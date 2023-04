Kevätkiireitä

Liisa Rossin lähettikirje 2/2023/

28.3.2023

Viime viikolla jo hetken tuntui, että kevät on tulossa, ensimmäiset kukat nostivat päätään ja kevätkokousreissulla Riiassa saattoi välillä jättää pipon ja hanskat laukkuun. Eilen kuitenkin maa peittyi Tallinnassakin vielä hetkeksi lumikerroksen alle, ja tänään olen ikkunasta seurannut, kuinka keväinen auringonpaista ja lumisade vuorottelevat. Olisin jo aivan valmis kevään tuloon.

Matkoja kolmeen ilmansuuntaan

Kerroin edellisessä kirjeessä valmistelemastani uudesta raamattukoulutuskokonaisuudesta. Helmikuun lopussa matkasin viikonlopuksi Etelä-Viroon Puhjaan testaamaan, miten kurssi toimii. Valmistelun kanssa meinasi loppua aika kesken, ja etukäteen vähän hirvitti, tuliko kokonaisuudesta toimiva. Mutta nyt on todistettu, että Raamattu on mahdollista opettaa läpi seitsemässä tunnissa niin, että kuulijatkin vielä ovat tyytyväisiä! Viikonloppu oli siis onnistunut, ja osallistujat kiittelivät mahdollista hahmottaa Raamatun kokonaisuus – täällä kun Raamatusta usein opitaan yksittäisiä teemoja tai kertomuksia kokonaisuuksien sijaan.

Ehkä parasta palautetta oli vähän myöhemmin saapunut sähköposti: ”Me haluamme lisää. Voidaanko jatkaa jo tänä keväänä?” Niinpä suuntaan Puhjaan uudestaan pitkänäperjantaina – koska silloin kaikki halukkaat on mahdollista saada koolle – ja pureudumme muutaman tunnin Paavalin kirjeisiin sekä niiden opetukseen Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja niiden merkityksestä ja seurauksista meidän elämässämme.

Helmi-maaliskuun vaihteessa ehdin Puhjan lisäksi viettää pari päivää Laulasmaan kylpylässä Lähetyskeskuksen visiopäivässä ja tehdä pitkän päiväreissun Hiidenmaan Käinaan pitämään Minun persoonani -koulutusta. Visiopäivän ohjelman suunniteltiin alkavan raamattutunnilla ja ehdin ilahtua mahdollisuudesta välillä kuulla jonkun toisen opetusta – kunnes selvisi, että minun toivotaankin pitävän tuo raamattutunti. Mutta kunnianosoitus sekin. Virossa tuntuu nimittäin olevan yleistä, että puhumaan pyydetään ns. tärkeitä henkilöitä, joten oli mukava saada tällainen luottamuksenosoitus omassa työyhteisössä. Kaivoin uusiokäyttöön muutama vuosi sitten suomeksi pitämäni opetuksen Mooseksesta ja onnistuin sillä kyllä puhuttelemaan itseänikin.

Muutaman todella työntäyteisin viikon jälkeen teki hyvää jääda vajaaksi viikoksi lomalle, joka olikin ensimmäinen varsinainen hengähdystauko sitten kesäloman, kun jouluvapaatkin menivät sairastellessa ja Viroon paluuseen valmistautuessa. Vietin loman Suomessa kyläillen vanhimman ja nuorimman kummityttöni perheissä sekä vanhempieni luona, jossa lapsuuskotiani ei ainakaan vielä oltu saatu myytyä.

Loman jälkeen suuntasin viikonlopuksi Karkkuun, jossa saatiin hyvällä porukalla tutkia Malakian kirjaa Pienellä suurella raamattukurssilla samalla, kun valtaosan talosta täyttivät Maata Näkyvissä junior -leiriläiset. Melkein suoraan Suomesta matka jatkui vielä Riikaan, jossa pidimme tämänvuotisen Sleyn Viron-työalueen kevät-kokouksen. Arjesta irrottautuminen kahden eri maan verran tuli tarpeeseen.

Tällä hetkellä työpöydällä on pitkänperjantain raamattuopetusten lisäksi mm. myöhemmin huhtikussa tuleva pienryhmätyön minikonferenssi. Sen järjestely on ollut vuosi vuodelta kivisempää, ja tänä vuonna on ollut erityisen vaikeaa saada puhujia. Voi olla, että ensi vuonna on aika miettiä jotain toista tapaa tukea pienryhmätyötä, jos tämä konferenssitapa on ammentanut itsensä tyhjiin. Saa rukoilla viisautta siihenkin.



