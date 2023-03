Kevätkeräys 2023: Rippikoulutyö

Jeesus antoi lähetyskäskyssä tehtävän kastaa ja opettaa. Sleyn nuorisotyön toiminnan perusta on tämä Kristuksen antama opetustehtävä. Yksi tärkeimmistä porteista mukaan nuorisotyöhön rippikoulu. Sleyn rippikoulussa itsenäisen uskonelämänsä ensiaskeleita ottava nuori saa etsiä, löytää ja rakentaa Jumalan Sanan lupauksiin perustuvaa identiteettiään turvallisesti.

Maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla: arvot ja asenteet eivät ole pysyviä. Moni vanhempi on ymmällään ja hämmentynyt. Tämän päivän lapset ja nuoret kasvavat aivan erilaisessa maailmassa kuin edellinen sukupolvi.

Kun maailma muuttuu, on onneksi jotain, joka kestää. Evankeliumi ristillä syntimme sovittaneesta Kristuksesta ei muutu eikä vanhene. Turvallista, kohtaavaa, sisältörikasta ja riittävän pitkää rippikoulua tarvitaan tämän ajan keskellä kipeästi. Sleyn rippileirille oman nuoren lähettäminen on turvallinen päätös. Nuori kohdataan aitona oma itsenään, ja hänelle tarjotaan kristillistä ja selkeää luterilaista opetusta. Rippikoulussa tarjotaan eväitä, jotka kantavat pitkälle taivastielle.

Rippikoulun järjestäminen vaatii paljon varoja. Monipuolinen opetus, innostava ilmapiiri ja puitteet, jossa kaikkien on hyvä olla vaativat investointeja. Tarvitsemme resursseja opettajien ja vetäjien palkkoihin, isosten palkkioihin ja tilakuluihin. Samalla haluamme pitää rippileirin osallistujamaksun kohtuullisena.

Rippikoulu on ihmisen parasta aikaa. Kutsun sinut nyt satsaamaan tulevaisuuteen ja siihen, että mahdollisimman moni nuori saisi mahdollisuuden kokea ihmeelliset kaksi viikkoa Jumalan hyvässä hoidossa. Pyydän sinua lahjoittamaan tänä keväänä Sleyn rippikoulutyölle. Ensimmäiset rippileirit ovat aivan nurkan takana. Anna lahjasi tänä keväänä, se vaikuttaa jo kesällä.

Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kun teille on opetettu.

Kol 2:7

