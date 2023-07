Kesäterveiset Hampurista!

Siiri ja Marko Turusen lähettikirje 2/2023

16.6.2023

Kevätjakso Saksassa on vierähtänyt nopeasti. Kevät tuli kohisten ja on jo aikaa sitten muuttunut kesäksi ja kosteankuumaksi sääksi, niin että ilmastointilaitteelle on ollut tarvetta. Kylmäntalven keskellä syntynyt Aurora ei tykkää kuumasta vaan nukkuisi mieluiten viileässä huoneessa paksun unipussin sisällä. Tässä suhteessa hän on tullut isäänsä. Tätä kirjoittaessani iloitsen siitä, että näillä näkymin minun ei tarvitse pukea messukasukkaa ylleni ennen kuin vasta kesäloman jälkeen.

Seitsemän kastetta

Kastekurssi, jonka puolesta pyysimme esirukousta viime kirjeessä, on saatu onnistuneesti päätökseen: Kolminaisuuden päivänä kastoin kaikki seitsemän kurssillani ollutta ja he saivat uudestisyntyä Jumalan lapsiksi vedestä ja Hengestä ja näin pelastua iankaikkisesta kadotuksesta. Myös yhden muualla kastetun miehen konfirmoin seurakunnan jäseneksi samassa juhlallisessa jumalanpalveluksessa. ”Tahdotko olla uskollinen Kristukselle aina kuolemaan asti?” ”Tahdon, Jumalan armon avulla.” – Joka kerta tämä seurakunnan jäseneksi ottamisen kaavaan kuuluva kysymys on yhtä järisyttävä, varsinkin kun tajuaa, että tuo meille helposti teoreettiselta tuntuva lisäys ”aina kuolemaan asti” voisi olla täyttä totta iranilaisille: Jos tämä mies joutuisi palaamaan kotimaahansa, hän joutuisi miekan edessä uudestaan vastaamaan tähän kysymykseen kohtalokkain seurauksin.

Melkein kaikki kastettavat valitsivat myös kristillisen nimen. Ryhmä oli innokas ja heidän opettamisensa oli hauskaa. Lisähuumoria toi myös se, että lähes joka toisen etunimi oli Ali ja joka toisen Mohammad. Nyt he ovat muun muassa Andreas, Pârsâ (vanhurskas persiaksi), Elia, Elvin, Daniel ja Benjamin. Useimmat kurssilaiset olivat minun ikäisiä miehiä, useimmat heistä eri alojen insinöörejä, kävivät kurssin aikana samaa kielikoulua ja asuivat samassa asuntolassa. Kun he kerran tekivät jo muutenkin kaiken yhdessä, he olivat myös yksissä tuumin päättäneet kääntyä kristityiksi.

Eikä työ tähän lopu: Jo nyt uusi kastekurssi on alkanut, ja vasta kastetut ovat ehtineet jo mainostaa sitä ystävilleen ja tutuilleen, niin että kesäkurssi toteutuu amerikkalaisen työtoverimme Christian Tiewsin johdolla.

Seurakuntalaisten omituiset taustat

Kun persiaa puhuva ihminen tulee täällä Hampurissa seurakuntaan, hän on saattanut jo tutustua kristilliseen uskoon muualla matkansa varrella. Turkissa ja Kreikassa vaikuttaa monia kristillisiä järjestöjä erilaisista taustoista, ja niin ensikontakti kristittyihin on monesti näissä läpikulkumaissa. Kaikki itseään kristilliseksi kutsuvat ryhmät eivät kuitenkaan ole kristillisiä. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos ryhmä kieltää Kolminaisuuden ja Kristuksen tosi jumaluuden ja ihmisyyden, niin ryhmä ei ole kristillinen, vaikka kutsuisi itseään kristilliseksi. Kevään aikana kävi ilmi, että eräs pitkäaikainen, uskollinen seurakuntalainen oli saanut kasteen aikoinaan tällaisessa pseudo-kristillisessä seurakunnassa. Jouduin selittämään hänelle, että tuo kaste, joka ei ollut tapahtunut kolmiyhteisen Jumalan nimeen, ei ollut pätevä kristillinen kaste. Järjestimme siis pienimuotoisen kastetilaisuuden todistajien läsnä ollessa, ja niin tämä ystävä sai oikean kristillisen kasteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Meille oli tärkeää toteuttaa kaste siten, että tämän ystävän kasvot säilyvät muiden persialaisten edessä. Jälkeenpäin hän jo suhtautui asiaan hyvällä huumorilla, ja iloitsi seurakunnalta lahjaksi saamastaan ristikaulakorusta. ”Turkissa rosvot kävivät kimppuuni ja varastivat minulta kaiken, jopa vihkisormukseni ja ristini. Kroatiassa rajavartijat taas heittivät matkatavarani ja Raamattuni tuleen. Nyt olen saanut uuden ristin”, hän sanoi hymyillen. Kaiken tämän jälkeen oli luonnollista, että juuri hän luki Athanasiuksen uskontunnustuksen persiaksi Kolminaisuuden päivän messussa. Ja selkeästä ja rauhallisesta äänestä huomasi, että hän oli huolellisesti sen harjoitellut etukäteen: ”Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä…”

Kesällä Evankeliumijuhlille

Kesän vietämme Suomessa loman merkeissä, mutta olemme tavattavissa valtakunnallisilla Evankeliumijuhlilla, jotka järjestetään tänä vuonna Toholammilla viikonloppuna 30.6.–2.7.2023. Evankeliumijuhla on järjestömme Sleyn jokavuotinen kesäjuhla, jossa on paljon mielenkiintoista ohjelmaa kaikenikäisille. Erityisen suositeltavia ovat myös perinteiset, herkulliset lähetysletut, joita ”Eviksillä” kannattaa jonottaa. Toivottavasti tapaamme siis Toholammilla, olisi kiva nähdä mahdollisimman monia teistä ystävistä, jotka luette meidän kirjettämme.

Kiitos, kun rukoilet kanssamme!

• Kiitämme hyvin sujuneesta ja hedelmällisestä työrupeamasta tänä keväänä.

• Kiitämme kastekurssin suorittaneista ja kastetuista. Rukoilemme heidän uskonsa

vahvistumista ja juurtumista seurakuntaan.

• Rukoilemme alkaneen uuden kurssin puolesta.

• Viime kirjeessä kerroin Wolfsburgin seurakunnasta ja veli Amirista. Amir sai hiljattain

sairaskohtauksen ja rukoilemme hänelle terveyttä ja toipumista. Kiitämme, että

vakavammalta vältyttiin.

• Rukoilemme varjelusta kesän matkoilla.

• Rukoilemme valtakunnallisen Evankeliumijuhlan ja kaikkien kristillisten kesäjuhlien puolesta,

että evankeliumi kuuluisi niissä kirkkaana ja kävijät saisivat kokea iloista yhteyttä.

• Rukoilemme työtoverimme Pasi Palmun puolesta.