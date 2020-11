Kirkon U-käännös?

Läntisessä maailmassa kirkot hamuavat yhä enemmän U-käännöstä: kuinka löytyisi tie ulos laskevien jäsenkäyrien keskeltä? Neuvojia löytyy, mutta onko vaarana, että muutoksesta tuleekin itsetarkoitus?

Miltei väsymiseen saakka, vaikkei missään tapauksessa syyttä, on puhuttu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä hyvin nopealla aikataululla tapahtuneesta muutoksesta: kasteiden määrän nopeasta romahduksesta. Kymmenen vuotta sitten maahamme syntyi 60 980 uutta suomalaista. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tuona vuonna kastettiin 48 347 uutta jäsentä. Vuonna 2019 syntyi 45 613 lasta, ja kasteita toimitettiin 28 352. Kasteiden määrä on siten pudonnut yli 17 prosenttia. Kirkon tulevaisuusvaliokunnan selonteon mukaan vuonna 2018 kastamatta jäi 5144 lasta, joiden vanhemmista vähintään toinen oli Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Pitkään on ollut myös selvää, että ratkaisu on löydettävä, jos Evankelis-luterilainen kirkko haluaa vähentää kurimuksen kaltaista jäsenkatoaan. Viime aikoina kirkolliskokous on käynyt laajaa keskustelua esimerkiksi kastettujen määrän lisäämisestä kummiuden vaatimuksia keventämällä. Moni on kuitenkin havahtunut myös siihen, että syy ja seuraus uhkaavat mennä sekaisin: kampanjat lasten kastamiseksi eivät ole oikotie onneen, sillä kasteiden väheneminen ei ole syy vaan seurausta suuremmasta muutoksesta yhteiskunnan aateilmapiirissä. Sen myönsi muun muassa keväällä 2019 kirkolliskokousedustaja Marianna Parpala todetessaan lähetekeskustelupuheenvuorossaan seuraavasti.

– Oikeasti ne syyt siellä taustalla ovat paljon syvempiä ja laajempia, ja tämä kaste, tai tämä kummiuden vaatimuksien keventäminen, ei tule ratkaisemaan tätä ongelmaa. Me tarvitsemme evankeliointia ja ihmisten kutsumista seurakuntaan. Tarvitaan sitä, että selkeästi kerrotaan, mistä evankeliumissa on kyse, mistä kasteessa on kyse, Parpala painotti puheenvuorossaan.

Mutta mitä tulisi tehdä? Ja onko maailmalla missään onnistuttu kääntämään vastaavaa katokierrettä voitoksi? Jos on, niin miten?

