Koronavirusaltistus Hyvän Paimenen kappelissa Seinäjoella 20.11.2020

Hyvän Paimenen kappelissa Seinäjoella 20.11.2020 klo 18 järjestettyyn nuorten iltaan ja konserttiin osallistunut henkilö on osoittautunut myöhemmin koronapositiiviseksi. Tartunnan saanut henkilö on määrätty eristykseen ja muut paikalla olleet 15 henkilöä on asetettu karanteeniin. Tilaisuudessa on noudatettu asianmukaisia turvatoimia.

Lisätietoja antaa pastori Esa Luomaranta, p. 040 503 6397