Kohta kukkii kirsikkapuu

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 2

15.4. 2025

Tokiossa sakura eli kirsikankukka-aika alkaa olla ohi. Tänä vuonna kukat olivat erityisen kauniita ja kukinta-aikakin oli harvinaisen pitkä, muutaman viikon. Nyt puissa on kaunis uusi vihreys. Sakuroiden jälkeen kukkaloisto jatkuu, kun atsaleat ja monet puut ja pensaat kukkivat parhaillaan.

Huhtikuusta alkaen on Japanissa aloitettu uusi työvuosi. Monet ovat vaihtaneet uuteen työpaikkaan firman sisäisen siirron kautta tai muuten vaan. Vastavalmistuneet ovat aloittaneet varsinaisen työelämän uudessa työpaikassa Suomi-kirkonkin seurakunnassa olemme seuranneet nuoren työelämän aloittamista. Seurakunnassa meillä on tärkeä tehtävä olla tukemassa ja rohkaisemassa nuoren työuran alkua.

Edellisestä kirjeestä on kulunut pitkä aika. Kevätkausi on ollut hyvin tiivis ja sisältänyt paljon ohjelmaa. Jumalanpalveluksien ja piiritoimintojen lisäksi on ollut kokouksia, Hiroakin Inkerin luennot, kahvilapäivä, tapaamisia. Kaikki nämä tilaisuudet vaativat myös aikaa vievää valmistelua. Lisäsi Päivi teki viikon matkan Suomeen tapaamaan sairastelevaa isää. Oli tärkeä ja hyvä yhteinen aika isän kanssa. Samalla tämä oli kokemus Suomen kevättalvesta14 vuoden jälkeen.

Tavoittavaa toimintaa

Piiritoiminta on jatkunut vilkkaana. Niissä osallistujia on ollut mukavasti ja joukkoon on mahtunut muutama uusikin. Suuri osa heistä on tullut uudelleen. Tämä on aina hyvä viesti siitä, että he ovat valmiita kuulemaan hartauspuheita jatkossakin. Vielä parempi kun hartauspuheeseen liittyen tulee kommentti, mikä on viesti puheen kuuntelemisesta. Piiristä osallistuminen jumalanpalvelukseen tuntuu olevan vielä ison kynnyksen takana. Siksi tarvitaan paljon rukousta. Tämän kuun alussa järjestimme jälleen kahvilapäivän. Mari-Liisa ja Timo Havukainen olivat

lähetysmatkalla osallistuen Suomi-kirkon toimintaan juuri tähän aikaan. Kahvilapäivässä he esittivät kaunista musiikkia. Laulujen kertosäkeisiin oli kuulijoiden helppo liittyä ja oli hyvä huomata, kuinka laulut puhuttelivat. Yksi perheen äiti halusi laulusta kopion mukaansa. Äidiltä tuli viesti, jossa hän kertoi kuinka koko ruumis ja sydän virkistyi. Tällä kertaa kahvilapäivä osui juuri kauniiseen kevätpäivään sakuroiden kukkiessa. Monet suuntasivat matkan kohti puistoja ja siksi kahvilapäivässä osallistujia oli vähemmän kuin aiemmin. Kuitenkin vieraat viihtyivät pitkään ja tunnelma oli lämmin. Vieraiden kanssaan syntyi hyviä keskusteluja.

Kasteoppilas

Olemme pitkään odottaneet ja rukoilleet etsijöitä, joille evankeliumi kirkastuu ja tie kasteelle avautuu. Nyt meillä on ilo kertoa tällaisesta henkilöstä herra Akahoshista. Hän saapui Suomi-kirkolle ensimmäisen kerran viime vuoden lopulla. Hän oli harvinainen ensikertalainen, sillä hän oli varustautunut hyvin tuoden mukanaan Raamatun ja virsikirjan. Näistä tiesimme jumalanpalveluksen tulleen hänelle jo tutuksi. Keskusteluissa kävi ilmi herra Akahoshin käyneen jo usean vuoden ajan jumalanpalveluksessa parissa eri kirkossa joista toinen oli luterilainen. Näissä seurakunnissa hän ei kuitenkaan saanut vastauksia hengellisiin kysymyksiinsä. Tämän vuoksi hän alkoi netin kautta selvittää luterilaisten seurakuntien opetuksia. Selvittelyjen kautta hän päätyi Suomi-kirkon kotisivulle sekä Sleyn nettilähettien ylläpitämään Bible toolboxin sivuille, jossa on paljon Raamatun opetuksia japanin kielellä. Selvittelyjen myötä hän päätti käydä Suomi-kirkon jumalanpalveluksissa.

