Kiitos testamentin: SLEY etsii diakoniatyöntekijää

Testamenttilahjoitus on tehnyt mahdolliseksi diakoniatyöntekijän rekrytoinnin aloittamisen. Pääkaupunkiseudulle kohdistettu lahja koituu siunaukseksi koko Suomessa.

Sley on saanut merkittävän testamenttilahjoituksen, joka on kohdennettu diakoniatyöhön pääkaupunkiseudulla. Testamentin tehnyt edesmennyt tahtoi lahjoittamiensa varojen koituvan pääkaupunkiseudulla asuvien ikäihmisten auttamiseksi diakoniatyön keinoin. Evankeliumiyhdistys on aloittanut tämän lahjoittajan viimeisen tahdon toteuttamisen ja avannut rekrytoinnin diakoniatyön tehtävään.

– Jokainen testamentti, jossa muistetaan Evankeliumiyhdistystä, on suuri kiitollisuuden aihe. Testamentilla voi antaa suuren lahjan tuleville sukupolville: mahdollisuuden siihen, että he saavat olla osallisia samasta hengellisestä kodista, joka on itselle ollut tärkeä, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Testamentin voi laatia yleisesti Sleyn työlle tai kohdentaa jollekin tietylle työmuodolle, joka on itselle erityisesti lähellä sydäntä. Lahjasta ei jää mitään matkalle, sillä yleisyhyödyllisen yhdistyksen, kuten Sleyn, ei tarvitse testamenttilahjoituksesta maksaa lainkaan perintöveroa.

– Testamentin määräyksille ja ehdoille on oltava uskollinen. Tämän testamenttilahjoituksen myötä Sley palkkaa diakoniatyöntekijän pitkäksi aikaa Evankeliumiyhdistyksen työntekijäjoukkoon, Tarvainen jatkaa.

Nyt saatu lahja on osoitettu diakoniatyöhön pääkaupunkiseudulla. Työhön etsitään henkilöä, joka on myös valmis aloittamaan, ohjaamaan ja tukemaan diakoniatyötä kaikissa Sleyn messuyhteisöissä ympäri Suomen.

– Työyhteisömme ei ole ollut 90-luvun alun jälkeen varsinaista diakoniatyöntekijää, vaikka diakoniatyötä onkin tehty eri tavoin. Erityisesti ajattelen Kirsi Ryösön työtä Lappeenrannan leipäjakelun parissa. Uskon, että tämä nyt erityisesti pääkaupunkiseudulle annetun lahjan vaikutukset koituvat siunaukseksi koko Suomeen, Juhana Tarvainen kertoo.

