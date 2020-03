Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun

Uusi majoitusarkennus noussee harjakorkeuteensa kesäkuussa.

Karkun evankelisella opistolla on korjaamisen ja uuden rakentamisen aika. Suuri viemäriremontti tuli juuri valmiiksi, ja nyt alkavat uuden majoitusrakennuksen rakennustyöt. Uusi majoitusrakennus mahdollistaa opiston toiminnan kehittämisen ja laadukkaan majoittumisen pitkälle tulevaisuuteen.

– Pyysimme ja saimme paljon tarjouksia opiston uudesta majoitusrakennuksesta. Valitsimme Pohjolan asuntotuotanto oy:n tarjouksen, joka oli ylivoimaisesti paras. Rahoitus tulee Sleystä, mutta opisto maksaa sen toiminnallaan tulevien vuosien kuluessa takaisin, Karkun evankelisen opiston vararehtori Matti Rusama kertoo.

Alustavat työt ovat opiston pihassa jo alkaneet. Uusi majoitusrakennus nousee opiston pihapiiriin kutakuinkin päärakennusta vastapäätä pienen puistikon toiselle laidalle. Samalla suunnalla sijaitsee opiston lämpökeskus. Rusama ennakoi, että jos kaikki menee suunnitellusti, on rakennusaika kokonaisuudessan noin vuosi. Kesäkuussa rakennuksen odotetaan nousevan jo harjakorkeuteensa.

– Siitä tulee nykyaikainen ja laadukas rakennus, jossa on kymmenen asukashuonetta, joista kussakin on kaksi sänkyä. Huoneissa on omat WC:t ja suihkut. Suuri osa huoneista on väliovella yhdistettävissä suuremmaksi kokonaisuudeksi, joten uusi majoitusrakennuksemme tulee sopimaan hyvin myös perhemajoitukseen, Matti Rusama kertoo.

Uuteen ajoitusrakennukseen tulee kaksi yhteistilaa, joissa on keittiöt. Kiertovesilämmitys takaa mukavat asuinolot koko rakennuksessa. Samalla koko opiston yhdistävä kuituverkko laajenee myös uuteen majoitusrakennukseen.

Nimi on vielä arvoitus

Samanaikaisesti uuden majoitusrakennuksen rakennustöiden kanssa korjataan vanhempi Mataleena-majoitusrakennus. Mataleenan korjaustyöt alkavat jo keväällä.

Mutta mikä tulee uuden majoitusrakennuksen nimeksi?

– Sitä en valitettavasti vielä voi paljastaa, Matti Rusama sanoo, mutta hymyilee siihen tapaan, että jotain suunnitelmia asiasta on jo tehty.

Lähde nyt mukaan tekemään yhdessä Karkun evankelisen opiston historiaa ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Osallistu kevätkeräykseen, olet mukana rakentamassa uutta majoitusrakennusta Karkkuun.

Osallistu kevätkeräykseen täällä.