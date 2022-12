Kohti joulua

Virpi Otienon lähettikirje 6/2022

Terveiset jälleen Kisumusta! On tullut aika kirjoittaa vuoden viimeinen kirjeeni teille hyvät tukijani. Vuosi on ollut tapahtumarikas, kuten tämä viimeisin reilu kuukausikin. Kiitos rukouksistanne sateiden suhteen! Samburussa on saatu sateita ainakin jonkun verran, mutta silti monin paikoin Keniassa kuivuus koettelee edelleen voimakkaasti, joten rukoukset asian puolesta ovat jatkossakin hyvin ajankohtaisia.

Matongossa lukukausi on viimeistä kertausviikkoa ja loppukokeita vaille valmis. Toki luennoitsijan näkökulmasta työtä on näidenkin jälkeen niin kokeiden tarkastuksessa kuin seuraavan lukukauden valmisteluissakin riittämiin. Pieni hengähdystauko tulee kuitenkin matkustamiseen, kun viikoittaiset ajot Matongoon jäävät pois reiluksi kuukaudeksi. Liikenne kenialaisilla maanteillä on välillä hyvin kaoottista, joten tauko tekee hyvää niin mielelle kuin ajolihaksillekin. Onneksi Jumala on varjellut matkat tähän asti, ja varmasti varjelee jatkossakin.

Loppuvuosi on tuonut tulessaan erilaisia videoprojekteja. Facebookissa, Sleyn lähetystyön Kolmella mantereella -sivustolla, aletaan julkaista Ajankohtaishetki lähetystyöstä -ohjelmasarjaa, johon olemme täällä Keniassakin koonneet materiaalia syksyn aikana. Ensimmäinen Ajankohtaishetki Keniasta julkaistaan 13.12.2022 klo 18. Tuossa hetkessä kerrotaan kuulumisia niin Matongosta, orpotyöstä, kuin Kisumun kehitysvammaiskoulultakin. Ajankohtaishetket Kenian osalta jatkuvat ensi keväänä, jolloin luvassa on kolme uutisjaksoa lisää. Sivustolla on julkaistu syksyn aikana myös lähetyksen eri työalueista kertovia Lähetyskipinähetkiä, joita voi edelleen käydä katsomassa. Otahan sivut seurantaan, vaikka et Facebookia muuten käyttäisikään!

Ensimmäisestä adventista alkaen seurataan myös joulukalenterin luukkujen avautumista Sleyn sosiaalisen median tileillä (Instagram & Facebook). Kuvaamani luukku julkaistaan Kenian itsenäisyyspäivänä 12.12., joten myös tämä kannattaa kurkata. Matongon opiskelijat Richard, Peter ja Sally olivat apunani kalenteriluukun toteutuksessa. Samassa yhteydessä kuvasimme vähän isommalla porukalla lyhyen joulutervehdyksen, jonka lähetin työn tukijoille.

Adventin aika on juuri alkanut, ja saamme pikkuhiljaa olla valmistautumassa jouluun ja Jeesuksen syntymään. Jeesus syntyi ihmiseksi, jotta voisimme saada syntimme anteeksi ja uskoa kasteessa saamamme lahjan olevan totta. Suunnitelmissani on pitää lyhyt loma joulun aikaan, ja toivon, että sinullakin on mahdollisuus hiljentyä ja pysähtyä joulun sanoman äärelle. Kiitos mukana kulkemisestasi tämän vuoden aikana – Siunattua adventtia ja iloista joulua sinulle!

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.

Hän on Kristus, Herra.”

– Luukas 2:10-11 –

Lähetysterveisin,

– Virpi –