Kohti kesää

Virpi Otienon lähettikirje 3/2023

Terveisiä Kisumusta! Pian viime kirjeeni jälkeen sadekausi alkoi toden teolla ja monilla kuivuudesta kärsineillä alueilla rankkasateet aiheuttivat kovia tulvia. Omassa kotipihassamme kaikki vihertää taas, kukat kukkivat ja ruoho kasvaa kohisten. Heti sateiden alettua maanviljelijät kylvivät maissit ja muut kasvit peltoihin, ja kasvukausi näyttääkin startanneen hyvin. Viikko sitten pyöräilin paikallisen pyöräilykerhon matkassa katsomaan lähimpiä riisipeltoja, ja sielläkin silmänkantamattomiin ulottuvat riisipellot viheriöivät kauniisti.

Kulunut reilu kuukausi on sujunut vauhdilla. Matongossa opiskelijat tekivät välitehtäviä ja niiden tarkistus vei aikaa. Samoin lähestyvä lukukauden loppu tarkoitti kokeiden valmistelua, moderointia ja editointia. Tällä viikolla opiskelijat viimeistelevät stoolansa ja muilla kursseilla on aika kerrata lukukauden aikana opittuja asioita. Perjantaina alkaa ensi viikon lopulle asti kestävä koeviikko, ja kokeiden tarkistuksen jälkeen työt Matongossa hiljenevät hetkeksi.

Inflaatio on ollut Keniassa rajua ja kansa on reagoinut tilanteeseen. Opposition toimesta järjestettiin maaliskuulla useita mielenosoituksia, joissa vaadittiin muiden aiheiden ohella ruuan hinnan laskua. Polttoaineen hinta on kevään aikana noussut ennätyslukemiin ja myös sähkön hinta kallistui huhtikuun alussa roimasti, joten tilanne on monelle taloudellisesti haastava. Mielenosoitusten oli määrä jatkua pidempäänkin, mutta palmusunnuntaina oppositio päätti presidentin aloitteesta laittaa mielenosoitukset tauolle. Tavoitteena on saada aikaa keskustelua opposition ja hallituksen välillä opposition vaatimuksista. Rukoillaan keskustelujen onnistumisen puolesta. Kenian valtion rahatilanne vaikuttaa myös olevan heikko, ja iso osa valtion virkamiehistä työskenteli ilman palkkaa useamman kuukauden ajan. Taloudellinen tilanne Keniassa on siis monella tapaa hankala.

Hankalassa taloudellisessa tilanteessakin on hyvä muistaa, että Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Hänelle saamme jättää kaikki murheemme, hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Seuraava kirjeeni tuleekin sitten vasta syksyllä, joten on aika kiittää rukouksistasi sekä taloudellisesta tuestasi, jota olet kevään aikana työlleni antanut. Siunausta, iloa ja virkistystä tulevaan kesääsi!



”On täynnä vettä virtasi, / janoiset siitä juotat /

ja runsaan siunauksesi / maan kasvulle nyt tuotat. /

Lehteen ja kukkaan, Luoja, saat / auringon nousun, laskun maat /

iloksi ihmisille.”

– Virsi 572:2 –

Kiitos, kun rukoilet kanssani!

Kiitos perheestä ja läheisistä ihmisistä

Kiitos terveydestä ja varjeluksesta liikenteessä

Kiitos sateista ja kasvun ihmeestä

Siunaa Matongon opiskelijoiden matk at kotiin lukukauden päättyessä

Tuo rauhanomaisia ratkaisuja Kenian poliittiseen tilanteeseen.

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evankelisluterilaista kirkkoa.