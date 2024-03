Kevätkeräys 2024: Lahjoita koko Raamattu perheen pienimmille

Kevätkeräys 2024 kootaan lasten ja varhaisnuorten hyväksi – jotta sanoma rakastavasta Jumalasta olisi helposti saavutettavissa perheissä, pyhäkouluissa ja leireillä.

Oletko koskaan pohtinut, kuinka vielä sinun lapsesikin tai lapsenlapsesikin voisivat oppia avaamaan Raamatun ja löytämään sieltä rakastavan Jumalan äänen? Kysymys on kipeä tämän ajan keskellä myös monelle ystävänsä lapsen tai kummilapsensa elämää Jumalan eteen kantavalle esirukoilijalle – eikä syyttä. Siksi Kevätkeräys 2024 kootaan tekemään se mahdolliseksi.

Me Sleyn lapsi- ja perhetyöntekijät tartumme työhön ympäri vuoden. Me uskomme, että voidakseen juurtua Jumalan sanaan, tulee lapsen saada rakentaa kuvaa itsestään, arvoistaan ja maailmasta turvallisessa kristillisessä ympäristössä. Siksi koko Raamatun sanoman opettaminen ja yhdessä kristittynä kasvaminen on jokaisen perhekerhomme, pyhäkoulumme ja viikonloppuleirimme tehtävä.

Kevätkeräys: Seikkaillen läpi Raamatun

Vuonna 2011 julkaisimme Seikkaillen läpi Raamatun –materiaalipaketin: 300 sivua ohjeita, ideoita ja virikkeitä Uuden testamentin opettamiseksi lapsille ja varhaisnuorille. Koko paketti laitettiin verkossa veloituksetta jaettavaksi, jotta evankeliumi tavoittaisi lapset pyhäkouluissa, leireillä ja iltapäiväkerhoissa – seurakunnissa ja järjestöissä. Edelleen vuonna 2023 paketti ladattiin sivuiltamme yli 1 300 kertaa.

Emme tehneet sitä siksi, että se olisi ollut helppoa, vaan koska se täytyi tehdä – ja nyt aiomme mennä pidemmälle. Vielä tämän vuoden aikana me julkaisemme ensimmäiset osat Vanhan testamentin raamatunopetusmateriaalista, sillä lapset tarvitsevat koko Raamatun.

Ole nyt mukana

Pyydän nyt, että sinä olet mukana tässä työssä omalla panoksellasi. Lahjoita tässä kevätkeräyksessä Sleyn lapsi- ja perhetyölle, jotta voimme tehdä tätä työtä pienten puolesta vielä huomenna. Kiitos lahjastasi ja rukouksistasi.

“Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.” Psalmi 78:4