Vaalit

Yhteiskunnallisella puolella maaliskuun isoin juttu olivat kuun alussa pidetyt Riigikogun eli Viron eduskunnan vaalit. Pääministeripuolueena jatkaa vaalivoittaja, oikeistoliberaali Reformipuolue. Suurimman vaalivoiton sai sen hengenheimolainen Eesti 200, joka nousi ensimmäistä kertaa Riigikoguun saaden heti 14 paikkaa 101:stä. Uudesta hallituksesta on tulossa kaiken kaikkiaan arvoliberaali, sillä kolmantena puolueena mukana on Sosiaalidemokraatit.

Toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousi kansalliskonservatiivinen EKRE, jonka kannatus kuitenkin laski edellisistä vaaleista. EKRE ei hyväksynyt vaalitulosta vaan ilmoitti pitävänsä sähköisen äänestyksen tulosta väärennettynä. Ehkä lähimpänä kristillisiä arvoja oleva Isamaa-puolue kuului myös vaalien häviäjiin – osin ehkä siksi, että toiset pelkäsivät sen tekevän yhteistyötä EKREn kanssa, toiset taas liberaalien puolueiden kanssa.

Huomionarvoista on myös se, että Itä-Virumaalla isot henkilökohtaiset äänisaalit sai kaksi avoimesti venäjänmielistä ehdokasta, jotka eivät kuitenkaan ylittäneet äänikynnystä ja päässet läpi ja joista toinen myöhemmin pidätettiin epäiltynä valtion vastaisten suhteitten luomisesta. Vaalitulos osoitti kasvavaa polarisaatiota niin liberaali–konservatiiviakselilla kuin myös virolaisten ja venäläis-vähemmistön välillä. On syytä jatkaa rukousta Viron puolesta.



Pari sanaa taloudesta

Lähettien työn mahdollistaa niin seurakunnista kuin yksittäisiltä ihmisiltä saatu taloudellinen tuki. Koska on todennäköistä, että seurakuntien talous-arviomäärärahat tulevien vuosien aikana pikemmin laskevat kuin nousevat, on meillä Sleyssä tavoite kasvattaa muualta tulevan rahallisen tuen ja tukijoiden määrää. Minun renkaani osalta näiden muiden lahjoitusten tavoite tälle vuodelle on 13 500 euroa. Tammi–helmikuun kertymä on 1490 euroa, eli näiden kuukausien osalta ei tavoitteeseen aivan päästy. Haastan siis sinutkin mukaan talkoisiin.

Epätäydellinen pelastaja ja täydellinen Pelastaja

Visiopäivän opetuksessani pohdin Mooseksen tehtävää kansansa vapauttajana. Mooses ei ollut tuohon tehtävään valmis yrittäessään sitä itse itselleen ottaa (2. Moos. 2:11-15). Tarvittiin Jumalan koulu, 40 vuotta autiomaassa lampaita paimentamassa, ennen kui Jumala kutsui Mooseksen paimentamaan kansaansa 40 vuotta autiomaassa. Millaista pettymystä ja turhautumista lie noihin koulutuksen vuosiin mahtunut – eihän Mooses tiennyt, että häntä valmistetaan suureen tehtävään. Kuitenkin Jumalalla olivat langat käsissään koko ajan, eikä erämaa-aika ollut hukkaan heitettyä aikaa. Mooses sai johtaa kansan vapauteen Egyptin orjuudesta, mutta Luvattuun maahan asti hän ei kapinoinnin vuoksi saanut kansaa viedä, vaan se tehtävä jäi Joosualle.

Me valmistaudumme pääsiäiseen, jota juutalaiset viettävät juuri Egyptistä vapautumisen muistoksi. Kuitenkin tuo pelastus oli vasta ennakkokuvaa vielä suuremmasta. Kaikessa epätäydellisyydessään Mooses sai olla esikuvana Pelastajalle, joka hoiti työnsä täydellisesti alusta loppuun. Me koko ihmiskunta elämme synnin orjuudessa. Me pystymme vapauttamaan itsemme yhtä vähän kuin israelilaiset Egyptistä, ja tarvitsemme siksi jonkun ulkopuoleltamme pelastamaan meidät. Jeesus jätti kuninkaallisen kirkkautensa ja tuli meidän veljeksemme. Hän, uusi Joosua, vie meidät orjuuden maasta kotiin, niille asuinsijoille, jotka meille on Taivaaseen Jumalan luo valmistettu. Meillä on tosiaan syytä juhlaan.

Rukousaiheita:

 Pitkänperjantain raamattukurssi ja seurakunnissa pidettävät visiopäivät

 Raamattuherätystä Viron kristityille

 Pienryhmäkonferenssi 22.4. ja uudet tavat tukea pienryhmätyötä

 Sodan päättyminen Ukrainassa ja meidän mui-den Venäjän naapureiden varjeltuminen sodalta

Kiitosaiheita:

 Hyvin sujunut Puhjan raamattukurssi

 Loma ja läheiset

liisa.rossi@sley.fi

taivaallinenlahja.fi/liisa-rossi

Instagram: liisa_vironmaassa