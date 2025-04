Kohti pääsiäistä

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 4/2025

7.4.2025

Terveiset sateisesta Kisumusta! Edellisen kirjeeni lähettämisen aikoihin alkoi säärintama muuttua täällä Keniassa kuumasta ja kuivasta kohti isojen sateiden aikaa. Karrelle paahtunut ruoho viheriöi taas, ja sateet tuovat helpotusta viilenevien lämpötilojen sekä pölyn laskeytumisen muodossa. Äärimmäiset sääilmiöt ovat koetelleet Keniaa viime vuosina, joten rukoillaan, että tällä sadekaudella sateita saataisiin riittävästi, muttei kuitenkaan tuhoisissa mittakaavoissa.

Arkista aherrusta

Kulunut kuukausi on ollut arkisen aherruksen aikaa. Opetukset Matongossa ovat pyörineet tasaiseen tahtiin. Opiskelijat ovat tehneet välitehtäviä, joista muodostuu yleensä 30 prosenttia koko kurssin arvosanasta. Välitehtävien tarkistamisen ohella opettajat ovat valmistautuneet lauantaina alkavaan koeviikkoon laatimalla ja moderoimalla kokeita. Kokeiden moderoinnissa on kyse siitä, että pienellä opettajaporukalla paneudumme toistemme koeluonnoksiin, ja varmistamme, että kysymykset ovat opiskelijoille ymmärrettäviä sekä täyttävät muutoin kokeista annetut ohjeistukset. En yleensä pääse osallistumaan toisten opettajien tunneille, joten kokeiden moderointi avaa pienen ikkunan kunkin opintokokonaisuuden sisältöihin.

Kevätkeräys Evankeliumijuhlille

Sleyn kevätkeräys on alkanut. Tänä vuonna varoja kerätään Evankeliumijuhlien valmisteluun tukien erityisesti perheiden ja nuorten osallistumista juhlille. Lue lisää Sleyn nettissivuilta ja osallistu. Tänä vuonna Evankeliumijuhlia juhlitaan Karkun Evankelisella Opistolla kesäkuun lopussa. Juhlien ohjelma on julkaistu, ja se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Tutustu ohjelmaan Evankeliumijuhlien nettisivuilla.

Pääsiäisen riemu

Paastonaikaa on jäljellä enää kaksi viikkoa. Ensi sunnuntaina on palmusunnuntai ja sen jälkeen voimme paneutua hiljaisen viikon tapahtumiin. Kiirastorstaina saamme nauttia ehtoollista opetuslasten tavoin, pitkäperjantaina muistella Jeesuksen kärsimystä ja pääsiäisaamuna nousta iloitsemaan yhdessä kaikkien kristittyjen kanssa: Jeesus on ylösnoussut! Kiitollisuus syntien anteeksi saamisesta sekä iankaikkisesta elämästä täyttää mielen. Riemullista pääsiäistä sinulle!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos virkistävistä sateista

Siunaa kevään töitä

Varjele liikenteessä

Anna viisautta opintoihin

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Lähetysterveisin,

Virpi