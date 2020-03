Koronaviruksesta aiheutuvat haasteet supistavat toimintaa, mutta evankeliumi tavoittaa etänäkin

Koronavirus haavoittaa taloutta

Työmme perusta ja kivijalka on kohtaamiseen ja samassa tilassa tapahtuva kanssakäyminen. Toimintaympäristömme on muuttunut oleellisesti muutaman viime päivän aikana. Tilaisuuksia on peruttu viranomaisohjeistusten mukaisesti. Yhteistyömme seurakuntien kanssa on haavoittunut pahimmin suurimman osan seurakunnista ylläpitäessä tällä hetkellä vain lakisääteisiä toimituksia. Näitä ovat häät, hautajaiset, kasteet ja pääjumalanpalvelukset.

Näillä toimilla on välittömiä taloudellisia vaikutuksia myös työmme jatkumisen kannalta, joten toivon tukeasi evankeliumin välittämiseksi erityissä olosuhteissa taloudellisesti. Viime vuonna saavutettu vapaaehtoisen kannatuksen kasvu on uhattu ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Vaikka tässä kohtaa on mahdotonta arvioida koronakriisin lopullisia vaikutuksia, on jo selvää, että aiemmin asettamaamme tulosnäkymään on vaikea päästä.

Työntekijät ovat rajoituksista huolimatta aktiivisesti toimineet muuttuneissa olosuhteissa välittämällä evankeliumia niitä kanavia pitkin, joita on mahdollista käyttää. Tiloja on pesty ja desifioitu ja erityisiä järjestelyjä on tehty, jotta osa tilaisuuksista ja erityisesti jumalanpalvelukset voidaan yhä järjestää turvallisesti.

Vaikuttavaa viestintää etäisyyksien päästä

Työtä tullaan ensi viikon alusta alkaen enenevässä määrin tuottamaan sley.fi -sivujen ja Sleyn Youtube -kanavan kautta. Tämä avaa poikkeusoloissa mahdollisuuksia välittää sanomaa niille, jotka eivät voi osallistua tilaisuuksiimme. Toivottavasti voit jakaa näitä sosiaalisessa mediassa tai välittää muuten näitä hartauksia ja opetuksia heille.

Anna lahjasi evankeliumin työlle: taivaallinenlahja.fi