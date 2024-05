Kevätterveiset Hampurista

Siiri ja Marko Turusen lähettikirje 2/2024

6.5.2024

Nowruz-juhla eli persialainen uusi vuosi

Alkuvuodesta vietin kaksi kuukautta vanhempainvapaalla Auroran kanssa kotona. Se oli hyvää aikaa, ja voin suositella sitä kaikille isille. Maaliskuussa sitten oli vahdinvaihto ja palasin työpaikalle. Viimeiset pari kuukautta ovatkin olleet kiireisiä, niin että vasta nyt ehdin kuulumisia kirjoittamaan.

Kuten olemme ennenkin kirjeissämme kertoneet, viettävät persialaiset uuden vuoden juhlaa aina maaliskuussa, kevätpäivän tasauksen kohdalla. Ensimmäistä kertaa meidän aikanamme Hampurissa juhla järjestettiin nyt myös seurakunnan tilaisuutena seurakuntasalissa. Nowruz on perhejuhla, ja järkeilimme, että koska moni on täällä vieraassa maassa erossa omasta perheestään ja suvustaan, voi seurakunta näin olla heille perhe, jonka kanssa viettää vuoden vaihtumista. Hyvä ruoka, koristeltu häft-sīn-pöytä, yhdessäolo, musiikki ja perinteinen tanssi kuuluvat persialaiseen Nowruz-juhlaan. Tyypilliseen itämaiseen tapaan ilmoittautuneita oli julhapäivään mennessä kymmenkunta. Paikan päällä oli lopulta varmasti nelinkertainen määrä ihmisissä. Jos joku on joskus miettinyt, miksi Kaanaan häistä loppui viini kesken (Joh. 2), niin syy on juuri tämä: Lähi-idän kulttuurissa vieraita tulee aina enemmän. Mukavaa oli myös se, että paikan päällä oli myös paljon ihmisiä, jotka eivät vielä olleet kristittyjä. Seurakuntalaisemme olivat kutsuneet heidät mukaan.

Kasteopetusta etäyhteydellä

Ystävät Porin Teljän seurakunnasta ottivat minuun yhteyttä jo alkuvuodesta ja pyysivät minua opettamaan etäyhteyden kautta persian kielellä eräässä suomalaisessa vastaanottokeskuksessa olevia nuoria miehiä. Maaliskuun alusta lähtien olen kokoontunut vajaan kymmenen nuoren miehen kanssa etäyhteyden kautta Jumalan sanan äärelle. Teljän seurakunnan tiimi oli vieraillut tuossa suljetussa VOK:ssa ja jakanut persiankieliset Raamatut ja katekismukset. Kasteoppilailla olisi suuri halu päästä tutustumaan kirkkoon ja osallistua jumalanpalvelukseen, mutta toistaiseksi useimpien on pitänyt pysyä VOK:n sisällä. Nämä erittäin antoisat opetushetket ovat osa pääsiäisen ihmettä: ”…opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana… yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ’Rauha teille.’” (Joh. 20:19) Pyydän erityisesti esirukousta näiden nuorten miesten puolesta, että he saisivat pian tulla pyhässä kasteessa Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi.

Pääsiäinen, ylösnousemuksen juhla

Kerroin marraskuun kirjeessä uuden kastekurssin alkaneen. Kurssilaiset kastettiin osittain jo paaston aikana sekä pääsiäissunnuntaina. Kurssilla olleet äiti ja 10-vuotias poika saivat pääsiäispäivän messussa kasteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. He saivat kaikki syntinsä anteeksi ja siirtyivät kadotuksen alta Jumalan valtakuntaan. Jokaisessa kasteessa Jeesuksen ylösnousemus, voitto kuolemasta, tulee konkreettisesti kastettavan osaksi. Joka ikinen kerta kaste on ilon ja juhlan aihe.

