Kirkon lähetysjärjestöt ja KUA: Yhteinen todistus tuo maailmaan toivoa

Sotaratsun sijaan Jeesus ratsasti Jerusalemiin aasilla. Hän valitsi aasin, vaikka ympärillä kalisteltiin aseita ja etsiydyttiin blokkeihin toisenlaisia vastaan. Aasilla ei voi lähteä taisteluun, mutta sillä voi lähteä palvelemaan.

Tänäänkin maailma on jakautunut vihollisleireihin ja täynnä sodan ääniä. Jeesuksen kutsu julistaa evankeliumia ja palvella lähimmäistä on polttavan ajankohtainen. Sanoma ylösnousseesta Vapahtajasta, joka on voittanut synnin, kuoleman ja pahan vallan, on kärsivän maailman toivo. Kristuksen esimerkin mukainen lähimmäisenrakkaus on valo pimeyden keskellä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun johtajina koemme, että kirkkojen tehtävä maailmassa on tärkeämpi kuin koskaan. Kristus kutsuu jokaista ihmistä kulkemaan kanssaan, elämään rukoilevan ja palvelevan oppilaan elämää. Hän lähettää seuraajansa kaikkialle julistamaan, opettamaan, parantamaan ja vaikuttamaan, vastustamaan kaikkea, mikä turmelee elämää ja kylvää epäoikeudenmukaisuutta.

Kristuksen kirkon maan ääriin ulottuva työ on valtava toivon merkki. Se kertoo, että kirkot uskovat asiaansa, haastavat kyynisyyden ja vievät Jumalan valtakuntaa eteenpäin.

Piispainkokous suositteli syyskuussa, että seurakunnat osoittavat vähintään kolme prosenttia verotuloistaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Tuki tulee tarpeeseen, ja sillä voidaan saada aikaan valtavasti. Lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu sekä niiden paikalliset kumppanit tavoittavat ihmisiä ympäri maailmaa sekä henkilökohtaisesti että esimerkiksi erilaisten mediakanavien kautta. Evankeliumin sanoma ja kristillinen lähimmäisenrakkaus avaavat miljoonille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.

Seurakunnissa on paljon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian osaamista. Jokaisen vapaaehtoisen, lähetyssihteerin, lähetysteologin, papin, seurakunnan työntekijän ja jäsenen panos on arvokas. Ilman heitä kirkko ei voi toteuttaa lähetyskäskyä ja kansainvälistä vastuutaan.

Uskottava kristillinen todistus edellyttää yhteyttä ja kunnioitusta kaikkien yhteiseen tehtävään kutsuttujen kesken. Vaikka järjestömme ovat erilaisia, arvostamme toistemme työtä ja kannustamme toinen toisiamme. Rukoilemme kristittyjen ykseyden puolesta kaikkialla. Tule, Herra Jeesus!

Petri Merenlahti

Suomen Pipliaseura

piispa Jukka Keskitalo

hallituksen puheenjohtaja

Pauliina Parhiala

Suomen Lähetysseura

piispa Mari Parkkinen

hallituksen puheenjohtaja

Tom Säilä

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Sari Mäkimattila

hallituksen puheenjohtaja

Albert Häggblom

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Ingvar Dahlbacka

hallituksen puheenjohtaja

Daniel Nummela

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Regina Leppänen

liittohallituksen puheenjohtaja

Jukka Kääriäinen

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Martti Leinonen

hallituksen puheenjohtaja

Mikko Matikainen

Medialähetys Sanansaattajat

Susanna Peltonen

hallituksen puheenjohtaja

Antero Rasilainen

Evankelinen Lähetysyhdistys

Jani Latva-Nikkola

hallituksen puheenjohtaja

Tomi Järvinen

Kirkon Ulkomaanapu

Tarja Kantola

hallituksen puheenjohtaja