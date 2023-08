Kesäterveiset

Richard Ondichon lähettikirje 3/2023

26.6.2023

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. 1.Piet.1:3-5

Nämä raamatunjakeet ovat yksi suosikkikohdistani Raamatussa. Niitä lukiessa voi tuntea iloisen luottamuksen, joka pursuaa Pietarin sanoista, Jeesuksen tuntevan miehen sydämestä. Hän oli mukana, kun Jeesus oli täyttämässä maanpäällistä tehtäväänsä. Hän oli keskellä pyhän viikon tapahtumia tuntien häpeää omasta heikkoudestaan paineen alla, vaikka hänen Herransa kantoi tehtävänsä loppuun saakka. Hän oli viikon ensimmäisenä päivänä todistamassa Jeesuksen ylösnousemusta. Hän kuuli Jeesuksen anteeksiannon sanat, kun hän oli kieltänyt Jeesuksen. Ja siitä seuraavina päivinä hän sai Jeesukselta tehtävän – ”Ruoki minun lampaitani…” ”Seuraa minua” (Joh. 21:17, 19). Hän näki Kuningas Jeesuksen nousevan kirkkauteen. Ja Pietari oli niin ikään paikalla, kun Pyhä Henki laskeutui apostolien päälle ja antoi heille voiman olla Jeesuksen todistajia (Ap. t.2). Pietari tietää Hengen voimasta ja henkilökohtaisen kokemuksensa varmuudella, kuinka hyvä Jeesus on; ja Pietari on täynnä toivoa. Siksi hän kirjoittaa herättääkseen toivoa myös Jeesuksen seurakunnassa, missä se ikinä onkin.

Jumala siunatkoon sinua ja sinun kesääsi. Monille ihmisille, ehkä erityisesti niille, joilla on lapsia koulussa, kesä tuo mukanaan mahdollisuuden matkustaa. On mahdollisuus vaikkapa vierailla tuttavaperheen luona toisella paikkakunnalla tai viettää vapaa-aikaa kesämökillä. Kenties osallistut siunattuun Evankeliumijuhlaamme Toholammilla. Näen matkustamisen mahdollisuutena, joka tarjoaa meille kuvan elämästä Jumalan lapsina tässä maailmassa. Vanhassa testamentissa Jumala kutsui Abramin ja Saarain (myöhemmin Aabrahamin ja Saaran) valitun kansansa vanhemmiksi. Osana tuota kutsumusta Hän vei heidät matkalle uuteen kotimaahan. Voimme kuvitella, että heidän tekemänsä matka haastoi heitä toisinaan.

Vaimoni Kirsi lähetettiin Romaniaan vaihto-ohjelmaan, joka kestää kolme kuukautta. Ohjelma kestää toukokuun lopusta elokuun loppuun asti. Tänä aikana Amos, Eliel ja Sinuhe ovat kanssani. Kesälomalla lapset ovat kiireisiä ystäviensä kanssa päivällä tai jopa myöhään illalla, ja haasteena on soittaa heille ja selvittää, missä he ovat. Amos ei ole koskaan ulkona ystävien kanssa, joten hän auttaa minua ehdottamalla millaista ruokaa minun pitäisi ostaa ja kokata. Nautimme myös yhteisistä iltarukouksistamme.

Kesäkuun alussa pidin rippikoulua eräälle tyttärelle, jota olen opettanut ja tavannut neljän viikon ajan kolme kertaa viikossa. Se on prosessi, jonka muutkin aikuisina kastetut ovat olleet kiinnostuneita käymään läpi. Aion toteuttaa sen, koska tarve näyttää olevan jokaisella aikuisella käännynnäisellä.

Kiitän Jumalaa kansainvälisen kirkon vapaaehtoisista. Vapaaehtoiset ovat todellakin Jeesuksen kädet ja jalat. He tarjoavat aikaansa ja kykyjään Herran palvelemiseen. Ylistän Jumalaa siitä, että hän on antanut lahjoja, joita heillä on, ja sydämen jakaa niitä. Kiitän heitä siitä, että he ovat Jeesuksen kädet ja jalat keskuudessamme. Suuri kiitos kaikille pyhäkoulun opettajille. Kaksi vapaaehtoista pyhäkoulustamme ovat lähdössä loppuvuodesta Sleyn lähetystyöhön Ugandan pakolaisleireille. Lauri ja Paula ovat olleet tärkeitä pyhäkoulutiimimme johtajina. Olen kiitollinen Jumalalle tästä pariskunnasta, joka on palvellut meitä armollisesti.

Kiitos rukouksestasi ja taloudellisesta tuestasi. Osa jäsenistämme on saanut turvapaikan, osa ei. Rukoilkaa ystävällisesti niiden jäsentemme puolesta, jotka eivät ole saaneet turvapaikkapäätöstä, että Jumala puuttuisi koko turvapaikkaprosessiin.

Kristuksessa,