Kevät ruudun takana

Kristus nousi kuolleista!

Tänä vuonna lähettelin pääsiäiskortteja niin myöhään, että tiesin niiden ehtivän perille vasta pyhien jälkeen. Ajattelin kuitenkin, ettei ole syytä rajoittaa pääsiäisen juhlimista vain pariin pyhäpäivään, vaan ilojuhla saa jatkua kauan. Niinpä toivotan vielä teillekin iloista pääsiäistä!

Viron koronatilanne räjähti käsiin kriisistä katastrofiksi, kun päivittäiset tartuntaluvut alkoivat olla 1500 molemmin puolin ja sairaalat täyttyivät äärirajoille. Tämä sai Viron hallituksen vihdoin määräämään tiukat koronarajoitukset. Vaikka tämänhetkinen 300–700 uuden tartunnan päivätahti tuntuu kuukauden takaiseen verrattuna hämäävän hyvältä, on vielä pitkä matka siihen, että voidaan palata tavalliseen elämään. Saa nähdä, koska on jälleen mahdollista kokoontua jumalanpalveluksiin.

Videotuotantoa ja hauskoja kuvauksia

Työt ovat edelleen hoituneet pääasiassa tietokoneella ja kameran edessä. Paastonajan nettikurssi loppui ylösnousemusteemaan. Oli mukavaa tehdä opetusvideoita ja päästä samalla itsekin viettämään aikaa Raamatun äärellä. Toukokuulle suunniteltu pienryhmätyön minikonferenssi päätettiin pitää webinaarina, ja sen valmistelussa minulla on päävastuu. Toukokuussa olisi tarkoitus kokeilla myös pitää etänä yksi L10T-koulutus –katsotaan, malttavatko ihmiset irrottautua sen verran pihatöistä päätteiden äärelle. Piristävä poikkeus maaliskuun töihin oli pääsiäisajan videoiden kuvaus. Kirsti-kollegani päätti keppinukkejen avulla kuvata palmusunnuntain tapahtumista videon Lasnamäen seurakunnan kanavilla jaettavaksi, ja pyysi minut mukaan virka-avuksi. Ideat lähtivät lentoon ja niinpä yhdestä videosta tulikin trilogia, kun päätimme kuvata myös kiirastorstain ja pitkäperjantain sekä pääsiäisaamun tapahtumat. Lasnamäen seurakuntalaiset äänittivät nettitapaamisessaan raamatunkertomukset, minä editoin äänipalapelin kasaan, kuvasimme nukkeasetelmia pitkin Lasnamäkeä ja sen lähiseutuja ja lopulta Kirsti kokosi videot kuvista, äänestä ja musiikista.

Kuvauksissa oli hauskaa, vaikka kova tuuli välillä aiheutti mm. opetuslasten joukkopyörtymisiä, assistentti makasi välillä maassa pidellen Pietaria oikeassa asennossa hiilivalkealla ja ristikin oli raskas kannatella. Videot voit käydä katsomassa YouTube-kanavalta Lasnamäe Püha Markuse. Hienot nuket ovat kotoisin Tallinnan Tuomiokirkkoseurakunnasta, jonka on sovittu olevan oma seurakuntani täällä. Seurakuntaan tutustuminen ja kotiutuminen ovat koronarajoitusten vuoksi jääneet vielä alkutekijöihinsä, mutta nyt olen siis ainakin ystävystynyt seurakunnan nukkejen kanssa. Jospa pian tulisi myös ihmisten aika!

Jumala on uskollinen

Jo toista vuotta kestävä epävarmuus ei ole tehnyt keväästä helppoa. Syksyllä odotettiin, että uusi vuosi olisi parempi; vuoden alussa toivo laitettiin kevääseen. Nyt elää hento toivo siitä, jospa sittenkin rajoitukset purisivat, ja kesä olisi jo vapaampi. Todennäköisempää on, että Virossa vasta syksy tuo jonkinlaisen paluun normaaliin elämään. Välillä tuntuu, että kokonainen vuosi on mennyt hukkaan. Mutta toisaalta me emme tiedä Jumalan ajatuksia, emme sitä, mitä Hän pinnan alla valmistelee silloin, kun meistä tuntuu siltä, että olemme vain jumissa paikoillamme. Olen iloinnut kevään etenemisestä, lisääntyvästä valosta ja maasta esiin puskevista kevätkukista. Ehkä korona-talvenkin jälkeen lopulta koittaa kevät, ja saamme nähdä, millaisia kauniita kukkia Jumala kasvattaa, kun pysähtyneisyyden jälkeen kaikki alkaa taas heräillä eloon.

Meidän ei aina ole helppoa pysyä uskollisina Jumalalle tai Häneltä saamallemme tehtävälle, mutta Hän pysyy aina uskollisena. Pitkänperjantain surun ja kivun ja hiljaisen lauantain toivottomuuden jälkeen koitti ihmeellinen pääsiäisaamu, ja hauta oli tyhjä. Jumala ei lupaa, että meidän elämämme täällä olisi ikuista sunnuntai-aamua. Joudumme kulkemaan läpi myös sitä edeltävien päivien sävyt. Mutta kaiken keskellä ylösnoussut Kristus kulkee kanssamme voimanamme, toivonamme ja kaiken pahan vallan voittajana.

Evankeliumi ei kuluneen vuodenkaan aikana ole ollut piilossa ja kahleissa, vaan ilosanoma Jeesuksesta on levinnyt erilaisten välineiden kautta ihmisten luo sinne, missä he ikinä ovatkaan. Sleyn työssä verkkoon on viety upeasti jumalanpalvelukset, raamattutunnit, raamattukurssit, raamattupiirit, rukouspiirit, lähetyspiirit, nuortenillat, MNF-unelmaklubit, perhekerhot, evankeliumijuhlat ja monet muut työmuotomme. Monet näistä jatkuvat myös pandemia-ajan jälkeen. Kaiken tämän takana on takana paljon työtunteja ja valtavasti vapaaehtoisten aikaa, mutta myös taloudellista panostusta. Siksi tämän vuoden kevätkeräyksen kohteena on tavoittava mediatyö.

Voisitko antaa lahjasi sen hyväksi, että tätä työtä olisi mahdollista tehdä myös jatkossa? Kevätkeräykseen voit lahjoittaa sivulla https://www.taivaallinenlahja.fi/kevatkerays-2021-tavoittava-mediatyo, MobilePaylla numeroon 38122 tai Sleyn tilille FI13 8000 1500 7791 95 viitenumerolla 38081075. (Huom. Keräysesitteessä viitenumeroon oli putkahtanut ylimääräinen 9 loppuun, joten jätä se pois jos maksat esitteen tiedoilla.)

Siunattuja askeleita ylösnousseen Kristuksen seurassa!