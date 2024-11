Kiireinen kuukausi

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 9/2024

4.11.2024

Terveiset jälleen Kisumusta!

Lokakuu on ollut kiireinen monenlaisine työ- ja vapaa-ajan tapahtumineen. Kovin monia vieraita en näinä Kenian vuosinani ole saanut luokseni, mutta lokakuun alussa eräs pitkäaikainen ystäväni tuli pariksi viikoksi käymään. Hienoa oli viettää aikaa yhdessä ja nähdä Keniaakin tuorein silmin. Vierailun kohokohdaksi muotoutui muutaman päivän mittainen safari Masai Maran luonnonpuistoon, jossa näimme paljon kaunista Kenian luontoa sekä tuhansittain erilaisia villieläimiä. Tuolle safarille ehti myös mieheni sekä eräs toinen ystävämme mukaan, joten senkin puolesta reissu oli mieleenpainuva.

Valmistautumista tulevaan

Syksyn yhtenä tärkeimpänä työtehtävänä on laatia tulevan vuoden toiminta- ja talousarviosuunnitelmat työllemme. Näitä olemme kollegani Maikin kanssa työstäneet jo alkusyksystä lähtien eri työtiimeissä sekä yhdessä, mutta nyt lokakuussa viimeistelimme suunnitelmamme. Syksyn lähettienkokouksen pidimme Nairobissa, ja tuossa kokouksessa myös hyväksyimme em. suunnitelmat. Suunnitelmien työstämistä jatketaan seuraavaksi Lähetysosastolla Suomessa, sitten ne menevät Sleyn hallituksen kokoukseen, ja lopulta Sleyn jäsenkokouksen hyväksyttäväksi vielä ennen vuoden loppua. Monia vaiheita on siis edessä ennenkuin saamme ensi vuoden alussa hyväksytyt suunnitelmat käyttöömme ja työmme pohjaksi.

Kokouksessa mietimme myös muun muassa tulevaa viisivuotisstrategiaa työalueellemme. Nykyinen lähetysstrategiamme päättyy ensi vuonna, joten uuden työstäminen on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Kuten toiminta- ja talousarviosuunnitelmissakin, on strategiatyöskentelyssä monta vaihetta ennenkuin saamme käsiimme seuraavan viisivuotisstrategian lopullisen version. Ensi vuonna alkaa jo 56. toimintavuosi Keniassa, joten monanlaisia vaiheita, visioita ja strategioita on näihin vuosiin mahtunut. Rukoillaan johdatusta ja viisautta myös tulevien vuosien työn suunnitteluun prosessin kaikissa vaiheissa, sekä aikanaan myös näiden suunnitelmien toteuttamiseen.

Kiitospäivä

Kenialaisessa kirkkovuoden kulussa on näin syksyllä erityinen kirkkopyhä, jolloin kiitetään kaikesta vuoden aikana saadusta hyvästä. Englanniksi tuon sunnuntain nimi on thanksgiving, ja vietimme jälleen tätä pyhää toissa sunnuntaina. Samalla vietimme myös uskonpuhdistuksen muistopäivää. Kiitospäivänä seurakunnat kokoontuvat koko hiippakunnan alueelta yhteen. Viime kirjeessäni kerroin kenialaisten juhlallisuusosaamisesta, eikä tämäkään juhla tehnyt poikkeusta. Juhlassa esiintyi 16 eri kuoroa, joista kuusi oli pyhäkoululaisten

omia kuoroja, sekä nuorista koostuva torvisoittokunta, joka myös johdatti papiston kulkueessa kirkon pihaan rakennetulle alttarille. Oma kestävyys on näissä tuntikausia kestävissä juhlissa välillä koetuksella, mutta kenialaisille yhteiset juhlat ovat tärkeitä.

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Rukousaiheita

-Kiitos ystävien onnistuneesta vierailusta

-Siunaa loppusyksyn työt

-Johdata lähetysstrategiaprosessia

-Varjele liikenteessä

-Anna virkistäviä hetkiä vapaa-ajalle

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

Psalmi 103:2

Lähetysterveisin, Virpi Otieno