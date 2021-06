Kohti ikikesää

Kevät-kesän terveisiä!

Alkuvuoden kuukaudet ovat menneet nopeasti, vaikka kalenterit ovat olleet koronan takia varsin tyhjänä. Olemme asuneet pääkaupunkiseudulla ja pitäneet etäyhteyksin tiiviisti yhteyttä Keniaan ja jonkin verran Sambiaankin. Jorma on osallistunut Sleyn remonttihommiin. Päivittäin olemme saaneet seurata, miten Suomen luonto on kauniin talven jälkeen nopeasti alkanut vihertämään ja tällä hetkellä puhkeaa vauhdilla kukkaan.

Viime kirjeemme jälkeen presidentti ilmoitti Keniassa uusista rajoitustoimista koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Viisi aluetta Keniassa suljettiin, mukaanlukien Nairobi. Koululaiset olivat juuri saaneet lukukautensa päätökseen ja lukion loppukokeita kirjoittaneet jatkoivat kokeita normaalisti. Ammattioppilaitokset suljettiin, mukaan lukien Matongon Teologinen seminaari. Tiedotus sulusta tuli nopeasti; presidentti piti päivällä puheen, jossa kertoi sulun tulevan keskiyöllä voimaan. Monin tavoin haasteellista ja rajoittunutta on elämä ollut Nairobissa kevään aikana.

Koulut ovat toukokuussa saaneet avata ovensa ja peruskoululaiset ja lukiolaiset ovat jatkaneet opintojaan. Peruskoulun ja lukion loppukokeet kirjoittaneet ovat saaneet tuloksensa ja valitettavasti

viime vuoden pitkä opetustauko tuntuu vaikuttaneen tuloksiin niitä heikentäen. Nuorten

ammattiopinnot ovat olleet myös haasteellisia, kun valmistuminen venyy. Rukoillaan näille nuorille voimia ja sitoutumista opintoihin.

Ohjelmien ja perheen kuulumiset

Credoohjelmasta kolme tyttöä kirjoitti lukion loppukokeet. Heistä yksi sai välttävät tulokset ja kaksi saivat heikot tulokset. Kaksi peruskoulun suorittanutta saivat välttävät tulokset ja jatkavat lukioon. Credo on ohjelma, joka ennaltaehkäisee tyttöjen ympärileikkausta ja lapsiavioliittoja antamalla suomalaisten kummien tuella tytöille mahdollisuuden koulunkäyntiin.

Myös orpo-ohjelmassa moni nuori etsii jatko-opiskelupaikkaa. Kisumun kehitysvammaiskoululla opiskelut jatkuvat. Matongon teologinen seminaari on myös jälleen saanut avata ovensa. Sambialaiset opiskelijat ovat nyt palanneet takaisin Keniaan teologisten opintojen pariin. Iloitsemme erityisesti Samburu-alueelta tulleesta diakonissa-opiskelijasta.

Saamme olla kiitollisia Suomen korkeatasoisesta koulutuksesta. Sarella ja Joanna ovat viihtyneet Suomessa, vaikka korona-rajoitusten vuoksi valtaosa opinnoista on jouduttu tekemään etänä. Koronan aiheuttamien elämänmuutosten keskellä meille on tarjoutunut mahdollisuus viettää lähes vuosi yhdessä perheenä. Liikumme luonnossa ja opimme uutta kauniista Suomen maastamme.

Kaikki on hyvin!

Tänä vuonna valtakunnalliset Evankeliumijuhlat järjestetään Turussa teemalla ”Kaikki on hyvin”. Turussa on mahdollisuus osallistua ohjelmaan rajoitetusti paikan päällä, mutta ohjelma on seurattavissa netissä. Myös Karkun evankeliselle opistolle voi varata paikan viikonlopuksi, jos haluaa evankeliumijuhlien ajaksi hyvää seuraa ja maukasta ruokaa. Evankeliumijuhlien ohjelma löytyy osoitteesta: https://www.evankeliumijuhla.fi

Tervetuloa mukaan!

Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! (Matt. 6:26). Näin sanoi Jeesus vuorisaarnassaan. Olemme kiitollisia, että korona-ajan epävarmuuden keskellä saamme luottaa että päivämme ovat Taivaan Isän tiedossa ja kädessä ja Hän lupauksensa mukaisesti pitää meistä huolta joka hetki