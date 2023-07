Kesäterveisiä

Liisa Rossin lähettikirje 4/2023

20.6.2023

Parveketerveiset!

Näillä kesäsäillä työpäiviä ei malttaisi viettää neljän seinän sisällä, joten olen monena päivänä ulkoistanut toimiston parvekkeelleni. Tässä talon pohjoisseinustalla on sopivan varjoisaa naputella töitä – mitä nyt ympäristön puissa vilkasta elämää viettävät linnut välillä häiritsevät keskittymistä. Kesäkuun työrytmi on onneksi aika leppoisa, joten ehdin töiden ohessa jo nauttia kesästäkin. Tosin virolaisessa kalenterissa kesä alkaa virallisesti vasta huomenna kesäpäivänseisauksena, tarkasti sanottuna klo 17.58.

Tänä vuonna juhannusta vietetään täällä samaan aikaan kuin Suomessakin, kun juhannuspäivä 24.6. osuu lauantaille. Iso osa virolaisista lähtee juhannuksen viettoon maalle, eikä täällä ole ainakaan kaupunkiseurakunnissa tapanaa järjestää seurakunnan juhannusjuhlia, joten minulla on luvassa rauhallinen kotijuhannus. Vaikka juhannusta ei täällä hengellisenä juhlana juuri vietetäkään, ovat juhannusperinteet ja – juhlat virolaisille tärkeitä, jopa niin tärkeitä, että metsäpalovaroituksesta huolimatta julkisten juhlien ja kotipihojen kokot saa polttaa. Täytyy rukoilla, että torstaille luvatut sateet tulisivat, muuten kuulostaa melko vaaralliselta touhulta kokkojen polttelu rutikuivassa maassa.

Opetuksia ja valmisteluja

Palaan juhannusviikolta vielä hetkeksi helluntaiviikonloppuun. Vietin silloin perjantai-illan ja lauantain Põltsamaan raamattukurssilla. Oli mukavaa opettaa porukkaa, joka oli innoissaan oppimaan lisää Raamatusta ja kysyi myös paljon hyviä kysymyksiä. Kurssi kokoontuu kesätaukoa lukuunottamatta kerran kuussa, ja kurssilaiset ihmettelivät sitä, että Suomessa järjestetään raamattukursseja, joilla opiskellaan kokopäiväisesti monta kuukautta: ”Miten niihin löytyy osallistujia? Ei Virosta kyllä löytyisi ihmisiä, joilla olisi siihen aikaa tai rahaa.” On valtava siunaus, että Suomessa monia tällaisia mahdollisuuksia on! (Yksi niistä on kolmen kuukauden raamattukurssi Karkun evankelisella opistolla. Seuraava kurssi järjestetään 4.9.-1.12.2023. Suosittelen lämpimästi! keokarkku.fi/linjat/raamattukurssi/)

Heluntaiksi matkasin Kullamaalle, jossa jatkoimme raamattuopetussarjan parissa. Tällä kertaa vuorossa oli Israelin kansan historia Egyptistä vapautumisesta aina paikkosiirtolaisuudesta paluuseen asti. Messun toimittanut vieraileva pastori totesi innostuneena kotimatkalla, ettei ollut tainnut koskaan kuulla raamattutuntia, jossa käsitellään puolet Vanhasta testamentista. Pieneksi maalaisseurakunnaksi osallistujia oli mukavasti – edellisellä kerralla mahduttiin hyvin pöydän ympärille, nyt piti jo nostaa rinkiin lisää tuoleja. Sarjan viimeinen opetus oli suunniteltu kesäkuun alkuun, mutta siirtyi flunssani takia tulevaisuuteen.

Helluntaipäivä jatkui vielä leiripalaverilla Tallinnassa, kun yhdessä pyhäkoulun opettajien kanssa kokoonnuimme suunnittelemaan seurakunnan kesäleiriä. Leiri järjestetään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, eli palaan lomalta suoraan sinne. Kutsumme leirille mukaan kaikkia seurakuntalaisia, ja luvassa on ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Pääosin osallistujat varmaan ovat pyhäkoululaisia perheineen, mutta toivottavasti joku muukin innostuu mukaan. Minun vastuullani leirillä ovat aikuisten raamattuhetket, joissa leirin teeman mukaisesti puhumme Pyhästä Hengestä ja Jumalan lahjoista. Leirin lisäksi elokuussa on luvassa monta muutakin puhetta ja opetusta, joten kesäkuu onkin sujunut niitä valmistellessa, koska loman jälkeen valmisteluihin ei enää juuri aikaa jää. Ja olenpa välissä viettänyt yhden päivän jouluakin, ja kirjoittanut Sleyn joululehden pääkirjoituksen.



Herra tuntee elämäsi

On ollut suuri ilo saada nyt alkukesän aikana kahtena viikonloppuna ystäviä Suomesta kylään. Lähetystyövuosina olen oppinut, miten arvokasta on se, että läheiset ihmiset ovat valmiita näkemään matkustamisen vaivan tullakseen käymään ja saan jakaa heidän kanssaan pienen palan elämääni täällä. Tuntuu tärkeältä, että on niitä, jotka eivät ole vain minun sanojeni ja kuvieni varassa, vaan ovat kokeneet itse jotain minun lähetyselämästäni. Ja ajattele, näin toimi myös meidän Jumalamme. Hän tuli taivaasta alas meidän maailmaamme, syntyi Jeesuksessa ihmiseksi ja eli ihmisen elämän. Mitä ikinä elämässäsi tapahtuukaan, muista, että meidän Herramme näkee ja ymmärtää, mitä koet. Eikä Hän tullut vain kokemaan jotain meidän elämästämme, Hän tuli ottamaan päälleen kaikki meidän syntimme ja kipumme, Hän laskeutui alimmas synkimpiin syvyyksiin, jotta voisi nostaa meidät sieltä ylös taivaaseen.

Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme. Hepr. 4:15-16

Rukousaiheita:

 Opetettu Raamatun sana saisi kantaa hedelmää

 Evankeliumijuhla

 Seurakunnan kesäleiri

 Kaikki muutkin kesän tapahtumat

 Virossa hyväksyttiin tänään ns. tasa-arvoinen avioliittolaki ja kirkossakin kuuluu sitä puoltavia ääniä. Enemmistö niin kristityistä kuin koko kan-sastakin on yhä perinteisen avioliittonäkemyksen puolella, mutta siihen tarvitaan nyt kestävyyttä

 Rauha kaikkialle, missä soditaan

 Sleyn talouden kohentuminen



Kiitosaiheita:

 On niitä, jotka haluavat opiskella Raamattua

 Ystävien tapaamiset

 Kesän tuoma mahdollisuus lepoon ja virkistyk-seen

 Hengelliset kesäjuhlat

