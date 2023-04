Kevättouhuja

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 2/2023

Tervehdys jälleen Kisumusta! Päivät ja viikot vilisevät silmissä, ja on taas tullut aika kertoilla kuulumisia täältä päiväntasaajan tuntumasta. Alkuvuosi on tyypilliseen tapaan ollut kuuma ja kuiva, vaikka ilmankosteus täällä Victoriajärven rannalla pysytteleekin yli viidessäkymmenessä prosentissa kuivanakin kautena. Parit reilummat sateet olemme jo kuitenkin saaneet, joten ruoho vihertää taas, ja ehkäpä se kunnon sadekausikin pikkuhiljaa alkaa.

Alkuvuosi on täyttynyt erilaisista raporteista, tilintarkastuksista ja kokouksista. Lähettienkokouksen pidimme tässä Kisumun lähellä helmikuussa ja saimme kaikki tarvittavat raportit eteenpäin Suomeen toimitettavaksi. Taloudenhoitajan viimeisetkin vastuut tilintarkastuksineen ovat niin ikään tulleet tutuiksi, ja kuukausien rytmitys näiden tehtävien osalta alkaa olla taas askeleen helpompaa. Tähän omaan kotipihaan olen tilannut vuosittaisen vesitankkien pesun, joten monenlaisia asioita saan täällä lähettinä hoitaa.

Matongossa lukukausi on ehtinyt puoleen väliin. Opetan kolmea eri kurssia tällä lukukaudella. Kahden kurssin vetovastuun jaan paikallisen opettajan kanssa, joten ensi viikolla vaihtuu toisen kurssin teorian opettaminen toisen kurssin stoolien ompeluun. Mukava on taas päästä omalle vahvuusalueelle eli kädentaitojen pariin. Aiempina vuosina diakoniaopiskelijat ovat tehneet upeita stoolia, joita koulu on voinut lahjoittaa valmistuneille opiskelijoilleen pappisvihkimyksien yhteydessä, joten innolla odotan tämänkertaistakin kurssia.

Entiset Sleyn Kenian lähetit Martti Arkkila ja Reija Toikka vetävät lokakuussa ryhmämatkan Keniaan. Ohjelmassa on paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. Opastettu ryhmämatka on hyvä tilaisuus lähteä reissuun vähän oudompaankin matkakohteeseen, joten lähde ihmeessä mukaan, jos mahdollisuus on. Lisätietoja matkasta saat matkan vetäjiltä.

Olemme keskellä paastonaikaa ja vietämme pääsiäistä vajaan neljän viikon kuluttua. Paastonaikana meillä on mahdollisuus pysähtyä ristin sanoman äärelle. Jeesus syntyi maailmaan kuollakseen ristillä meidän syntiemme tähden. Pääsiäisenajan tapahtumista erityisesti tuhkakeskiviikon, kiirastorstain sekä ensimmäisen pääsiäispäivän tilaisuudet kokoavat kansaa kirkkoihin täällä Keniassa. Myös pitkäperjantain ristikulkueita järjestetään ainakin isommissa kaupungeissa. Jeesuksen ylösnousemusta saamme juhlia tänäkin pääsiäisenä, kuten jokaisena muunakin vuoden sunnuntaina. Siunausta paastonaikaasi sekä iloa tulevaan pääsiäiseen!

”Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?

Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.”

– Luukas 24:5b-6a

Kiitos, kun rukoilet kanssani!



-Kiitos perheestä ja läheisistä ihmisistä

-Kiitos virkistävistä hetkistä arjen keskellä.

-Siunaa Matongon opiskelijoita ja opettajia.

-Anna sateita erityisesti kuivuudesta kärsiville alueille Keniassa.

-Siunaa Kenian kansaa ja sen päättäjiä.

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evankelisluterilaista kirkkoa.

