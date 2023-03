Kiitos SEKL: Kansanlähetyspäivät ja Evankeliumijuhla eivät mene enää päällekkäin

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen johtoryhmä on päättänyt, että Kansanlähetyksen valtakunnallinen kesäjuhla Kansanlähetyspäivät järjestetään jatkossa kaksi viikkoa juhannuksen jälkeen. Aiemmin käytetty Kansanlähetyspäivien ajoittamisen periaate on ollut heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Koska valtakunnallisen Evankeliumijuhlan ajankohta on ollut viikko juhannuksen jälkeen, ovat valtakunnalliset kesäjuhlamme joinain vuosina ajoittuneet päällekkäin. Viime vuosina olemme yhä enenevässä määrin olleet molemmissa liikkeissä tästä perinteisestä päällekkäisyydestä pahoillamme.

Kansanlähetys teki hetki sitten suuren ratkaisun ja vaihtoi sitä periaatetta, jonka mukaan tapahtuman ajankohta joka vuosi määräytyy. Me Sleyssä olemme tästä kiitollisia. Uuden ajoitusperiaatteen myötä siirtyvät Kansanlähetyspäivät 20 vuoden aikana neljä kertaa viikkoa myöhäisemmäksi.

On huomattava kiitollisuuden aihe, että kirkon sisäisten herätysliikkeiden yhteistyö tiivistyy. Ystäväjoukkojemme puolesta kiitän lämpimästi päätöksestä Kansanlähetyksen johtoryhmää ja kaikkia päätökseen myötävaikuttaneita. Näin meille on mahdollista vuosittain järjestää osallistumisemme molempiin juhliin. Ensi kesänä Kansanlähetyspäivät järjestetään Ryttylässä 7.–9.7.23, viikko Toholammin Evankeliumijuhlan jälkeen.

”Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta.” Room. 12: 13. (KR 38)