Kirsi Vimparin lähettikirje

Mainoksessa ei mainita lähetystyöstä mitään, mutta ei kannata siitä hätkähtää, kyllä lähetystyö on vahvasti ohjelmassa mukana. Itse olen myös yhdessä tilanteessa puhumassa, aiheesta mistä löytää iloa kun elämä ei tunnu juhlalta.

Minulla on katse siirtynyt jo puolittain Suomenlahden toiselle puolelle, koska 1.7., jos Jumala suo, matkaan takaisin kotiin Tarttoon. Puoli vuotta Suomessa oli monin tavoin hyvä ja tarpeellinen, mutta toki on myös raskasta olla poissa omasta kotoa niin kauan. Odotan jo innolla, että saan vaihtaa kuulumisia naapurin pikkutyttöjen kanssa ja nukkua omassa sängyssä. Lisäksi olen ollut mukana hieman yhteyksin eri ihmisiin, koska esimerkiksi Soontagan leiri, joka on Valgan rovastikunnan lastenleiri, on näillä näkymin toteutumassa heinäkuun puolessavälissä. Se on tärkeä osa nuorisotyön rakentamisen kuviotamme, koska sinne tulee mukaan myös nuoria, ja saamme yhdessä tehdä yhteistä ohjelmaa ja kenties suunnitella syyskaudelle jo jotain rovastikunnallisia kokoontumisia. Rukoilethan kanssamme!

Valtakunnallinen nuortenleiri, JäPe, oli siirretty heinäkuulta elokuun loppuun, ja tämä tarkoittaa sitä, että minunkin on mahdollista osallistua sinne nuorten kanssa kesälomani jälkeen. Sen leirin puolesta saa myös mielellään ristiä käsiä. Samoin opiskelijatyön syksy on tällä hetkellä vielä jokseenkin avoin, ja jätän myös sen teidän rukouksiinne. Ilman yhteistä rukousta ja asioiden viemistä Jumalalle ei ole mahdollista tehdä lähetystyötä. Välillä edelleen pysähdyn sen äärelle, että miten ihmeessä Jumala on halunnut, että me olemme näin erilaisin ja yhteisin tavoin mukana Hänen omassa työssään, kun sen ihmisjärjellä ajatellen voisi niin paljon helpomminkin Kaikkivaltiaan Jumalan voimin toteuttaa. Mutta me saamme olla mukana, Jumalan työtovereina. Kaikilla niillä meiltä löytyvillä avuilla, niin näkyvästi toteutukseen tulevilla kuin niillä, mitä toiset ihmiset eivät koskaan näe. Mutta Jumala tietää, ja on tahtonut juuri sinut ja minut mukaan.

Minä rukoilen sinua, Herra. Kunpa tämä hetki olisi otollinen.

Jumala, vastaa minulle! Onhan hyvyytesi suuri ja apusi varma.

Ps. 69:13

Usein elämässä me joudumme odottamaan vastauksia. Odotamme vastausta elämän suunnasta, ihmissuhteisiin liittyen, sairauden keskellä, tai ihan jonkun pienenkin asian suhteen. Suurempien ja vaikeampien asioiden suhteen voi kärsimättömyys tulla tutuksi. Herra, miksi et vastaa, miksi pitää vielä odottaa? Miksi apu näyttää viipyvän?

Jos saamme olla psalminkirjoittajan tavoin varmoja Jumalan hyvyydestä, ja siitä, että Hän varmasti auttaa, odottaminen on ehkä helpompaa. On kenties mahdollista siirtää katsetta vähän poispäin omista käsistä, ja katsella enemmän Vapahtajan käsiä. Jeesuksen käsien kautta saimme synnit anteeksi, ja niissä käsissä meitä hoidetaan myös tänään. Kaikesta huolimatta, niissä käsissä on jokainen hetki tiedossa, rakkaiden lasten hiusten lukumääräkin tiedetään, ja niiden käsien kautta meille lahjoitetaan tulevaisuus ja toivo.

Rakas ystävä, jää hyvän Herramme rakkaisiin käsiin ja Hänen hyvään hoitoonsa. Olkoon kesäsi kaikin puolin siunattu.