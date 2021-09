Kisumun kehitysvammaiskoulun terveisiä

Palasin mieheni kanssa takaisin Keniaan yli vuoden Suomessa vietetyn jakson jälkeen. Syyskuussa vierailimme Kisumun kehitysvammaiskoululla, jossa viime vuonna koululla uutena rehtorina aloitti Rosemary Omondi. Rosemary on koulun kahdeksas rehtori. Ensimmäinen on koulun suomalainen perustaja, Salme Rinta-Komsi.

Keniassa korona-virus leviää edelleen ja Kisumun alueella sitää esiintyy paljon. Koronarajoitukset ovat voimassa ja kodin ulkopuolella maskin käyttö on pakollista. Vierailumme rajoittui siksi pääosin ulkotiloihin, turvataksemme lasten turvallisuuden. Rehtori Omondi kyllä totesi viisaasti, että koulu on Jumalan suojelevien käsien sisällä. Henkilökunnalla on ollut koronaa, mutta kaikki lapset ovat pysyneet terveinä.

Huomasimme, miten rehtori Omondi arvosti koululla työskentelevää henkilökuntaa ja miten henkilökunta seurasi rehtorin antamia ohjeita. Koululla on opettajia, apuopettajia, kaksi kokkia, asuntolan äitejä, vartijoita ja sairaanhoitaja. Sairaanhoitajalla on suuri vastuu lääkehuollosta, sillä

valtaosalla lapsista on säännöllinen lääkitys. Lääkkeiden oikea annostus oikeaan aikaan on tärkeää. Erityisenä haasteena on lasten kotilomat, jolloin lääkkeiden anto jää perheiden huoleksi eikä aina ei kaikissa perheissä toimi asianmukaisesti.

Vierailupäivänäme oli koulussa 97 lasta. Rekisteröityjä lapsia on reilu 100, aivan kaikki eivät olleet koulussa nyt paikalla. Jokaiselle lapselle on tehty omat henkilökohtaiset tavoitteensa päivärytmiin. Toiset opettelevat pitämään itsestään huolta, peseytymään ja pukemaan. Toiset opettelevat kevyitä sisä- ja ulkotöitä. Toiset opettelevat käsitöitä ja tekevät puu- tai lankatöitä. Jotkut opettelevat numeroita ja laskemista. Monet lapsista käyvät koulua vuosia, jopa vuosikymmeniä. Tapasimme Thomasin, joka on entinen koulun oppilas. Thomas kykenee pitämään huolta itsestään ja tekemään monenlaista pientä puuhaa koulussa. Thomasilla ei ole muuta kotia, ja hän on kouluvuosien jälkeen jäänyt pysyvästi koululle asumaan. Hän auttaa koululla vieden puita keittiöön ja hoidellen puutarhaa. Avulias, hymyilevä Thomas tarttui innokkaasti töihinsä.

Koulu on taloudellisesti tiukoilla. Tulot riittävät välttämättömään, mutta rakennukset rapistuvat kun isompiin remontteihin ei ole varaa. Kiitämme koulun uskollisista tukijoista. Teidän avullanne saamme tukea koulua ja kevään aikana osallistua myös lahjoittamalla varat yhden vessarakennuksen remointointiin. Kiitämme koulun henkilökunnasta joka pitää hyvää huolta lapsista. Lapset saavat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä, he saavat terveellistä ruokaa ja myös hengellisen kasvupohjan elämälleen.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. 1 Kor. 13:4-8

Koululle osoittamastanne rakkaudesta kiitollisena