Kirkon vihreät miehet

Viime viikkoina silmiini on osunut useampikin pikku-uutinen kirkkotiloista, joissa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Tilannehan on erikoinen. Jotkut seurakunnat tarjoavat toimitusta, jota kirkko ei tunnusta, ja toistasataa kirkon pappia on lupautunut tällaisen toimituksen suorittamiseen. Luettelo papeista ja tiloista löytyy sateenkaaripappien sivuilta.

Toimintatapa tuo mieleen Ukrainan sodan alkusoiton. Kahdeksan vuotta sitten Krimin niemimaalla alkoi liikuskella tunnuksettomia joukkoja. Nämä asemiehet ottivat alueen haltuunsa ilman sodanjulistusta tai alueluovutuksia. Ennen valtausta ja sen jälkeen Venäjä on käyttänyt monenlaisia hybridisodankäynnin keinoja, joista rajuinta olemme joutuneet todistamaan helmikuun 24. päivästä alkaen.

Jonkinlaista hybridivaikuttamista harrastetaan nyt myös kirkossamme. Kirkolliskokoukselle tehtiin viime vuoden elokuussa edustaja-aloite, jonka mukaan ”Kirkolliskokous pyytää piispainkokousta valmistelemaan esityksen kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta.” Useamman kerran on todettu, että tällaiset vihkimiset ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä. Melkein 40 tunnin työskentelyn jälkeen perustevaliokunta sai ulos mietinnön kyseisestä aloitteesta. Mietintöön oli puristunut kaksi pontta: 1. kirkolliskokous lähettää aloitteen tiedoksi piispainkokoukselle, ja 2. pyytää piispainkokousta jatkamaan sitä työskentelyä, jota se esitteli kirjeessään kirkolliskokoukselle 1/2020. Valiokunnan 18 jäsenestä seitsemän oli jättänyt eriävän mielipiteen.

Äänestyksen jälkeen kokous päätti noin kymmenen äänen enemmistöllä lähettää valiokunnan mietinnön piispainkokoukselle. Itse avioliittokäsityksen muutos vaatii kuitenkin ¾ määräenemmistön. Sen saavuttaminen on mahdollista vain siten, että avioliittokäsityksen muuttajat saisivat kirkolliskokousvaaleissa murskaenemmistön. Niinpä pienet vihreät (tai jonkun muun väriset) miehet ja naiset ovat lähteneet liikkeelle. He tekevät jo nyt niin kuin hyväksi näkevät. Kirkko näyttää olevan asiassa yhtä voimaton kuin Ukraina vuonna 2014.

Ristiriitaiselta ja vähän härskiltä tuntuu, että samaan aikaan ollaan vaatimassa niitä kirkon järjestöjä ruotuun, joiden parissa eletään perinteisen virkakäsityksen mukaan. Siis itse ollaan valmiit rikkomaan yhteisiä päätöksiä, mutta toisaalta ollaan kiihkeästi vaatimassa päätösten noudattamista. Tämä vaatimus kuultiin tälläkin viikolla kyselytunnilla.

Entä jos vaikkapa minä alkaisin huoletta toimittaa ehtoollismessuja missä ja milloin hyväksi näen? Kirkon teologian perusteista käsin olisin ilman muuta vahvemmilla kuin sateenkaarivihkijät omissa toimissaan. En ihmettele, että Luther-säätiö lähti aikoinaan tälle tielle. Heidän toimintaansa kirkko ei kylläkään katsellut pitkään. Keinot näiden pappien ruotuun saamiseksi löytyivät pian. Seuraus: kirkko menetti paljon teologista ja hengellistä voimaa.

Hybridisodan keskellä eläminen ei ole helppoa. Mitä sakeampi on sodan sumu ja mitä vaihtelevampi on taistelukentän tilanne, sitä kirkkaampana on pidettävä tehtävä. Sitä uskollisempana on pysyttävä Ylipäällikölle ja sitä rakkaampina on pidettävä niitä ihmisiä, joiden puolesta taistellaan. Tehtävä on lähetyskäsky. Ylipäällikkö on Kolmiyhteinen Jumala. Ihmiset, joiden puolesta taistellaan, ovat ensin kirkkomme jäsenet ja lopulta kaikki luodut ja lunastetut maan ääriin asti. Tehtävä ei ole helppo. Se on yli-inhimillinen. Mutta niin se oli myös niille yhdelletoista, jotka seisoivat helatorstaina katselemassa, kun heidän Herransa otettiin ylös taivaisiin. Silti he lähtivät valloittamaan maailmaa Kristuksen vastustamattomalla rakkaudella. Miten he jaksoivat ja kestivät? Samoilla eväillä kuin meidän on määrä jaksaa ja kestää. Mutta ei yksin!

PS. Korostan, että kirkollisesta hybridivaikuttamisesta puhuessani en tarkoita, että sateenkaaripapit tai jokin muu kirkollinen taho osallistuisi jotenkin Venäjän sotatoimiin. Itse kielikuva tuskin jää epäselväksi. Mitä muuta kuin hybridivaikuttamista se on, kun ”ulkoparlamentaarisin” keinoin toimitaan kirkon avioliittokäsityksen muuttamiseksi?