutteeseen ja hätään. Näihin lupauksiin on helppo tarttua erityisesti niiden, joilla ei ole paljoa menetettävää elämässään. Tämänkin asian valossa työ Matongon teologisessa seminaarissa tuntuu entistä merkityksellisemmältä. On tärkeä saada Afrikan kirkkoihin koulutettuja työntekijöitä, jotka opettavat Raamattua selkeästi ja ohjaavat seurakuntalaisiaan oikeaan suuntaan.

Syksyn töihin kuuluvat niin ikään ensi vuoden toiminta- ja talousarviosuunnitelmien laatimiset. Numeroiden pyörittely ja tulevaisuuden kulujen arvioiminen on haasteellista hommaa, jossa viisautta tarvitaan monella tapaa. Loka-marraskuun vaihteeseen mennessä pitäisi kaikki saada valmiiksi jatkokäsittelyä varten. Kiitos, kun muistat tätäkin prosessia rukouksissa! Syksyn töitä on hyvä aloitella siinä varmuudessa, että Jumala kuulee rukouksemme, ja myös vastaa niihin parhaaksi katsomallaan tavalla. Siunattua syksyä sinulle!



”Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.”

– 1. Johanneksen kirje 5:14 –

Kiitos, kun rukoilet kanssani!

-Kiitos perheestä ja läheisistä ihmisistä.

-Kiitos virkistävästä kesälomasta.

-Siunaa ja varjele liikenteessä.

-Siunaa Matongon opiskelijoita ja opettajia uudella lukukaudella.

-Tuo rauhanomaisia ratkaisuja Kenian poliittiseen tilanteeseen.

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evankelisluterilaista kirkkoa.