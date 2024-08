Kotimaankauden päätös

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 6/2024

6.8.2024

Terveiset Kankaanpäästä! Pari kuukautta on vierähtänyt nopeasti ja kesälomankin olen ehtinyt tässä välissä viettämään. Tässä kirjeessä kerron viimeiset kuulumiseni kotimaankaudelta sekä suuntaan katseen jo takaisin Keniaan. Monet Sleyn lähetit ovat edelleen kotimaankaudella ja jatkavat vierailuita syksyn aikana, joten heidän vierailuaikataulunsa voit tarkastaa Sleyn nettisivuilta (https://www.sley.fi/toiminta/lahetystyo/lahetit-kotimaankaudella/).

Kesäkuun kuulumiset

Kesäkuussa ohjelmassa oli vielä muutama seurakuntavierailu. Lähetystilaisuuksien lisäksi ohjelma painottui kesäisesti ripareihin, joilla useammalla sain käydä kertomassa lähetystyöstä. Näiden lisäksi uutuutena oli Afrikka-pajan vetäminen Karkun Evankelisella Opistolla koululaisten harrastusleirillä. Leiri keräsi yhteen 140 peruskoululaista sekä muutaman kymmenen hengen vetäjä- ja isostiimin. Menoa ja meininkiä siis riitti juhannusviikolla Karkussa. Leirin ohjelmassa oli monia erilaisia pajoja sekä koko leirin yhteistä ohjelmaa. Omaan pajaani osallistui 9 poikaa, jotka olivat kiinnostuneet Afrikan eläimistä, luonnosta, ruuista, ihmisistä sekä siellä tehtävästä lähetystyöstä. Pajassa päästiin myös opettelemaan swahilin alkeita, joita lapset oppivatkin nopeasti ja hienosti laulujen ja leikkien kautta. Kahden isosen avustuksella saimme pajan aktiviteetit ja opetustuokiot vedettyä kunnialla läpi, ja leiristä muodostui hauska kokemus, vaikka kotiin olikin mukava palata.

Evakeliumijuhlat Oulaisissa

Perinteisesti olen päättänyt seurakuntavierailuni Valtakunnallisiin Evankeliumijuhliin, jotka järjestettiin jälleen juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna, tällä kertaa Oulaisissa. Juhlilla tapasin monta vanhaa tuttua ja myös uudempia tuttavuuksia. Lauantaista muodostui työntäyteinen päivä, kun pidin puheen sekä lasten Vinkki-juhlassa että Lähetysjuhlassa pääjuhlakentällä. Sain myös juontaa pari tilaisuutta sekä vastailla haastattelukysymyksiin lähetystyön teltalla. Juhlien, ja koko kotimaankauden, kulminaatiopiste oli sunnuntainen lähettien matkaansiunaaminen, jossa sain jälleen olla muiden mukana siunattavana uudelle työkaudelle.

Paluu Keniaan

Nyt alkava työkauteni on jo viides, ja saan aloittaa 11. lähettivuoteni tutuissa opetustehtävissä Matongon teologisella seminaarilla. Syksy tuo tullessaan myös paljon muuta, joten rukoukset ovat jälleen tarpeen. Näiden viimeisen parin viikon aikana järjestelen taas elämäni ja maallisen omaisuuteni matkakuntoon, sanon hyvästejä ja suuntaan takaisin Keniaan. Lähtemisestä ja tulemisesta on toisaalta tullut rutiininomaisempaa, mutta on tämä kuitenkin aina omanlaisensa prosessi. Kiitos sinulle mukana kulkemisesta ja tuesta yhteisessä lähetystehtävässämme. Siunausta syksyn alkuun!

Rukousaiheita

-Kiitos mukavista tapaamisista kesäkuussa

-Kiitos virkistävästä kesälomasta

-Siunaa paluu Keniaan ja syksyn työt siellä

-Siunaa kaikkia kotimaankaudella kohtaamiani ihmisiä

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian ev.lut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Psalmi 139:2

Lähetysterveisin,

Virpi