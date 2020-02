Korkeimman suojelus

Mielessäni on ollut viime päivinä Psalmi, jonka otsikon valitsin tämän kirjoituksenkin otsikoksi. Kyseessä on Psalmi 91. Ehkä moni jo muistaa, mistä raamatunkohdasta on kyse. ”Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ’Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.’ Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää.” Arvaatte varmaan, että näitä sanoja muistellessani on mielessä koronavirus, joka riehuu Kiinassa ja on levinnyt myös tänne Japaniin. Toki saamme lukea uutisista, että Suomi ei tältä virukselta myöskään täysin säästy, kun kiinalaisen turistin lisäksi myös suomalaisella on todettu koronavirustartunta.

Japanissa kirjoitushetkellä on todettu 172 tartuntaa ja 2 kuolonuhria, kun lasketaan pois Yokohaman satamassa olleen risteilyaluksen yli 700 tartuntaa. Näistä reilu 30 tartuntaa on Tokiossa. Voi huomata, että osalla paniikkimieliala on noussut, kun esim. junassa matkustajan on kerrottu pysäyttäneen koko junan painamalla hätäpysäytysnappia huomattuaan kanssamatkustajan yskivän ilman maskia. Vielä kuitenkaan kaupunki ja sen ihmiset eivät ole mitenkään halvaantuneet viruspelon edessä. Suuria yleisötapahtumia kuten urheilutapahtumia on kuitenkin juuri alettu perua ja useampi firma on määrännyt työntekijöitään työskentelemään kotoa käsin. Katolinen kirkko on kuulemma perunut jo jumalanpalveluksetkin seuraavilta kahdelta viikolta Tokion ja Hokkaidon alueilla.

Oma seurakuntani Tokion Ichigayassa ei ole vielä lähtenyt siihen, kuten eivät muutkaan luterilaiset kirkot. Kuitenkin ehtoollinen on peruttu ja viikkotoimintoja on alettu perumaan, kuten myös jumalanpalveluksen jälkeisiä toimintoja sunnuntailta. Kokonaiskirkon nuorten leiri on myös peruttu. Varsinkaan mikään kristillinen seurakunta ei halua tulla kuuluisaksi siitä, että koronavirus levisi sieltä, kuten Etelä-Koreassa näyttää käyneen. Japanissa katsotaan olevan juuri seuraavien viikkojen aikana kriittinen hetki saada viruksen leviäminen hallintaan. Onkin tärkeää pitää huolta varotoimenpiteistä.

Kristittyinä saamme kuitenkin samaan aikaan turvautua Jumalan Sanaan, jossa monessa kohtaa kehotetaan olemaan pelkäämättä, muun muassa näin: ”Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on hyvin. Vahvistu, ole vahva!” (Dan. 10:19) Ja vaikka pelkäisimmekin, saamme jättäytyä Jumalan turvallisille käsivarsille ja pelon keskelläkin turvautua ja luottaa Häneen. Edelleen on myös aika välittää eri tavoin muillekin viestiä siitä, että turvamme on Jumalassa, joka on luonut taivaan ja maan. Onneksi täälläkin löytyy virsikirjasta tuttu virsi:

Kun on turva Jumalassa,

turvassa on paremmassa

kuin on tähti taivahalla,

lintu emon siiven alla.