Kirkkokahvipöydässä syntyi joka kerta mielenkiintoinen keskustelu Akahoshin kanssa. Huomasimme, että hänelle perisynti on vaikea asia. Hänellä oli käsitys, että Jeesus itse ei opettanut perisynnistä vaan hänen opetuslapsensa ja Paavali ja alkuseurakunnan kristityt tiukensivat linjaa ja ”kovettivat” Jeesuksen opetusta. Mistä sellainen käsitys johtuu? Hän on lukenut paljon paitsi Raamattua myös kristinuskoa käsittelevää populaaritietokirjallisuutta, jonka kautta nykyään helposti saa käsityksen, että ”historiallinen Jeesus” on eri asia kuin apostolisen uskon Jeesus. Hiroaki viittaamalla Matt. 5:17–20, 21–22, 27–30 jne., vastasi: ”Jeesus on se, joka tiukensi lain vaatimusta ja sitten teki mahdolliseksi sen mikä ihmisille on mahdotonta. Tämä on Jeesuksen kanta, jota alkuvaiheen kristityt seurasivat. Ei toisinpäin. Tämä on siis tämän seurakunnan papin ja minut ja Päivin lähettämän lähetysjärjestön ja sitä tukevien kristittyjen kanta.”

Helmikuun ensimmäisen sunnuntain messun jälkeen Akahoshi meni Hiroakin luokse ja ilmoitti tahtovansa kasteopetuksen. Hän kertoi, että saarnan kautta kirkastui ajatus, että kristitylle elämä on sellainen prosessi, missä hänessä jäänyttä Jumalan tahdon vastaisuutta painetaan ja kuristetaan anteeksiantamuksen voimalla. ”Onko ok ajatella kaste lähtökohdaksi pikemminkin kuin päätteeksi?” Se on totta, mutta kasteessakin on ratkaiseva merkitys. Hänen täytyy ymmärtää molemmat puolet. Henkilökohtainen kasteopetus alkoi välittömästi. Tähän asti on pidetty opetuskertoja joka sunnuntai ja pari kertaa arkipäivänä (hän on työssä käyvä ihminen). Pyydämme muistamaan rukouksin, että Akahoshin kaste toteutuisi suunnitellusti nyt pääsiäisenä.

Taloudellisen tuen kehitys tämän vuoden alusta maaliskuun loppuun näkyy kaaviosta. Tästä käy ilmi, että olemme aika paljon jäljessä edellisen vuoden kannatuksesta. Evankeliumin eteenpäin viemiseksi tarvitaan rukouksen lisäksi myös varoja. Olemme kiitollisia, että Akahoshin tuleva kaste on mahdollistumassa antamallanne tuella. Kiitos siitä!

Pääsiäinen

Pääsiäisen sanomaa on välitetty kaikissa piireissä jo etukäteen siltä varalta, ettei piiriläiset tule mukaan pääsiäisjumalanpalvelukseen. Tällä viikolla on pitkäperjantain jumalanpalvelus, lauantaina lasten ruokapiiri ja sunnuntaina pääsiäismessu sekä kaste. Messun jälkeen vietämme seurakunnan kanssa kaksinkertaista juhlaa. Pyydämme muistamaan rukouksin.

” Ei hän ole täällä. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.” Luuk 24:6–7

Siunattua Pääsiäisen juhlaa ja kevättä!

Päivi, Hiroaki ja Essai

Rukous- ja kiitosaiheita:

•kiitetään kasteen mahdollisuudesta ja rukoillaan johdatusta hänelle

•kiitetään mahdollisuudesta välittää evankeliumia

•johdata jumalanpalvelukseen tullutta ei-kristittyä

•siunaa pääsiäisen ajan tapahtumat

•johdata piiriläisiä jumalanpalvelukseen

•anna viisautta ja voimia loppukevään toimintaan

•Johannan ja Essain turvallisuuden puolesta

Tämän vuoden valtakunnallista Evankeliumijuhlaa vietetään Sastamalassa Karkussa 27.29.6 2025. Itse emme ole Suomessa emmekä pääse juhlaan mukaan. Rukoillaan juhlan puolesta. Parhaillaan haetaan talkoolaisia. Voit ilmoittautua haluamaasi tehtävään Sleyn sivuilta.