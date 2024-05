Kohti kesää

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 5/2024

29.5.2024

Terveiset Kankaanpäästä! Jälleen on aika tullut päivittää tuoreimmat kuulumiset kotimaankaudeltani, sekä Keniasta, ennen tämän vuoden viimeisiä vierailuja. Tämän kirjeen lopussa näet kesäkuun vierailuaikataulun. Tulevat tilaisuudet voit myös tarkistaa Sleyn nettisivuilta (https://www.sley.fi/toiminta/lahetystyo/lahetit-kotimaankaudella/).

Toukokuun kuulumiset

Toukokuussa seurakuntavierailut hajaantuivat jälleen maakuntiin, kun vierailin niin Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla kuin Kainuussakin. Tällä kertaa yli puolet vierailuista suuntautui minulle jo entuudestaan tuttuihin seurakuntiin. Toukokuun vierailujen pääosassa olivat perinteiset lähetysillat ja erilaiset päivällä kokoontuvat kerhot ja piirit. Lisäksi mukaan mahtui muutama kouluvierailu sekä pyhä jumalanpalveluksineen ja lähetystilaisuuksineen. Aurinkoiset päivät sekä valoisat illat kevensivät mukavasti ajomatkoja – kesän tulon saattoi jo aistia.

Tulviva Kenia

Huhti-toukokuu on Keniassa perinteisesti suurten sateiden aikaa. Tällä kertaa El Niño – sääilmiö on jälleen vaikuttanut tuhoisasti. Sadekauden sademäärät ovat olleet todella suuria, ja tuhoja on tullut marras-tammikuun sateiden tapaan. Koulujen toisen lukukauden alkua lykättiin kahdella viikolla, jotta sateet hellittäisivät, ja kouluihin evakuoituneet ihmiset pääsisivät palaamaann koteihinsa sekä lapset turvallisesti kouluun. Rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka ovat menettäneet läheisiään sekä materiaalista omaisuuttaan näissä tulvissa.

Talkoolaiseksi Evankeliumijuhlille

Sleyn vuotuisten tapahtumien kohokohta on juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna järjestettävät Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat, jotka tänä vuonna pidetään Oulaisissa teemalla Sinut myös on armahdettu. Evankeliumijuhlan toteutukseen tarvitaan todella monien ihmisten työpanosta monenlaisissa tehtävissä. Talkoolaisena ei tarvitse raataa koko viikonloppua, vaan jokainen talkoovuoro on yhtä arvokas. Lähde mukaan toteuttamaan tämänvuotisia juhlia – ota yksi tai kaksi talkoovuoroa osaksi juhlakokemustasi Oulaisissa. Tarkemmat tehtäväkuvaukset sekä linkin talkoolaisten ilmoittautumislomakkeelle löydät Evankeliumijuhlien nettisivuilta (https://www.evankeliumijuhla.fi/talkoolaiseksi/).

Kiitos jo etukäteen!

Kohti kesää

Kesäkuun seurakuntavierailut

4.6. klo 15 Lähetysiltapäivä Ulvilassa

5.6. klo 18 Pihaseurat Kokemäellä

6.6. klo 18 Tapuliseurat Alavudella

11.6. klo 18 Lähetysilta Pudasjärvellä

12.6. klo 18 Nuotioilta Äänekoskella

25.6. klo 18 Lähetysilta Petäjävedellä

26.6. klo 18 Saunailta Toimelassa, Tampereella

28.-30.6. Evankeliumijuhlat Oulaisissa

Tarkistathan mahdolliset muutokset seurakuntien omasta tiedotuksesta.

Siunausta kesäkuuhusi –

Tapaamisiin!

Rukousaiheita

-Kiitos mukavista tapaamisista toukokuussa

-Kiitos auringonpaisteesta ja valoisista illoista

-Siunaa kesäkuun matkat, kohtaamiset ja tilaisuudet

-Siunaa varhaisnuorten harrastusleiri Karkussa

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Psalmi 139:2