Ja työ jatkuu: Aloitin uuden kastekurssin, tällä kertaa yksilöopetuksena. Uusi oppilaani on minun ikäiseni leskimies, jolla on 9-vuotias poika. Ensin harmittelin, että emme saaneet tällä kertaa isoa opetusryhmää kokoon. Ryhmäopetuksella on etunsa, kun ryhmän jäsenet kannattelevat toisiaan ja voimme rakentua toinen toisemme kommenteista ja kysymyksistä. Yksilöopetuksen etuna taas on, että parhaassa tapauksessa oppilas uskaltaa kysyä ja puhua asioista, joista ryhmässä ei voisi puhua. Juuri näin on ollut tällä kastekurssilla, jolla on paljon sielunhoitoa ja rukousta.

Seurakunnan kevätleiri

Toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna oli Siion-seurakunnan perinteinen kevätleiri Ehrhornin leirikeskuksessa (ks. kuva kirjeen alussa). Siiri, Aurora ja minä osallistuimme leiriin vain lauantaina. Työtoverimme Pasi Palmu oli lupautunut paimentamaan junalla leirikeskukseen matkustavia persialaisia. Matkasta kehittyi aikamoinen odysseia: Hampurin päärautatieasemalla oli onnettomuus, ja koska näin raiteet olivat tukossa, koko junaliikenne laajalla alueella Pohjois-Saksassa meni sekaisin. Reilun tunnin junamatkasta tuli seitsemän tunnin harharetki eri kulkuvälineillä ja korvaavilla yhteyksillä. Matkan pelasti persialaisten asenne: ”Hauskaa oli! Khosh gozasht!”, huudeltiin vielä seuraavana leiripäivänä meillekin naurussa suin. Huumori on hyvä lääke vastoinkäymisten keskellä! Lauantaina sitten opimme persiankielisessä raamattukanavassa, miten hyvä paimen Jeesus hoitaa laumaansa. Vilkas ja iloinen keskustelu teki raamattutunneista mieleenpainuvan kokemuksen.

Kun leirillä oli vuorossa kevyt metsäretki, noin puolentoista tunnin kävely kauniissa luonnossa, tulivat kulttuurierot jälleen kerran näkyviin: Eräs saksalainen herrasmies ei lähtenyt mukaan, koska ”sunnuntaikävelytahti” ei sopinut tälle kokeneelle patikoitsijalle. Eräs persialainen veli taas sanoi minulle kävelyn jälkeen huohottaen: ”Kaikki lihakseni ovat nyt kipeänä!” Persialaisille oli myös ylipäätään omituista, miksi menimme metsään kävelemään: ”Emmehän me edes menneet minnekään, vaan palasimme samaa reittiä takaisin”, jotkut ihmettelivät. Jotta kävely ei olisi niin tylsää, eräs nuori mies otti mukaan kannettavan mölyboksin, josta soitti iranilaista hiphop-musiikkia suuren osan matkasta, kunnes saksalainen kirkkoherra kielsi tämän ja käski kuunnella lintujen laulua.

Käännöstyötä

Kuten olen jo aikaisemmissa kirjeissä kertonut, kirkkokäsikirjan käännösprojekti etenee aina vähän kerrallaan. Tällä hetkellä kirkkovuoden sunnuntaiden ja pyhäpäivien tekstit ovat kielentarkastuksessa erään natiivin toimesta. 75 prosenttia tekstistä on jo tarkistettu. Sormeni syyhyävät päästä työstämään käännöstä lisää, mutta nyt kevätkaudella aikaa sille ei ole ollut yhtä paljon kuin syksyllä.

Kiitos, kun rukoilet kanssamme!

•Kiitämme nowruz-juhlasta ja yhteydestä.

•Kiitämme kaikista kastetuista ja rukoilemme, että he pysyvät aina tässä ylösnousemususkossa, johon heidät on kastettu.

•Kiitämme kauniista ja hengellisesti ravitsevista persialaisista messuista ja raamattuopetuksista.

•Rukoilemme vainottujen kristittyjen puolesta ja heidän puolesta, joita ollaan palauttamassa maihin, joissa he joutuvat vainon kohteeksi.

•Rukoilemme etäyhteydellä tapahtuvat kasteopetuksen ja suomalaisessa vastaanottokeskuksessa olevien nuorten miesten puolesta.

•Rukoilemme kaikkien kasteoppilaiden puolesta.

•Kiitämme kevätleiristä ja rukoilemme syvenevää yhteyttä yhteistyöseurakuntien erikielisten jäsenten välille.

